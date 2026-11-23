دکتر علیرضا معشوری

اختلاف‌نظر درباره چگونگی مواجهه با دشمن، مذاکره، مصالحه، آتش‌بس و حفظ دستاوردهای راهبردی جنگ فقط یک اختلاف سلیقه سیاسی نیست؛ اینها مسائلی مرتبط با امنیت ملی، آینده کشور، اعتبار نظام سیاسی و اعتماد عمومی هستند. باید پرسید که چه کسی حق دارد درباره عملکرد دولت سؤال کند؟ کدام انتقاد در چارچوب منافع ملی قرار می‌گیرد و از چه نقطه‌ای به بعد مخالفت با یک تصمیم سیاسی به عنوان تندروی، اخلال در انسجام یا مخالفت با دیپلماسی معرفی می‌شود؟ آیا منتقدانی که نسبت به مواضع دولت و وزارت امور خارجه هشدار می‌دهند الزاماً تندرو و مخالف منافع ملی هستند یا ممکن است آنان خود را دیده‌بان خطوط قرمزی بدانند که معتقدند در هیاهوی مذاکرات و ملاحظات سیاسی در معرض فراموشی قرار گرفته‌اند؟

امکان طرح دیدگاه‌های متفاوت درباره سیاست خارجی یکی از ابزارهای شناسایی خطاهای محاسباتی و کاهش هزینه تصمیم‌گیری است. خلط وحدت ملی با هم‌صدایی جامعه در حمایت از سیاست‌های دولت، یک اشتباه مفهومی است. وحدت ملی زمانی معنا پیدا می‌کند که گروه‌های مختلف با وجود اختلاف در روش‌ها و اولویت‌ها درباره اصول بنیادین امنیت، استقلال و منافع کشور امکان گفت‌وگو داشته باشند؛ نه اینکه برای اثبات وفاداری خود ناچار باشند از تمام تصمیمات اجرائی دولت دفاع کنند.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها تبدیل‌شدن مذاکره از یک ابزار برای تأمین منافع ملی به هدفی مستقل در سیاست خارجی است. مذاکره فی‌نفسه نه نشانه ضعف است و نه لزوما نشانه اقتدار. اگر دستگاه دیپلماسی بتواند از طریق مذاکره، تهدید نظامی را کاهش دهد، تحریم‌ها را به‌صورت مؤثر و قابل راستی‌آزمایی لغو کند و از تکرار تجاوز جلوگیری کند، چنین اقدامی می‌تواند در چارچوب منافع ملی قابل دفاع باشد. اما اگر صرف ورود به گفت‌وگو یا انتشار پیام‌های امیدوارکننده به‌عنوان دستاورد معرفی شود، بدون آنکه درباره تعهدات طرف مقابل، ضمانت اجرائی و هزینه‌های احتمالی توافق توضیح روشنی وجود داشته باشد، طبیعی است که پرسش و نگرانی ایجاد شود.

وقتی وزیر خارجه از توافقی سخن می‌گوید که باید مانع تکرار جنگ شود، افکار عمومی حق دارد بداند این هدف چگونه قرار است محقق شود؟ آیا تضمین موردنظر فقط یک تعهد سیاسی است یا سازوکاری مشخص، قابل راستی‌آزمایی و دارای هزینه برای نقض تعهدات نیز در نظر گرفته شده است؟ آیا تجربه‌های گذشته در طراحی توافق احتمالی جدید لحاظ شده‌اند؟ و مهم تر از همه اگر طرف مقابل بار دیگر از تعهدات خود عدول کند، چه ابزارهایی برای جلوگیری از تکرار چرخه فشار و امتیازخواهی وجود خواهد داشت؟

