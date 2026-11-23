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افزایش فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها، رشد بهای انرژی و مواد غذایی، بحران مسکن و نگرانی از آینده اشتغال، در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش اعتراضات اجتماعی در کشورهای اروپایی تبدیل شده است. از فرانسه و ایتالیا گرفته تا پرتغال، اسپانیا، آلمان و بلژیک، گروه‌های مختلفی از کارگران، دانشجویان، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد با برگزاری تجمعات خیابانی، اعتصاب‌های سراسری و راهپیمایی‌های اعتراضی، نارضایتی خود را از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و کاهش سطح رفاه عمومی ابراز کرده‌اند. در بسیاری از این کشورها، معترضان علاوه بر افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری، خواستار مهار قیمت‌ها، تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه، حفظ خدمات عمومی و جلوگیری از تحمیل هزینه بحران‌های اقتصادی به طبقات متوسط و فرودست هستند.

تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و گسترش درگیری‌های نظامی نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده است؛ به‌ویژه جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم آپارتاید اسرائیل علیه ایران که با ایجاد اختلال در بازارهای انرژی، مسیرهای انتقال سوخت و زنجیره‌های تأمین جهانی، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشورهای اروپایی وارد کرده است. افزایش هزینه واردات انرژی، سوخت و حمل‌ونقل در پی این تحولات، در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد اروپا و سیاست‌های ریاضتی دولت‌ها، شرایط معیشتی بخش‌هایی از جامعه را دشوارتر کرده و زمینه نارضایتی‌های اجتماعی را گسترش داده است. در چنین فضایی، اعتراضات معیشتی دیگر صرفاً واکنشی مقطعی به افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه به مطالبه‌ای گسترده‌تر درباره عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه هزینه بحران‌ها و مسئولیت دولت‌ها در قبال تأمین رفاه عمومی تبدیل شده است.

اعتراض به سیاست‌های ریاضتی و کاهش قدرت خرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بلژیک روز دوشنبه، ۲۳ نوامبر (2 آذر)، شاهد برگزاری تظاهرات و اعتصاب سراسری در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و ریاضتی دولت فدرال و افزایش هزینه‌های زندگی بود. این تجمع به ابتکار سه اتحادیه بزرگ کارگری این کشور، شامل اتحادیه مسیحی، اتحادیه سوسیالیست و اتحادیه لیبرال برگزار شد و کارگران، دانشجویان، بازنشستگان و تشکل‌های مدنی در آن مشارکت کردند. معترضان به سیاست‌های ائتلاف حاکم موسوم به «آریزونا» اعتراض دارند و معتقدند تصمیمات اقتصادی دولت، به‌جای کاهش فشارهای معیشتی، هزینه‌های بیشتری را به خانوارها و نیروی کار تحمیل می‌کند. افزایش هزینه‌های مسکن، انرژی، سوخت، مواد غذایی و حمل‌ونقل عمومی، کاهش قدرت خرید و نگرانی از تضعیف حقوق کارگران از مهم‌ترین محورهای این اعتراضات است. اتحادیه‌های کارگری همچنین نسبت به پیامدهای تجدید ساختار شرکت‌ها، افزایش ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و احتمال تعدیل گسترده نیروها هشدار داده‌اند و خواستار حمایت بیشتر از اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و نوآوری و حفظ کیفیت مشاغل شده‌اند. این تظاهرات در شرایطی برگزار می‌شود که دولت بارت دِوِوِر با اختلافات جدی بر سر بودجه سال آینده و برنامه کاهش حدود ۱۰ میلیارد یورویی هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی تا سال ۲۰۲۹ مواجه است؛ اختلافاتی که پیش‌تر به ارائه استعفای نخست‌وزیر به پادشاه بلژیک نیز منجر شده بود، هرچند پادشاه با پذیرش استعفا موافقت نکرد و به دولت فرصت بیشتری برای دستیابی به توافق داد. اتحادیه‌ها هشدار داده‌اند که نباید هزینه کسری بودجه و مشکلات مالی دولت از طریق کاهش حمایت‌های اجتماعی، محدودکردن حقوق بازنشستگی و تضعیف خدمات عمومی بر دوش کارگران و اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرد. بر اساس گزارش رسانه «یورونیوز»، موج نارضایتی‌های معیشتی در بلژیک بخشی از روند گسترده‌تر اعتراضات اجتماعی در اروپاست.

اختلال گسترده در حمل‌ونقل و تشدید فشار بر دولت

برگزاری این اعتراضات پیامدهای گسترده‌ای برای فعالیت بخش‌های مختلف حمل‌ونقل و خدمات عمومی بلژیک به همراه داشته است. بر اساس گزارش شبکه عمومی آرتی‌بی‌اف و رسانه «بروکسل‌تایمز»، مشارکت کارکنان بخش کنترل ترافیک هوایی در اعتصاب موجب توقف فعالیت عادی فرودگاه‌های این کشور شده و پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بروکسل و شارلوا در بازه زمانی اعلام‌شده، از ساعت ۷ صبح تا ۹ شب، لغو شده‌اند؛ موضوعی که هزاران مسافر را تحت تأثیر قرار داده است. در پایتخت نیز تنها دو خط از چهار خط متروی بروکسل، یعنی خطوط یک و پنج، فعال بوده و فعالیت اتوبوس‌ها و ترامواها با محدودیت جدی مواجه شده است. شرکت حمل‌ونقل عمومی فلاندر اعلام کرده است که حدود ۴۰ درصد خطوط اتوبوس و تراموا در این منطقه فعالیت ندارند و اختلال‌ها در استان‌های آنتورپ و برابانت فلاندر شدیدتر است. در منطقه والونیا نیز نزدیک به نیمی از سفرهای برنامه‌ریزی‌شده شرکت حمل‌ونقل عمومی لغو شده است. افزون بر این، فعالیت برخی خدمات شهری، از جمله جمع‌آوری زباله در شماری از مناطق بروکسل، نیز تحت تأثیر اعتصاب قرار گرفته است. اهمیت این اعتراضات تنها به اختلال در فعالیت روزمره کشور محدود نمی‌شود؛ بلکه تداوم اعتصاب‌ها و بسیج گسترده اتحادیه‌های کارگری می‌تواند فشار سیاسی بر دولت ائتلافی را در میانه مذاکرات دشوار بودجه افزایش دهد. به گزارش «بروکسل‌تایمز»، این تجمع یازدهمین مرحله از اقدامات اعتراضی گسترده اتحادیه‌های کارگری علیه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی دولت در ۱۱ ماه گذشته محسوب می‌شود. همچنین در تظاهرات سراسری پیشین، بنا بر گزارش‌ها، بین ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر شرکت کرده بودند. در سطحی گسترده‌تر، هم‌زمان با اعتراضات بلژیک، تظاهرات معیشتی و اجتماعی در کشورهای دیگری از اروپا نیز ادامه داشته است؛ به‌طوری‌که خبرگزاری رویترز از حضور هزاران نفر در راهپیمایی اعتراضی پرتغال در ۲۱ نوامبر (3 آبان) در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزدهای پایین و بحران مسکن خبر داده و شبکه الجزیره نیز از برگزاری تجمعات اعتراضی در ۲۵ کشور اروپایی در روزهای اخیر گزارش داده است.