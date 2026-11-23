

به گزارش میزان، ناصر عتباتی در نشست دیروز شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به نقش و اقدامات عدلیه در وصول بخشی از درآمد‌ها و مطالبات دولت، گفت: طی حدود پنج ماه گذشته و پس از دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص فعالیت کمیته ارزی و متعاقب آن تشکیل پرونده‌های مربوطه با همکاری سازمان بازرسی، بانک مرکزی و سایر مجموعه‌های ذی ربط، بالغ بر ۱۱ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و بالغ بر

۲۷ هزار میلیارد تومان در حوزه تراستی‌ها تعیین تکلیف شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ صرفاً در نتیجه رسیدگی به پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد و در اختیار سیستم بانکی کشور قرار گرفت.