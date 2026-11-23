

اعظم قویدل در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تعیین تکلیف مالکیت ملکی که سال‌ها پیش با قولنامه خریداری شده، اما سند رسمی آن همچنان به نام شخص دیگری است، اظهار داشت: اگر سند مالکیت ملک به نام فروشنده باشد و وی هنوز سند را به خریدار منتقل نکرده باشد، خریدار باید ابتدا ادعای خود را در سامانه ثبت ادعا ثبت کند.

قویدل افزود: سامانه ثبت ادعا یکی از سامانه‌هایی است که به سکوی کاتب به نشانی kateb.ir متصل است و متقاضیان می‌توانند از طریق بخش ثبت ادعا، درخواست خود را در این سامانه درج کنند. پس از ثبت ادعا و دریافت گواهی مربوط، خریدار باید با ارائه این گواهی در مرجع قضائی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح

کند.

وی ادامه داد: پس از رسیدگی قضائی و طی مراحل قانونی، ملک از طریق انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی به خریدار منتقل خواهد شد.