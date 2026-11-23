در ادامه موج تهدیدات امنیتی در اروپا، رسانه‌های آلمانی از دریافت تهدیدهای بمب‌گذاری از طریق ایمیل در بیش از ۴۵۰ مدرسه در ایالت‌های مختلف این کشور خبر دادند.

به گزارش مهر به نقل از آناتولی، روزنامه بیلد آلمان گزارش داد حدود 450 مدرسه در سراسر این کشور روز دوشنبه ایمیل‌های تهدیدآمیزی با عنوان «مرگ در انتظارتان است» دریافت کرده‌اند. محتوای همه این ایمیل‌ها یکسان بوده و تحقیقات برای شناسایی فرستندگان آنها آغاز شده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های پلیس به مدارس توصیه کرده‌اند از تخلیه ساختمان‌ها خودداری کنند، هرچند برخی مدارس صبح دوشنبه دانش‌آموزان را به خانه فرستادند. نیروهای پلیس نیز برای بررسی وضعیت به این مراکز اعزام شدند. دیروز همچنین رسانه‌ها اعلام کردند در کشور دانمارک نیز شماری از مدارس تهدیدهای مشابهی دریافت کرده‌اند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در ماه نوامبر(آبان) نیز هزاران مدرسه در ایتالیا تهدید به بمب‌گذاری شده بودند و شماری از آنها تخلیه شدند.