در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی و تصمیمات مربوط به جنگ و صلح فقط در اختیار یک وزارتخانه یا حتی دولت به تنهایی نیست. شورای عالی امنیت ملی، نهادهای عالی تصمیم‌گیر و مجموعه ارکان سیاسی و نظامی در تعیین چارچوب‌های کلان نقش دارند. بنابراین روشن است که موضع وزیر خارجه را بدون توجه به ساختار تصمیم‌گیری کشور، نباید تصمیمی شخصی و مستقل تلقی کرد. با این حال همین ساختار چندلایه مسئولیت دولت را در زمینه تبیین عمومی تصمیمات از بین نمی‌برد. دولت و وزارت امور خارجه باید بتوانند توضیح دهند که مواضع اعلام‌شده چگونه با سیاست‌های کلان کشور هماهنگ است و چه سازوکاری برای حفظ انسجام پیام‌های رسمی وجود دارد. زمانی که در فضای عمومی برداشت‌های متفاوتی از خطوط قرمز، حدود مذاکره یا اهداف نهایی شکل می‌گیرد، سکوت یا اظهارات مبهم می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی دامن بزند.

یکی از خطاهای رایج در فضای سیاسی کشور، قرار دادن جامعه در برابر یک دوگانه کاذب است؛ یا حامی کامل مسیر دولت هستی یا مخالف دیپلماسی و طرفدار جنگ. چنین دوگانه‌ای نه از لحاظ نظری قابل دفاع است و نه با پیچیدگی‌های سیاست خارجی سازگاری دارد. ممکن است فردی به‌شدت مخالف جنگ باشد اما در عین حال با توافقی که تضمین کافی ندارد، مخالفت کند. ممکن است کسی اصل مذاکره را ضروری بداند اما نسبت به ادبیات و نحوه امتیازدهی دستگاه دیپلماسی انتقاد داشته باشد. ممکن است گروهی با ادامه تقابل نظامی مخالف باشند اما معتقد باشند که توقف درگیری بدون ایجاد بازدارندگی پایدار، تنها زمینه را برای بحران بعدی فراهم می‌کند. این مواضع الزاماً متناقض نبوده و نشان می‌دهند که سیاست خارجی مجموعه‌ای از انتخاب‌های دشوار است و نمی‌توان آن را به موافقت یا مخالفت مطلق با مذاکره فروکاست.

در اینجا باید به یک مطالبه مهم از دولت اشاره کرد. اگر دولت معتقد است مذاکره و مصالحه می‌تواند منافع کشور را تأمین کند، باید این ادعا را از سطح واژه‌ها به سطح شاخص‌های قابل ارزیابی منتقل کند. کاهش واقعی تهدید نظامی، رفع مؤثر تحریم‌ها، امکان دسترسی به منابع مالی، حفظ حقوق هسته‌ای، سازوکار نظارتی روشن و ضمانت‌های اجرائی در برابر نقض توافق، از جمله معیارهایی هستند که می‌توان درباره آنها بحث کرد. انسجام ملی محصول نبودن اختلاف‌نظر نیست؛ انسجام ملی محصول ایجاد فضائی است که اختلافات را به گفت‌وگویی سازنده تبدیل می‌کند. اگر دولت هر انتقاد را تهدیدی علیه وحدت ملی تلقی کند، بخشی از ظرفیت نظارتی جامعه از دست می‌رود.

دولت باید به جای حساسیت بیش از اندازه نسبت به صدای منتقدان، نسبت به کیفیت تصمیمات خود حساس باشد. وزارت امور خارجه نیز باید بداند که در شرایط جنگ و بی‌اعتمادی عمیق، هر اظهارنظر عمومی می‌تواند پیامدهای راهبردی داشته باشد و از همین‌رو دقت در بیان مواضع ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

منتقدان تندرو هستند یا دیده‌بانان خطوط قرمز؟ منتقدی که با سند سؤال می‌کند، درباره تضمین‌ها مطالبه دارد و از دولت می‌خواهد که عملکرد و یا دستاوردهای خود را توضیح دهد، بخشی از سازوکار نظارت سیاسی است؛ حتی اگر لحن او تند باشد. دولت اگر خواهان انسجام ملی است باید بداند که انسجام با حذف صداهای متفاوت به دست نمی‌آید و با پاسخگویی، شفافیت و اعتمادسازی شکل می‌گیرد. خطوط قرمز کشور نه در انحصار دولت است و نه باید به ابزار رقابت‌های جناحی تبدیل شود؛ این موضوعی ملی است و مستلزم گفت‌وگویی مسئولانه، فراگیر و به دور از ملاحظات جناحی است.