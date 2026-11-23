

سرهنگ ایمان تاجیک، سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین روز دوشنبه (2 آذر) در سومین دوره جام رسانه امید که در برج میلاد تهران در حال برگزاری است، با قدردانی از تلاش فعالان رسانه‌ای اظهار کرد: برگزاری رویدادهایی مانند جام رسانه امید، خود گامی در مسیر پیشرفت عرصه رسانه است و حضور نخبگان رسانه‌ای کشور برای برافراشته نگه داشتن پرچم ایران قوی و حرکت به سمت قله‌های پیشرفت و توسعه، مایه افتخار است.

وی افزود: امروز رسانه‌های جریان اصلی جهان آن چیزی را مخابره می‌کنند که متأسفانه نه در راستای منافع ملت‌ها، بلکه در جهت منافع قدرت‌های مسلط و ظالمان جهان است. در چنین شرایطی، فعالیت رسانه‌هایی که برای آزادی، عدالت‌خواهی و معرفی این مسیر در سطح بین‌المللی تلاش می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

سخنگوی سازمان بسیج با اشاره به حضور فعالان رسانه‌ای در این رویداد ادامه داد: آنچه از این گردهمایی و اجتماع رسانه‌ای در جهان منعکس خواهد شد، پیام اقتدار، قدرت و همبستگی ملت ایران است؛ ملتی که برای حرکت به سمت پیشرفت و توسعه، حول محور پرچم مقدس کشور گرد هم آمده‌اند.

تاجیک با اشاره به تجربه ملت ایران در جنگ تحمیلی نخست تصریح کرد: مردم ایران در نخستین جنگ تحمیلی، در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی ایران هنوز نوپا بود، در برابر ابرقدرت‌های جهان ایستادگی کردند و نشان دادند که اراده ملت می‌تواند مسیر تحولات را تعیین کند. در فراز و نشیب‌های مختلف نیز این مردم بودند که با تبعیت از ولی‌فقیه، کشور را به سمت ساحل نجات هدایت کردند.

وی با اشاره به تحولات جنگ تحمیلی سوم و نقش انسجام ملی در مواجهه با فشارهای خارجی گفت: پس از تلاش گسترده رسانه‌های قدرت‌های جهانی برای تضعیف اتحاد و انسجام ملت ایران، صحنه‌هایی رقم خورد که شاید کمتر کسی تصور آن را داشت.

سخنگوی سازمان بسیج با اشاره به شهادت رهبر انقلاب افزود: ملت ایران در آن مقطع با حضور و انسجام خود به میدان آمدند و صحنه‌ای از همبستگی و اراده ملی را به نمایش گذاشتند؛ اما بازتاب این اتفاق در رسانه‌های بین‌المللی، مطابق با واقعیت و آن‌گونه که باید باشد، صورت نگرفت.

تاجیک با قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خاطرنشان کرد: این خبرنگاران و روایتگران رسانه‌ای بودند که بار دیگر پرچم روایتگری را برافراشتند و به دنیا نشان دادند که اراده و همت ایرانی می‌تواند صحنه تحولات را به سمت‌وسوی مورد نظر خود هدایت کند.

تاجیک با تشریح برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: مهم‌ترین وجه تمایز هفته بسیج امسال، رویدادی است که علیه ملت ایران و کشورمان اتفاق افتاد و در واکنش به آن، حدود ۲۷۰ شبکه مردمی شکل گرفت که با حضور در میدان، قدرت و انسجام خود را به جهانیان نشان می‌دهند.

وی افزود: این حضور مردمی در شرایطی رقم خورده است که برخی جریان‌ها تمایلی به اتحاد و انسجام مردم ندارند و همچنان برای اختلاف‌افکنی و ایجاد دوقطبی در جامعه تلاش می‌کنند، اما به حول و قوه الهی این تلاش‌ها نیز با شکست مواجه خواهد

شد.

تاجیک با اشاره به شعار محوری برنامه‌های امسال بسیج تصریح کرد: تمام برنامه‌ها و رویدادهای هفته بسیج در سال ۱۴۰۵ با محوریت «بسیج جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» و بر مبنای میدان‌داری مردم برگزار می‌شود.

