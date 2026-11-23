بر اساس برآورد سازمان ملل، بدهی عمومی کشورهای عربی در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۶ تریلیون دلار رسیده و هزینه بازپرداخت آن منابع، این کشورها را محدود کرده است.

به گزارش شفقنا به نقل از الجزیره، بر اساس برآوردهای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا (اسکوا)، بدهی عمومی کشورهای عربی در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۶ تریلیون دلار رسیده است. این رقم از حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ به نزدیک ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته بود. اکنون با رشد هزینه‌های بازپرداخت و بهره، منابع مالی را محدود کرده و آینده کشورهای عربی را با مشکل بسیار جدی روبه‌رو کرده است. ریشه این بحران به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که استقراض از ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای به راهکاری برای جبران کسری بودجه تبدیل شد. صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داده است افزایش هزینه تأمین مالی و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند بار بازپرداخت را سنگین‌تر نیز کند.