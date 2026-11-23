

این روزها آسمان خلیج‌فارس و تنگه هرمز فصل شکار پهپادهای آمریکایی است، از ام‌کیو9 ریپر که از ابتدای جنگ رمضان تا امروز نزدیک به 58 فروند از آنها توسط نیروهای مسلح کشورمان سرنگون شده، تا پهپاد MQ1C‌ گری‌ایگل که اخیراً بیستمین فروند از آنها سرنگون شده است.

در این گزارش قصد داریم نگاهی آماری به وضعیت ناوگان MQ1C ارتش آمریکا و همچنین تعداد فروندهای سرنگون‌شده از آن از اولین مورد ثبت‌شده تا امروز را مورد بررسی قرار بدهیم.

یک آشنایی کوتاه

با عقاب خاکستری نیروی زمینی آمریکا

پهپاد عقاب خاکستری در حقیقت یک مدل شدیداً ارتقاءیافته از سری پردیتور است. این پرنده بی‌سرنشین شناسایی و رزمی در زمان بلندشدن از زمین می‌تواند با وزن نهائی 1633 کیلوگرم به پرواز دربیاید و وزن آن تقریباً 600 کیلوگرم از پریدیتور سنگین‌تر شده است. طول دهانه بال برای عقاب خاکستری 17 متر و در پهپاد پریدیتور 14 متر است.

در بحث سیستم پیشران، این پهپاد از یک موتور توربوپراپ با توان سوزاندن سوخت جت با قدرت 165 اسب بخار نیرو می‌گیرد که نسبت به پریدیتور شاهد افزایش 50 اسب بخاری است.

در زمینه حملات هوا به سطح نیز پهپاد ‌گری‌ایگل توان حمل 4 موشک هلفایر را دارد در حالی که در پریدیتور این تعداد 2 فروند موشک بود. این پرنده بدون سرنشین توان رسیدن به ارتفاع 8 کیلومتر، سرعت نهائی بیش از 300 کیلومتر بر ساعت و مداومت پروازی در حدود 25 ساعت را دارد. این پهپاد همچنان از سیستم هدایت ماهواره‌ای و همچنین سامانه نظارت الکترواپتیکی مدل 52 AN/AAS ساخت شرکت ریتئون و همچنین رادار نقشه‌برداری SAR مدل 1- AN/ZPY ساخت شرکت نورثروپ گرومن بهره می‌برد.

گفته شده است که این پهپاد با مجموعه کامل سیستم‌های حسگر و تسلیحات، قیمتی در حدود

20 میلیون دلار برای هر فروند دارد که تقریباً

10 میلیون دلار از MQ9 ریپر ارزان‌تر است اما همچنان جزو سلاح‌های گران‌قیمت در کلاس خود حساب می‌شود.

بر اساس آمار منتشرشده در سال 2025، نیروی زمینی ارتش آمریکا چیزی در حدود 180 فروند از این پهپادها را در اختیار داشته است و این نیرو تنها کاربر این پرنده بدون سرنشین در دنیا به حساب می‌آید و این پهپاد به کشور دیگری صادر نشده است.

تا قبل از اواخر بهار سال جاری صرفاً چند مورد سقوط از این پهپاد در عراق یا قاره آفریقا به‌دلایل فنی گزارش شده بود و هیچ موردی از سرنگون شدن آن توسط آتش متقابل دشمن گزارش نشده بود اما همه چیز از 10 خرداد ماه سال 1405 تغییر کرد.

آغاز فصل شکار در خلیج‌فارس

در روز 31 ماه می ‌سال 2026 میلادی برابر با 10 خرداد ماه سال 1405 شمسی، اولین مورد از شکار پهپاد MQ1C‌ گری‌ایگل توسط واحدهای پدافندی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رخ داد و آخرین مورد گزارش‌شده از سرنگونی این مدل مربوط به تاریخ 30 آبان ماه امسال است که بنا به اعلام سپاه، بیستمین فروند از این مدل است که توسط واحدهای پدافندی چه سپاه و چه ارتش جمهوری اسلامی ایران رهگیری و منهدم شده است.

چند روز و چقدر تلفات؟

وقتی سراغ اعداد و ارقام در این خصوص می‌رویم، به نکات جالبی می‌رسیم. بین اولین و بیستمین شکار MQ1C تقریباً 174 روز فاصله است، یعنی واحدهای پدافندی کشور ما هر 8 الی 9 روز یک بار به‌طور میانگین یک فروند ‌گری‌ایگل را سرنگون کردند.

با نگاهی به رقم کلی ناوگان ‌گری‌ایگل در سال 2025 یعنی 180 فروند و حذف 20 فروند از دارایی‌ها به‌شکل انهدام و از دست رفتن کامل می‌توان گفت تقریباً 11 درصد کل ناوگان‌ گری‌ایگل در 5 ماه و 21 روز از دست رفته است، از نظر مالی نیز ارزش تقریبی پهپادهای ازدست‌رفته در حدود 400 میلیون دلار برآورد می‌شود.

به این مسئله باید توجه کرد که به‌دلیل تلفات بسیار گسترده‌تر ناوگان پهپادهای سری MQ9 در مقابل ایران و از طرف دیگر همچنان نیاز به حفظ توانایی نظارت 24ساعتی و آن‌لاین بر منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز پرواز ریپرها و‌ گری‌ایگل‌ها ادامه خواهد داشت و عدد ساقط ‌شدن 58 فروند برای ریپر و 20 فروند برای‌ گری‌ایگل در زمان نوشته شدن این گزارش قطعاً و به‌زودی دوباره افزایش پیدا خواهد کرد.

به‌طورکلی دو پرنده بی‌سرنشین اصلی نیروهای مسلح آمریکا در کلاس ارتفاع متوسط و ماندگاری بالا با توان همزمان شناسایی و تهاجم، یکی از آنها در وضعیت بسیار نامناسب و دیگری نیز با نرخی سریع در حال نزدیک شدن به وضعیت نامناسب است.

به گزارش تسنیم، تنها زمان است که نشان می‌دهد آمریکا تا کجا حاضر است به فرستادن پهپادهای خود به کمینگاه نیروهای پدافندی ایران ادامه بدهد.