

رئیس پلیس راهور فراجا در تشریح نتایج نشست با مدیرکل بیمه مرکزی اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی مذاکرات، رفع موانع فنی و ارتباطی سامانه کروکی آنلاین بود، این سامانه با هدف کاهش مراجعات حضوری، تسهیل رسیدگی به تصادفات و تسریع در تبادل اطلاعات راه‌اندازی شده، اما در مسیر اجرا با برخی مشکلات فنی و پشتیبانی از سوی شرکت‌های بیمه مواجه بوده است.

به گزارش پلیس راهور، سردار سید تیمور حسینی افزود: برای اینکه اطلاعات کروکی‌های آنلاین به‌درستی در اختیار شرکت‌های بیمه قرار گیرد و روند رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت خسارت بدون وقفه انجام شود، لازم است زیرساخت‌های ارتباطی و سامانه‌ای شرکت‌های بیمه تقویت شود. در همین راستا، با حضور نمایندگان برخی شرکت‌های بیمه، موانع موجود بررسی و توافقاتی برای رفع مشکلات و تسریع در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان حاصل شد.

واگذاری حق انتخاب بیمه به خریداران خودروهای نوشماره

حسینی با اشاره به اصلاح فرآیند صدور بیمه شخص ثالث خودروهای نوشماره گفت: در شیوه فعلی، خریداران خودرو هنگام خرید، هزینه بیمه شخص ثالث را نیز پرداخت می‌کنند، اما انتخاب شرکت بیمه‌گر و میزان تعهدات بیمه‌نامه عمدتاً بر اساس قرارداد خودروسازان با شرکت‌های بیمه انجام می‌شود و مشتری اختیار چندانی برای انتخاب بیمه موردنظر خود ندارد. در برخی موارد، بیمه‌نامه پیش از تحویل خودرو صادر می‌شود، در حالی که تحویل خودرو ممکن است یک تا چند ماه به طول بینجامد. به این ترتیب، بخشی از مدت اعتبار بیمه‌نامه پیش از آنکه خودرو به دست خریدار برسد، سپری می‌شود. این موضوع علاوه‌بر تضییع بخشی از اعتبار بیمه برای مشتری، محدودیت‌هایی نیز برای رقابت شرکت‌های بیمه ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: برای رفع این مشکلات، توافق شد با همکاری بخش خصوصی، فراجا و بیمه مرکزی، سکویی برای انتخاب و خرید مستقیم بیمه شخص ثالث خودروهای نوشماره ایجاد شود، بر اساس این طرح، زمانی که خودرو آماده واگذاری و انجام مراحل شماره‌گذاری است، خریدار می‌تواند از طریق این سکو، شرکت بیمه‌گر موردنظر خود را انتخاب و متناسب با نیاز و ترجیح خود، میزان تعهدات بیمه‌نامه را تعیین کند.

رئیس پلیس راهور خاطرنشان کرد: در این سازوکار، مشتری امکان مقایسه شرایط و خدمات شرکت‌های بیمه و انتخاب آزادانه بیمه‌گر را خواهد داشت، همچنین وجه بیمه‌نامه به‌صورت مستقیم به حساب شرکت بیمه‌گر واریز می‌شود و سکوی مذکور صرفاً نقش تسهیل‌کننده فرآیند انتخاب و خرید را بر عهده‌ دارد و هیچ مبلغی به حساب آن واریز نخواهد شد.

حسینی تأکید کرد: از مزایای اجرای این طرح، صدور بیمه‌نامه در زمان نزدیک به تحویل و شماره‌گذاری خودرو، جلوگیری از هدررفت مدت اعتبار بیمه، افزایش حق انتخاب خریداران و ایجاد رقابت شفاف‌تر میان شرکت‌های بیمه است.

وی بیان داشت: توافقات انجام‌شده با بیمه مرکزی با هدف بهبود کیفیت خدمات، کاهش مشکلات مردم، تسریع در پرداخت خسارت تصادفات و صیانت از حقوق شهروندان دنبال می‌شود و امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، تحول ملموسی در ارائه خدمات مشترک بیمه و پلیس راهور به مردم ایجاد شود.