سخنگوی سازمان بسیج با تأکید بر اینکه برنامه‌های این هفته صرفاً جنبه نمایشی و مقطعی ندارند، گفت: بخشی از برنامه‌ها از مدت‌ها قبل آغاز شده و اکنون به ایستگاه پایانی خود رسیده‌اند و پس از آن نیز برای تداوم و اجرای مراحل بعدی برنامه‌ریزی خواهد شد. برخی دیگر از برنامه‌ها در نقطه اوج فعالیت خود قرار دارند و دسته‌ای نیز در هفته بسیج افتتاح می‌شوند و تا پایان سال یا سال آینده ادامه خواهند داشت.

وی ادامه داد: سال کاری بسیج از پنجم آذرماه هر سال آغاز می‌شود و تا پنجم آذرماه سال بعد ادامه دارد؛ بنابراین فعالیت بسیج متوقف‌شدنی نیست، چراکه مردم ایران بسیجی هستند و حرکت و زندگی در بطن جامعه جریان دارد.

تاجیک در ادامه با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در شرایط حساس کشور اظهار کرد: انتظار می‌رود رسانه‌ها در این مقطع مهم نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. انتشار، دسته‌بندی و انتخاب صحیح اخبار از وظایف مهم رسانه‌هاست و باید توجه داشت که مردم اخبار و تحولات را از طریق رسانه‌ها دنبال می‌کنند؛ بنابراین نحوه گزینش و انعکاس رویدادها تأثیر قابل‌توجهی بر افکار عمومی دارد.

وی با اشاره به جایگاه رهبری در تعیین مسیر حرکت کشور افزود: آنچه ما به‌عنوان سرباز آموخته‌ایم، تبعیت از فرمانده و ولی‌امر است. رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، مسیر حرکت را برای همگان مشخص می‌کنند و ما نیز در مسیر پیشرفت، تعالی و ساخت ایران قوی، پشت سر ایشان به حرکت خود ادامه خواهیم داد.

سخنگوی سازمان بسیج همچنین با اشاره به مبانی شکل‌گیری بسیج خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) هویت تاریخی و ملی مردم ایران را به‌درستی شناسایی و آن را در قالب بسیج معرفی کردند. امام شهید نیز بر این نکته تأکید داشتند که بسیج دارای جهت و هدف مشخص است و جهت‌گیری آن به سمت نابودی استکبار قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه شناخت بسیج بدون توجه به اندیشه امامین انقلاب امکان‌پذیر نیست، گفت: بسیجی واقعی را باید در سیره امام راحل و امام شهید جست‌وجو کرد؛ شخصیت‌هایی که خود الگوی حقیقی بسیجی ‌بودن بودند و امروز نیز افتخار سربازی در مسیر رهبری را داریم.

تاجیک در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح «بسیج محله‌محور» اشاره کرد و گفت: شاهد افتتاح طرح محله‌محوری در بسیج هستیم. در همین راستا، رئیس‌جمهور نیز در جلسه‌ای با حضور استانداران، فرمانداران، شهرداران و مسئولان دستگاه‌های اجرائی، بر محوریت قرار گرفتن مسجد در فعالیت‌های محلی تأکید کرده است.

وی افزود: طرح بسیج محله‌محور با هدف تقویت نقش مردم در اداره امور محلات و حل مسائل محلی اجرا می‌شود. باور ما این است که مردم هر محله و منطقه توانایی شناسایی مشکلات، مدیریت ظرفیت‌ها و حل بسیاری از مسائل خود را دارند و مسئولان نیز باید در این مسیر خدمتگزار مردم باشند.

به گزارش ایرنا، سخنگوی سازمان بسیج با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت مردمی در اداره امور کشور خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، احیای الگوی حکمرانی مردم‌پایه و بازگشت به تجربه‌های موفق مشارکت مردمی، همچون آنچه در دهه ۶۰ شاهد بودیم، است تا مردم بیش از گذشته در مدیریت محلات و حل مسائل جامعه نقش‌آفرینی کنند.