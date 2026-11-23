سرویس خارجی-



رسانه‌های غربی همچنان از شکست سنگین ترامپ مقابل ایران می‌گویند و می‌نویسند. روزی نیست که این رسانه‌ها گوشه‌ای از شکست فضاحت‌بار ارتش یک تریلیون دلاری آمریکا مقابل ایران را به تصویر نکشند. جنگی که قرار بود با سرنگونی نظام جمهور اسلامی، نابودی توان هسته‌ای، موشکی و پهپادی ایران تنها در 6 هفته به میراث ماندگار ترامپ در تاریخ آمریکا تبدیل شود، حالا با گذشت بیش از 9 ماه به چنان شکست حقارت‌باری برای ترامپ تبدیل شده است که حتی نزدیکان وی در دولت آمریکا نیز آن را گردن نمی‌گیرند. رسانه‌ها طی روزهای اخیر نوشته بودند که «جی‌دی ونس» معاون ترامپ حاضر نشده است مسئولیت این جنگ را به دوش بکشد و گفته است تصمیم شروع جنگ را ترامپ گرفته و او دخالتی نداشته است.

آمریکا طی 9 ماه گذشته تمام توان خود را به کار گرفت تا شاید بتواند توان هسته‌ای و قدرت موشکی و پهپادی ایران را نابود کند اما خود رسانه‌های غربی طی روزها و هفته‌های گذشته به صراحت اذعان کرده‌اند که توان موشکی و پهپادی ایران نه‌تنها حفظ شده بلکه موشک‌ها و پهپادهای ایران حتی قوی‌تر و دقیق‌تر از گذشته به اهداف خود اصابت می‌کنند. تغییر دکترین نظامی ایران و کنار رفتن محدودیت‌های برد موشک‌ها از سوی فرماندهی معظم کل قوا نیز خواب از دشمن آمریکایی ربوده است. پس از دستور رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی مبنی بر برداشتن محدودیت‌های موشکی بود که رفته‌رفته خبر پنهان‌شدن مقامات ارشد آمریکایی در پایگاه‌های نظامی و تخلیه‌شدن برخی پایگاه‌های نظامی اروپا از هواپیماهای آمریکایی، منتشر شد. از سوی دیگر به نوشته رسانه آمریکایی المانیتور جنگ نه‌تنها برنامه موشکی ایران را نابود نکرد بلکه به افزایش برد موشک‌های ایران نیز منجر شده است.

سراب پیروزی بزرگ ترامپ

رونمایی ایران از شهرهای موشکی جدید خود هم به نوشته رسانه‌های غربی دروغ بودن نابودی توان موشکی ایران در جنگ را به خوبی ثابت کرده است. روزنامه تلگراف در تحلیلی با اشاره به نمایش شهر جدید موشکی ایران و رونمایی از پرتابگر با قابلیت‌های پیشرفته، نوشته است: تهران با این اقدام، ادعاهای دونالد ترامپ درباره توان نظامی ایران را زیر سوال برد و او را به سخره گرفت. به نوشته این روزنامه، رونمایی از این شهرهای موشکی به خوبی نشان می‌دهد که ادعای ترامپ درباره «پیروزی بزرگ» مقابل ایران دروغی بیش نبوده است.

این روزنامه انگلیسی در گزارش خود می‌نویسد: تهران با انتشار ویدئویی از یک پایگاه نظامی زیرزمینی از یک پرتابگر جدید رونمایی کرد که قادر به شلیک هم‌زمان دو موشک سوخت مایع است. موشک‌های سوخت مایع قابلیت پرتاب عمودی دارند و کارآمدتر هستند و اپراتور امکان بیشتری برای تنظیم سرعت و مسیر در اختیار دارد. به گزارش ایرنا، تحلیلگر این روزنامه انگلیسی با اعلام آنکه سپاه پاسداران برای نخستین‌بار از چنین سامانه‌ای رونمایی می‌کند، خاطرنشان کرده است: محل این تأسیسات فاش نشده، اما زیرزمینی بودن آن مشخص است؛ وضعیتی که محافظت آن را در برابر حملات هوایی افزایش داده و انهدام آن را دشوارتر می‌سازد. این گزارش با اشاره به ادعاهای ترامپ مبنی بر اعلام «پیروزی بسیار بزرگ» در ایران و اینکه جنگ «عملاً تمام شده»، چنین اظهاراتی را در تضاد با توان نظامی ایران و واقعیت‌های میدان ارزیابی کرده است.

تحلیلگر تلگراف در ادامه تصریح کرده است: دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر (آبان‌ماه) و از دست دادن کنترل کنگره، تا حد زیادی نتیجه جنگ علیه ایران و افزایش هزینه‌ها و همچنین حمایت ایالات‌متحده از اسرائیل است. شخص ترامپ هم پس از اعلام نتایج انتخابات، اذعان کرد که جنگ و اختلال اقتصادی ناشی از آن در شکست حزبش نقش داشته است، هرچند همچنان از تصمیم خود برای شروع اقدام نظامی دفاع کرد.

