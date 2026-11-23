

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده انتظامی کل کشور، دیروز به همراه معاونین و رؤسای پلیس‌های تخصصی فراجا از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم بازدید کرد.

سردار احمدرضا رادان در حاشیه بازدید از این نمایشگاه، با اشاره به نقش فراجا در جنگ‌های اخیر خاطرنشان کرد: انتظامی کشور در حوزه دفاع مقدس، چه در دفاع مقدس هشت ساله، چه در دفاع مقدس دوم و سوم، نقش مهمی ایفا کرد. به همین واسطه، دشمن نیز هم در دفاع مقدس دوم و سوم به‌شدت ناراحت بود و بیشترین شهدای انتظامی نیز در این جنگ‌ها تقدیم شد که در تاریخ بی‌سابقه است.

رادان در ادامه، با اشاره به اتهام‌زنی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: البته از کثیف‌ترین آدم‌ها، کثیف‌ترین کار‌ها هیچ دور نیست. جالب است کشوری که در دنیا و در طول تاریخ به استفاده از بمب‌های کثیف شهره است، می‌خواهد کشور عزیز ما را به استفاده از این بمب‌ها متهم کند. خوشبختانه دروغ‌های پی‌درپی دشمن آن‌قدر رسوا شده که مردم این دروغ را باور نخواهند کرد و نخواهند پذیرفت.

وی با اشاره به اولویت‌های فراجا در دوره جدید و با استناد به فرمان رهبر انقلاب اسلامی بیان داشت: در حوزه انتظامی، برابر فرمانی که رهبر عزیز انقلابمان، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای صادر فرمودند، سه حوزه را نصب‌العین خود قرار داده‌ایم تا با سرعت بیشتری در آنها کار کنیم.

فرمانده انتظامی کشور نخستین اولویت را هوشمندسازی و استفاده مناسب و مؤثر از هوش مصنوعی در مأموریت‌های پلیس دانست و افزود: حوزه اول، هوشمندسازی و استفاده مناسب و مؤثر از هوش مصنوعی در مأموریت‌های پلیس است. دومین اولویت ما تقویت اعتماد میان پلیس و مردم است؛ اعتماد بین پلیس و مردم، یعنی سرمایه اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی که الحمدلله ما همواره شرمنده مردم و لطف و محبت آنها بوده‌ایم.

رادان، پرورش نیروی انسانی مستعد و آماده به مأموریت را سومین اولویت فراجا برشمرد و گفت: حوزه سوم، پرورش نیرو‌های انسانی مستعد و آماده به مأموریت است. ان‌شاءالله بتوانیم این ویژگی را به کار ببریم.

وی با تأکید بر اینکه در موضوع امنیت در بهترین وضعیت قرار داریم، ادامه داد: کشور عزیز ما ایران، علی‌رغم پشت سر گذاشتن جنگ‌های پی‌درپی و در حالی که همچنان در جنگ سوم حضور دارد، با همه حیله‌هایی که انجام شده، یکی از امن‌ترین کشور‌های جهان در حوزه امنیت انتظامی و اجتماعی است.

فرمانده انتظامی کل کشور حضور مردم در میدان‌ها را عامل تعیین‌کننده در حفظ امنیت کشور دانست و تصریح کرد: حضور 9 ماهه مردم در میدان‌ها، تعیین‌کننده‌ترین مسیر برای نشان دادن این امنیت بود. الحمدلله همه شیطنت‌های دشمن در حوزه‌های مختلف، با همه فراخوان‌هایی که صورت داد، به واسطه حضور مردم و آمادگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی نقش بر آب شد.

سردار رادان، با اطمینان‌بخشی به مردم درباره مقابله با تهدیدات دشمن، تأکید کرد: این قول را به مردم عزیزمان می‌دهم که هر فتنه‌ای را پیش از شروع آن شناسایی و با حمایت مردم سرکوب خواهیم کرد و اجازه بروز و ظهور آن را نیز نخواهیم داد.