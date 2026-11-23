اعدام‌های دردناک و ناموفق با تزریق کشنده در آمریکا در حالی تکرار می‌شوند که متخصصان پزشکی استفاده از تزریق کشنده برای اعدام را نمایش پزشکی در اتاق‌های مرگ زندان‌ها توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری میزان، اجرای یک حکم اعدام در ایالت تگزاس آمریکا در پنجشنبه گذشته طولانی‌تر از زمان تعیین‌شده، اتفاق افتاد، زیرا کارکنان زندان در یافتن رگ زندانی محکوم به اعدام برای انجام تزریق دارو‌های کشنده ناکام بودند و پس از تزریق هم زندانی محکوم به اعدام رنج زیادی کشید.

به گزارش نیویورک‌تایمز، رینالدو دنز، زندانی ۷۰ ساله آمریکایی محکوم به اعدام که سه دهه از عمرش را در انتظار اجرای این حکم گذرانده بود، دومین زندانی است که اجرای حکم اعدامش با تزریق کشنده با چالش تکان‌دهنده‌ای مواجه شد.

مقام‌های تگزاس گفته‌اند که داروی تزریق‌شده برای اجرای حکم اعدام باید به سرعت افراد را بیهوش کند، اما در مورد دنز شرایط فرق می‌کرد؛ دنز مرتب از درد فریاد می‌کشید.

۶۳ دقیقه طول کشید تا مرگ دنز در زندان ‌هانتسویل تگزاس اعلام شود.

براساس اعلام عدالت کیفری تگزاس، شاهدان اعدام دنز گفتند که در اجرای حکم این زندانی پیدا کردن رگ مناسب توسط کارکنان زندان بیش از حد معمول طول کشیده و تیم اجرای اعدام در نهایت سوزن‌هایی را در پای چپ و سمت چپ گردن زندانی فرو کردند.

خبرنگاری که شاهد اعدام دنز بود و پیشتر صد‌ها تزریق کشنده برای اجرای حکم اعدام را دیده بود، در گزارشی برای آسوشیتدپرس از رنج دنز و فریادهایش از درد روایت کرد.

یکی از شاهدان اعدام دنز، گفت: او تا سر حد مرگ شکنجه شده بود؛ این من را یاد غرق مصنوعی می‌انداخت.

گزارش‌های مربوط به اعدام دنز باعث تشدید درخواست‌های توقف تزریق کشنده برای اجرای احکام اعدام شد.

توصیفات تزریق کشنده ناموفق دنز، شباهت‌های تکان‌دهنده‌ای با اعدام ناموفق اخیر کریستا پایک در ایالت تنسی دارد؛ وی در ماه سپتامبر (مهر) تنها کسی بود که از دوز کامل دارو‌های اعدام جان سالم به در برد.

هم دنز و هم پایک تحت پروتکل‌های تزریق کشنده با استفاده از پنتوباربیتال قرار گرفتند، در هر دو مورد کارکنان برای برقراری خطوط داخل وریدی به مشکل برخوردند و در هر دو مورد، زندانی درد و سوزش شدیدی را تجربه کرد.

رابین ماهر، مدیر اجرائی مرکز معتبر اطلاعات مجازات اعدام، گفت: جهان دید که چه اتفاقی برای کریستا پایک و اکنون برای دنز افتاد؛ اکنون پرسش این است که چند مورد دیگر از اعدام‌های ناموفق رخ خواهند داد.

مدیر اجرائی گروه حقوق بشر Reprieve، خواستار توقف تزریق کشنده برای احکام اعدام شد و تاکید کرد: تزریق کشنده شکنجه است.

تگزاس سال‌هاست که به دلیل نحوه تهیه و نگهداری ذخایر دارو‌های اعدام کشنده خود، زیر ذره‌بین بوده است، مانوری که با احتیاط و در خفا انجام می‌دهد تا از نظارت عمومی جلوگیری کند؛ درپی تحریم بین‌المللی، اداره زندان‌های ایالت به خرید پنتوباربیتال از داروخانه‌های ترکیبی که مواد شیمیایی را به سفارش شما تهیه می‌کنند، روی آورده است.

وکلای زندانیان محکوم به اعدام مدت‌هاست تاکید می‌کنند که این دارو‌ها می‌توانند کیفیت متغیری داشته باشند و اغلب پس از تاریخ انقضا توسط ایالت نگهداری می‌شوند و خطر مرگ‌های دلخراش را به همراه دارند.

جاناتان گرونر، استاد بازنشسته جراحی بالینی در دانشگاه ایالتی اوهایو، گفت: اعدام دنز نشان داد که چرا تزریق کشنده یک نمایش پزشکی است؛ آن‌ها از بیهوشی عمومی که در بیمارستان‌های سراسر کشور هزاران بار در روز توسط افراد متخصص انجام می‌شود، تقلید می‌کنند، اما وقتی در اتاق مرگ و بدون تجهیزات یا مهارت‌های لازم انجام می‌شود، مردم رنج می‌برند.