شکستی که پنهان می‌شود

نشریه آتلانتیک هم در مقاله‌ای دولت ترامپ را متهم کرد که با گذشت ۹ ماه از آغاز جنگ با ایران، هرچه در توان داشته برای پنهان‌کردن هزینه کامل جنگ از مردم، چه از نظر تلفات انسانی و چه مالی، انجام داده و مانع بررسی دقیق ادعای پیروزی ترامپ و هگست در این جنگ شده است. به نوشته یورونیوز به نقل از آتلانتیک، «کریس مورفی»، سناتور دموکرات آمریکایی، ماه گذشته در سفر به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس درخواست بازدید از پایگاه «العدید»، مقر منطقه‌ای فرماندهی مرکزی ایالات‌متحده (سنتکام)، را با پنتاگون مطرح کرد. این پایگاه در شرایط معمول میزبان ۱۰ هزار نظامی و بیش از ۱۰۰ فروند هواپیماست. چنین درخواستی پیش‌تر امری عادی بود، اما پنتاگون با آن مخالفت کرد. مورفی با هدف ارزیابی میزان خسارات و هزینه تعمیرات این پایگاه خواستار بازدید، جلسه توجیهی یا هر اقدام دیگری شده بود که به این ارزیابی کمک کند، اما پنتاگون با آن مخالفت کرد.به گزارش آتلانتیک به نقل از یک منبع آگاه، جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه که سابقه خدمت در نیروی زمینی دارد و عضو کمیته نیروهای مسلح سناست، تقریباً در همان زمان به خلیج‌فارس سفر کرد، اما پنتاگون به او نیز اعلام کرد که امکان بازدید از پایگاه‌ها را نخواهد داشت.

به نوشته آتلانتیک سناتورها تنها افرادی نیستند که از دسترسی به جزئیات جنگ محروم شده‌اند. ارتش آمریکا از ابتدای درگیری‌ها، جزئیاتی بسیار گزینشی درباره جنگ ارائه می‌کرد. پنتاگون مرتباً درخواست‌های رسانه‌ها برای جزئیات بیشتر را به بهانه حفظ «امنیت عملیاتی» رد می‌کرد و به تعداد انگشت‌شماری خبرنگار (کمتر از درگیری‌های گذشته) اجازه همراهی با نیروها را داد.

به گزارش آتلانتیک، با وجود آنکه کنگره و افکار عمومی همچنان پرسش‌هایی اساسی برای درک جنگ مطرح کرده‌اند، دولت تنها پاسخ‌هایی ناکافی ارائه داده است. این نشریه در گزارش خود برخی از مهم‌ترین این پرسش‌ها را مطرح کرده است. دقیقاً چه چیزی منجر به حمله آمریکا به مدرسه میناب و کشته‌شدن بیش از ۱۷۰ غیرنظامی در نخستین روز جنگ شد؟ حملات ایران چه میزان خسارت به تأسیسات آمریکا در خاورمیانه وارد کرده است؟ برای شهروندان و کارکنان دولت آمریکا در منطقه چه اتفاقی افتاد؟ جنگ چه تأثیری بر ذخایر موشک‌های پدافند هوایی گذاشته است؟ ایران چند بار به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله کرده است؟ به گزارش آتلانتیک، برخی حملات مهم از جمله حملات موشکی به مرکز فرماندهی عملیات هوایی در العدید یا حمله به یک کشتی آمریکایی در تنگه هرمز، از سوی مقامات اعلام نشده‌اند و رسانه‌ها بعداً از هر دو خبر داده‌اند. چه شرایطی به کشته‌شدن ۲۳ نظامی آمریکایی و زخمی‌شدن بیش از ۸۵۰ نفر دیگر انجامیده است؟ و آیا این آمار تلفات اصلا دقیق است؟

تداوم بحران در صنعت هوانوردی آمریکا

از تحولات داخلی آمریکا هم گزارش رسانه‌های این کشور حاکی است اختلال‌ها در زیرساخت‌های حیاتی این کشور همچنان ادامه دارد. اختلال فنی در سامانه شرکت دلتا روز یکشنبه بیش از ۱۶۰۰ پرواز را با تأخیر روبه‌رو کرد و آشفتگی در فرودگاه‌های آمریکا را گسترش داد. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که این نقص فنی بیش از هزار پرواز دلتا را با تأخیر مواجه کرد و تا عصر یکشنبه، حدود ۲ هزار پرواز این شرکت، معادل

۵۸ درصد پروازهای روزانه آن، با تأخیر روبه‌رو شده بودند. حدود ۳ درصد پروازها نیز لغو شدند. شبکه خبری «ای‌بی‌سی» نیز شمار پروازهای تأخیردار را در ساعات ابتدایی حادثه بیش از ۱۳۰۰ مورد اعلام کرد و گزارش داد که اختلال از فرودگاه بین‌المللی هارتسفیلد-جکسون آتلانتا، قطب اصلی فعالیت دلتا، آغاز شد و به پروازهای مرتبط با این فرودگاه در دیگر نقاط آمریکا گسترش یافت. دلتا اعلام کرد کارکنان این شرکت برای انجام محاسبات لازم به روش‌های دستی متوسل شده‌اند تا پروازها با رعایت الزامات ایمنی انجام شوند. این شرکت بعدتر از بازگشت سامانه به وضعیت عادی خبر داد، اما تأخیرها و بی‌نظمی در برنامه پروازها تا ساعات پایانی روز ادامه داشت. این حادثه در شرایطی رخ داد که تنها ۹ روز پیش‌تر، در ۱۳ نوامبر، نقص فنی در شبکه ارتباطات اداره هوانوردی فدرال آمریکا به توقف سراسری پروازها منجر شده بود؛ رخدادی که به گفته گزارش رویترز، بیش از ۱۸ هزار پرواز را مختل کرد و حدود یک‌میلیون مسافر را تحت تأثیر قرار داد. مجموع این رخدادها، آن هم در آستانه تعطیلات شکرگزاری و افزایش سفرهای هوایی در آمریکا، بار دیگر توجه‌ها را به آسیب‌پذیری سامانه‌های فنی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی این کشور جلب کرده است؛ زیرساخت‌هایی که اختلال در هر بخش از آنها می‌تواند به سرعت برنامه پروازها را در مقیاسی گسترده برهم بزند.