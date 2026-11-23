کد خبر: ۳۴۲۷۴۷
تاریخ انتشار : ۰۲ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۹
رئیسکل دادگستری استان تهران خبر داد
رفع 11 میلیارد یورو تعهد ارزی و تعیینتکلیف ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع تراستیها
رئیسکل دادگستری استان تهران از رفع تعهد ارزی بیش از ۱۱ میلیارد یورو طی پنج ماه گذشته خبر داد.
به گزارش میزان، ناصر عتباتی در نشست دیروز شورایعالی قوه قضائیه، با اشاره به نقش و اقدامات عدلیه در وصول بخشی از درآمدها و مطالبات دولت، گفت: طی حدود پنج ماه گذشته و پس از دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص فعالیت کمیته ارزی و متعاقب آن تشکیل پروندههای مربوطه با همکاری سازمان بازرسی، بانک مرکزی و سایر مجموعههای ذی ربط، بالغ بر ۱۱ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و بالغ بر
۲۷ هزار میلیارد تومان در حوزه تراستیها تعیین تکلیف شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ صرفاً در نتیجه رسیدگی به پرونده تعاونی اعتباری مولیالموحدین، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد و در اختیار سیستم بانکی کشور قرار گرفت.