

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد‌هاشمی در گفت‌وگو با رادیو ایران، با اشاره به وضعیت تأمین، قیمت و توزیع انسولین اظهارداشت: انسولین از داروهای حیاتی و مستمرمصرف است و سازمان غذا و دارو برای تأمین داروهای ضروری و خاص حساسیت ویژه‌ای دارد. در حال حاضر، انسولین تولید داخل به‌خوبی تأمین شده و موجودی آن در وضعیت مناسبی قرار دارد.

هاشمی با تأکید بر رعایت ضوابط و استانداردهای کیفی در تولید و عرضه انسولین افزود: برخی افراد به دلیل این تصور که محصولات خارجی کیفیت بالاتری دارند، به مصرف داروهای خارجی تمایل نشان می‌دهند؛ درحالی‌که انسولین‌های تولید داخل از کیفیت مطلوب برخوردارند، قیمت مناسب‌تری دارند و تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. قیمت برخی نمونه‌های خارجی نیز ممکن است تا 200 برابر بیشتر باشد. وی ادامه داد: دارو در کشور موجود است، اما ترجیح برخی بیماران برای استفاده از نوع خاصی از انسولین ممکن است در صورت دسترسی‌نداشتن به همان محصول، این تصور را ایجاد کند که دارو با کمبود روبه‌روست. بسیاری از داروخانه‌ها انسولین را با قیمت مناسب و تحت پوشش بیمه عرضه می‌کنند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به انتقادها درباره نحوه توزیع دارو و فروش سبدی به داروخانه‌ها بیان داشت: موجود نبودن دارو با اختلال در توزیع آن تفاوت دارد. انسولین به میزان کافی در شرکت‌های داخلی و خارجی تولید می‌شود؛ با این حال، موضوعاتی که درباره نحوه توزیع و عملکرد شرکت‌های پخش مطرح شده، نیازمند بررسی است.

هاشمی با اشاره به مشکلات اقتصادی شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها گفت: موضوعات مطرح‌شده از سوی واحد ارزیابی عملکرد پیگیری می‌شود و شرکت‌های پخش نیز برای رفع مشکلات تلاش می‌کنند. با این حال، باید میان گزارش‌های مربوط به یک منطقه و وضعیت کل کشور تفاوت قائل شد؛ زیرا تعمیم تجربه چند مورد به کل کشور می‌تواند به برداشت نادرست از شرایط منجر شود.

وی، سامانه رسمی سازمان غذا و داروی ایران را یکی از ابزارهای تسهیل دسترسی به دارو دانست و افزود: شهروندان می‌توانند با استفاده از این سامانه، داروخانه‌های عرضه‌کننده داروی مورد نیاز خود را پیدا کنند. ممکن است دارو در داروخانه نزدیک محل سکونت موجود نباشد، اما در داروخانه‌ای در همان محدوده در دسترس باشد. ارتقای ابزارهای دسترسی مردم به دارو ضروری است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره عوامل مؤثر بر افزایش قیمت دارو نیز توضیح داد: مواد اولیه دارو از خارج از کشور تأمین می‌شود و عواملی مانند نرخ ارز، ثبت سفارش، هزینه حمل‌ونقل، نیروی کار، بسته‌بندی و هزینه‌های توزیع بر قیمت نهائی اثر می‌گذارند. افزایش این هزینه‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند قیمت دارو را تحت تأثیر قرار دهد.