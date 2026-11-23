

مهمات آمریکا و متحدانش ته کشیده است

برخلاف این جبهه از نبرد؛ جبهه نبرد در یمن مثل همیشه روشن بود. یمنی‌ها هیچ‌کدام از تعرضات دشمن عبری-عربی-آمریکایی را بی‌جواب نگذاشته‌اند. همین امر باعث ته‌کشیدن مهمات رژیم سعودی شده است. روز گذشته لس‌آنجلس‌تایمز گزارش کرد عربستان سعودی که سال‌ها به تسلیحات آمریکایی متکی بوده، در پی تشدید حملات ارتش یمن و کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر خود، به کره‌جنوبی، اوکراین و دیگر شرکای خود روی آورده است.

همین اتفاق برای آمریکا در جنگ با ایران نیز رخ داده است. اتفاقی که بارها توسط رسانه‌های انگلیسی‌زبان مطرح شد و حتی کاخ‌سفید دستور پیگیری چگونگی درز اخبار ته‌کشیدن مهمات این کشور به رسانه‌ها را صادر کرد. در ادامه همین اخبار روز گذشته مارک اسلبودا، تحلیلگر روابط بین‌الملل و امنیت از فرسایش موشک‌های دوربرد و رهگیرهای آمریکا در تقابل با ایران گفت. به گفته او «ذخایر تسلیحات دورایستایی که آمریکا برای بیشتر حملات علیه ایران به آنها نیاز دارد، مرتباً کاهش پیدا می‌کنند. همچنین موشک‌های رهگیر پدافند هوایی که برای دفاع از پایگاه‌های نظامی آمریکا، زیرساخت‌های کشورهای عربی و اسرائیل ضروری هستند.» این تحلیلگر روابط بین‌الملل و امنیت تأکید کرد «تمام این تسلیحات پیوسته کمتر و کمتر می‌شود. آمریکا دیگر نمی‌تواند نیازها را تأمین کند.»

فاکس‌نیوز: سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در حال مسلح‌کردن تروریست‌های ایرانی هستند

احتمالاً همین ناتوانی آمریکا در میدان نبرد مستقیم با ایران باعث شده تا آنها شعله میدان جنگ نظامی را کم کنند و بیشتر به اغتشاشات و آشوب‌های داخلی ایران چشم بدوزند. در دویست و شصت و نهمین روز جنگ یکی از چهره‌های نظامی آمریکا از همین رویکرد در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز آمریکا پرده برداشت. جک کین، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، مدعی شد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در حال مسلح‌کردن ده‌ها هزار [تروریست] ایرانی هستند؛ اظهاراتی که در کنار مواضع پیشین ترامپ و موساد درباره اغتشاشات دی‌ماه، نشان از مداخله‌ خارجی در ناآرامی‌ها دارد. جک کین در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز، در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی حمایت از مخالفان حکومت ایران گفت: «نمی‌توانم وارد جزئیات شوم، اما موساد و سیا در حال مسلح‌کردن ده‌ها هزار نفر از ایرانیان هستند.» او در صحبت‌هایش به فاکس‌نیوز گفت: «تغییر حکومت در ایران بدون نیروی زمینی ممکن نیست. ولی ما به آنجا سرباز اعزام نمی‌کنیم بلکه در حال حاضر سربازان آشوبگران داخل ایران هستند که باید مسلح شوند.» این ژنرال بازنشسته پیش‌تر نیز از ضرورت تغییر حکومت ایران بدون اعزام نیروی زمینی آمریکا سخن گفته و مردم ایران را نیرویی دانسته بود که می‌توان از آن برای تحقق این هدف استفاده کرد.

مجازات در صحنه و غنیمت در میدان

البته این‌بار ظاهراً نحوه برخورد جمهوری اسلامی ایران با تجربه‌های پیشین فرق دارد و بنابر اظهارات مقامات مسئول، عوامل آشوب که به نیابت از دشمن در داخل کشور به غائله‌آفرینی بپردازند؛ بدون فوت وقت در صحنه مجازات شده و هدف قرار خواهند گرفت. از این منظر می‌توان تسلیحات اهدایی آمریکا به عناصر تروریستی نیابتی‌شان را پیشاپیش غنیمتی در دستان نیروهای مسلح ایران به‌شمار آورد که از آن برای ضربه زدن به دشمن آمریکایی استفاده خواهند کرد. همان‌طور که یمنی‌ها نیز امروز با غنیمت گرفتن تسلیحات سعودی از آن علیه رژیم سعودی استفاده می‌کنند و فرمایش رهبر شهید انقلاب در فروردین 1398 را به تحقق رسانده‌اند: «من از تجهیزات و امکاناتی که غرب در اختیار عربستان قرار می‌دهد نگران نیستم، چون اینها ان‌شاءالله به دست مجاهدان اسلام خواهد افتاد.»

فرسایش نیروی دریایی آمریکا

و بحران کمبود نفتکش‌ها

روز گذشته جان مرشایمر، دانشمند علوم سیاسی و استاد دانشگاه شیکاگو نیز بار دیگر با اظهارنظر صریح خود در میان پربازدیدترین اخبار روز دویست و شصت و نهم جنگ جایی برای خود باز کرد. مرشایمر در یک مصاحبه اینترنتی گفت: «اگر روند انهدام نفتکش‌ها توسط ایران با همین سرعت ادامه یابد، تا اواخر ژانویه یا اوایل فوریه، تعداد نفتکش‌های در دسترس کشورهای خلیج‌فارس به قدری کم می‌شود که عملاً دیگر قادر به صادرات قابل‌توجه نفت نخواهند بود». او با اشاره به محدودیت‌های ارتش تروریستی آمریکا گفت: «محاصره دریایی عملاً نیروی دریایی آمریکا را به‌شدت فرسوده کرده است؛ آمریکا دیگر کشتی کافی ندارد و در هر مقطع فقط می‌تواند یک وضعیت اضطراری را مدیریت کند که اکنون درگیر بحران خلیج‌فارس

است.»

روز دویست و شصت و نهم جنگ از آن روزهایی بود که نشان می‌داد حتی اگر شعله آتش در میدان کم شود اما زیر پوست میدان همچنان جنگ در جریان است و ایران اسلامی در دفاع از خود و برای تضمین امنیت و آرامشش پنجه در پنجه قوی‌ترین ارتش جهان انداخته تا با غلبه اراده خود بر آن به بازدارندگی کامل دست پیدا کند.