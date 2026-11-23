

به گزارش ستاد مبارزه با موادمخدر، معصومه مشهدی با اشاره به گسترش مواد روان‌گردان نوظهور و مصرف موادی مانند گل در میان نوجوانان و جوانان اظهارداشت: مواد روان‌گردان نوظهور یا NPS، مخفف عبارت «New Psychoactive Substances»، موادی هستند که با ترکیبات شیمیایی تولید می‌شوند و به یکی از معضلات جهانی تبدیل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که کشورهای مختلف با چالش‌های داخلی و بین‌المللی ناشی از این مواد مواجه هستند.

مشهدی با اشاره به وجود دو کنوانسیون بین‌المللی در سال‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ توضیح داد: بر اساس این کنوانسیون‌ها، کشورها مواد جدید و نوظهوری را که شناسایی می‌کنند یا در سطح جامعه مورد مصرف قرار می‌گیرند، به سازمان ملل اطلاع می‌دهند تا در زمره مواد غیرقانونی قرار گیرند و برای آن‌ها مجازات تعیین شود.

وی افزود: از آنجا که بازار موادمخدر بازاری اغواکننده است، آزمایشگاه‌های غیرقانونی با تغییر ساختار مولکولی و فرمول شیمیایی مواد، ترکیبات جدیدی تولید می‌کنند که ممکن است وارد منطقه خاکستری قانونی شوند. این مواد با نام‌ها و شعارهای جذاب و فریبنده، جوانان را به مصرف ترغیب می‌کنند.

مدیرکل مبارزه با موادمخدر با اشاره به رواج برخی از این مواد گفت: برای مثال، در برخی استان‌های شمالی کشور قرص‌هایی با نام‌هایی مانند «قرص K2» یا نام‌های عجیب و غریب دیگر شایع شده‌اند. حتی برخی از این مواد با عنوان «قرص شب امتحان» به دانشجویان معرفی می‌شوند تا آن‌ها را به مصرف در شب‌های امتحان ترغیب کنند.

مشهدی با تأکید بر اینکه موضوع مصرف این مواد صرفاً یک مسئله انتظامی نیست و باید از منظر سلامت و بهداشت روان نیز به آن توجه کرد، اظهار داشت: متأسفانه در میان برخی جوانان، نگرش «یک بار مصرف کنیم تا ببینیم چه می‌شود» وجود دارد؛ درحالی‌که حتی یک بار مصرف نیز می‌تواند فرد را وارد چرخه‌ای از آسیب‌ها کند و مسیر زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد.

وی در ادامه با اشاره به باور نادرست برخی افراد درباره کم‌ضرر بودن ماده مخدر گل گفت: بسیاری تصور می‌کنند گل گیاه بوده و میزان آسیب آن پایین است؛ اما متأسفانه به دلیل اقدامات شیمیایی و تغییرات بیولوژیکی که روی ماده توهم‌زای گل انجام می‌شود، میزان THC آن 30 برابر گل اصلی شده و میزان ماده مؤثره و قدرت توهم‌زایی آن می‌تواند به‌شدت افزایش یابد. این موضوع موجب بروز مسمومیت‌ها و توهمات شدید می‌شود و مصرف طولانی‌مدت آن می‌تواند روند طبیعی زندگی فرد را مختل کند.

مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و جوانان گفت: از خانواده‌ها می‌خواهیم توجه داشته باشند که هیچ ماده غیرقانونی یا ماده‌ای که با نام‌های مختلف و جذاب عرضه می‌شود، بی‌خطر نیست و باید نسبت به مصرف این مواد به جوانان هشدارهای جدی داده شود.