

به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در نشست دیروز شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن ارائه تحلیلی از استراتژی دشمن در جهت مخدوش‌سازی امنیت مردم ایران، اظهار داشت: دشمن امروز بسیار متمرکز و معطوف شده تا امنیت داخل کشور را برهم بزند و تاب‌آوری مردم را مخدوش سازد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: افزودن بر فشار اقتصادی و معیشتی از ناحیه دشمن نیز در همین چارچوب قابل فهم است. فلذا بخش‌های ذی‌صلاح قضایی با به‌کارگیری ظرفیت‌های قوای اطلاعاتی و انتظامی کشور، نسبت به برخورد قانونی و قاطع با مخلان امنیت و ضربه‌زنندگان به معیشت مردم، اهتمام داشته باشند. این مقوله از دو جهت قابل پیگیری است؛ چه کارگزارانی در داخل دستگاه‌های حکومتی که احتمالاً در امر تسهیل معیشت مردم، کوتاهی می‌کنند و یا تقصیر دارند و چه عناصری در بیرون از حکومت که مبادرت به احتکار اقلام و اخلال در نظام اقتصادی می‌کنند؛ همه آن‌ها به حسبه مورد برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت. امنیت و معیشت مردم، دو رکن بسیار پراهمیت است و ما هیچ‌گونه اغماض و تساهلی در برابر مخلان امنیت و معیشت مردم نخواهیم داشت.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده از ناحیه آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که به‌عنوان مسئول مدعو در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه حضور داشت، گفت: دشمن از خرداد سال گذشته، یک جنگ وجودی و موجودیتی را بر ما تحمیل کرد و در این تصور باطل به سر می‌برد که با این جنگ، کار ایران اسلامی را تمام می‌کند؛ لکن در نتیجه عنایات الهی، هدایت‌های امام شهیدمان و امام حاضرمان و ایضاً بصیرت و انسجام مردم و مشخصاً جهاد شبانه‌روزی رزمندگان در میدان و مسئولان در امر اداره کشور، توطئه دشمن نقش بر آب شد. نباید فقط نیمه خالی لیوان را ببینیم؛ آری؛ ضعف‌ها و نقصان‌هایی وجود دارد؛ اما این قضیه، نافی خدمات و زحمات شبانه‌روزی مسئولان و خادمان مردم نیست.

مجموعه‌ای که ۵۷ هزار پرونده قضایی

سربار قوه قضائیه کرد

رئیس دستگاه قضا در ادامه، با اشاره به اهمیت بررسی علت ریشه‌ای بروز و ظهور دعاوی و شکایات، به ذکر مصداقی در این رابطه پرداخت و افزود: حسب گزارش واصله از مرجعی قضایی، بالغ بر ۵۷ هزار پرونده از ناحیه یک مجموعه تجاری و فروشگاهی، فقط در یک استان کشور مفتوح شده است. این امر از آن دسته از مقولاتی است که باید در باب آن، اتخاذ تدبیر عاجل و پیشگیرانه کرد و عیوب کار را برطرف نمود. باید بررسی و تفحص شود که بر چه مبنایی، یک مرکز تجاری، فقط در یک استان، ۵۷ هزار پرونده قضایی را مفتوح کرده است؟ چنانچه هر کدام از این پرونده‌ها نیز با اعتراض طرفین دعوا یا شکایت مواجه شوند، همین آمار مذکور چندین برابر می‌شود و این امر مترادف با افزایش حجم کار و پرونده در قوه قضائیه است. فلذا بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضا و مشخصاً معاونت پیشگیری و مرکز توسعه حل اختلاف، به موضوع مذکور ورود جدی داشته باشند و ایرادات موجود را که سبب ورودی بالا به مرجع قضایی فقط از ناحیه یک مرکز تجاری شده است را مرتفع سازند. بارها تأکید کرده‌ایم که باید ریشه‌های بروز دعاوی را شناسایی و قبل از تبدیل شدن به پرونده، آن‌ها را حل کنیم.

لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی

در صلح و سازش

اژه‌ای در ادامه این نشست، تشکل‌های مردمی را توانمند در کاستن از حجم پرونده‌ها و هدایت اختلافات به مسیر صلح و سازش دانست و عنوان کرد: اقشار مختلف مردمی، از ظرفیت‌های شگرفی در امر مصالحه و حل اختلافات در دعاوی برخوردارند. فلذا ضروری است بیش از میزان موجود، از ظرفیت‌های مردمی در جهت به صلح و سازش کشاندن دعاوی، بهره گرفته شود. در همین راستا، باید قانون شوراهای حل اختلاف، به‌صورت موسّع و نه مُضیق، تفسیر شود. در بخشی از جلسه دیروز شورای‌عالی قوه قضائیه، «پورمحمدی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مالی و بودجه‌ای کشور و اقدامات و برنامه‌های دولت در این حوزه پرداخت.