

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن عبدلیان‌پور، در سومین رویداد جام رسانه امید با تشریح اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، از تشکیل پرونده‌های متعدد درباره جنایات این کشورها، مستندسازی خسارات جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و همکاری با حقوقدانان بین‌المللی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از 290 میلیارد دلار رأی علیه آمریکا در محاکم داخلی دریافت کرده‌ایم که بخشی از این آرا نیز به مرحله اجرا رسیده است.

عبدلیان‌پور با اشاره به پیشینه و آغاز فعالیت‌های حقوقی علیه آمریکا اظهار داشت: زمانی رأی یکی از دادگاه‌های آمریکایی به دست ما رسید که در آن، فردی با طرح ادعایی درباره گردوغبار ناشی از حادثه 11 سپتامبر، علیه جمهوری اسلامی ایران شکایت کرده و دادگاه نیز ما را به پرداخت خسارت محکوم کرده بود. این موضوع باعث شد به این فکر بیفتیم که اگر آمریکایی‌ها با ادعاهای نادرست علیه ما پرونده تشکیل می‌دهند و رأی می‌گیرند، چرا ما جنایات واقعی آن‌ها را پیگیری نکنیم؟

وی افزود: به این ترتیب، فعالیت حقوقی ما با تشکیل پرونده، دریافت وکالت و مستندسازی آغاز شد.

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با بیان اینکه نخستین پرونده‌ها مربوط به شهدای مظلوم غواص بود، ادامه داد: برای پیگیری این پرونده‌ها از خانواده شهدا در 21 استان کشور وکالت گرفتیم. پس از آن، پرونده شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و شهدای سال 1401 نیز در دستور کار قرار گرفت.

عبدلیان‌پور گفت: یکی دیگر از پرونده‌های مهم، مربوط به حمله رژیم بعث عراق در سال 1365 به زمین فوتبال و شهادت شماری از تماشاگران، داوران و بازیکنان بود. برای پیگیری این پرونده در چهار استان کشور وکالت گرفتیم، مستندات را جمع‌آوری کردیم و جلسه دادگاه در ایلام برگزار شد. همچنین پرونده‌هایی درباره جنایات ساواک در مشهد و حمله به سه مدرسه در بروجرد در سال 1365 تشکیل و پیگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: این تجربه‌ها نشان داد که نبود مستندات و کارشناسی بموقع، روند پیگیری حقوقی را دشوار می‌کند؛ بنابراین، مستندسازی باید همزمان با وقوع حادثه انجام شود.

مستندسازی جنایات در جنگ 12 روزه

و جنگ 40 روزه

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با اشاره به تجربه جنگ 12 روزه یادآور شد: در آن مقطع، کارشناسان رشته‌های مختلف پای کار آمدند و خسارات و جنایات را بررسی کردند. یکی از نتایج مهم این تجربه، ضرورت استانداردسازی کارشناسی‌ها بر اساس معیارهای بین‌المللی بود؛ چراکه قصد داشتیم دعاوی را در محاکم خارجی نیز مطرح کنیم. بر همین اساس، چارچوب مشخصی برای کارشناسی‌ها تعیین شد و بررسی‌ها بر اساس قواعد و استانداردهای بین‌المللی صورت گرفت.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه در جنگ 40 روزه، با توجه به گستردگی حملات به مراکز صنعتی، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مجامع علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و دارویی، کار کارشناسی با سرعت و دقت بیشتری در سراسر کشور دنبال شد، تأکید کرد: در این فرآیند، 19 هزار کارشناس اعلام آمادگی کردند و پای کار آمدند. نتیجه این اقدامات، مجموعه‌ای از مستندات و گزارش‌های کارشناسی درباره جنایات صورت‌گرفته، از جمله جنایات علیه امام شهید و مردم ایران است که در قالب مجلدات مختلف گردآوری شده است.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه گفت: ایشان تأکید کردند اظهارات و مواضع ترامپ و عوامل جنایتکارش باید به‌گونه‌ای ثبت و پیگیری شود که بار حقوقی داشته باشد. در همین راستا اظهارات، توئیت‌ها، مواضع رسمی و دستورهای مقامات آمریکایی از زمان ترور سردار شهید سلیمانی جمع‌آوری و در مجموعه‌ای مستند گردآوری شده است تا در دعاوی حقوقی علیه آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با بیان اینکه مجموعه دیگری نیز با عنوان «از میناب تا لاهه» تهیه شده است، اظهار داشت: در این مجموعه، مسئولیت کشورهایی که به هر نحو در حمله به میناب دخیل بوده‌اند، بررسی شده است؛ از کشورهایی که زمین، دریا یا حریم هوائی خود را در اختیار قرار داده‌اند تا کشورهایی که اطلاعات، امکانات یا پشتیبانی ارائه کرده و در این عملیات مشارکت داشته‌اند. بر اساس همین مستندات، دادخواست‌هایی علیه کشورهای حوزه خلیج‌فارس و اردن طراحی شده است. این در حالی است که دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس اخیراً از ضرورت دریافت غرامت از ایران سخن گفته بود، اما مستندات ما نشان می‌دهد ایران طرفی است که باید غرامت و خسارت دریافت کند.

همکاری با حقوقدانان بین‌المللی

عبدلیان‌پور از دعوت 15 تا 16 حقوقدان بین‌المللی به ایران در اوج جنگ خبر داد و گفت: از جمله این افراد، یکی از حقوقدانان برجسته آفریقای جنوبی بود که در پرونده مطرح‌شده علیه مقامات رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی نقش داشت.

وی افزود: همچنین از اتحادیه وکلای فرانسه دعوت کردیم و حقوقدانانی از کشورهای مختلف به ایران آمدند و از مناطق آسیب‌دیده، از جمله میناب، بازدید کردند. در همین زمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد اجازه نخواهد داد وکلای حاضر در ایران در دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات آمریکایی طرح دعوا کنند. او حتی تهدید کرد که دیوان کیفری بین‌المللی را منحل خواهند کرد. این موضوع نشان می‌دهد پیگیری‌های حقوقی در این عرصه به نقطه حساسی رسیده است و باید با جدیت ادامه پیدا کند.

این حقوقدان با اشاره به دستاوردهای حقوقی ایران اظهار داشت: زمانی که فعالیت خود را آغاز کردیم، کمتر از 40 میلیارد دلار رأی علیه آمریکا در محاکم داخلی داشتیم، درحالی‌که آمریکایی‌ها حدود 30 برابر بیشتر از این میزان علیه ایران رأی گرفته بودند. اما اکنون بیش از 290 میلیارد دلار رأی علیه آمریکا دریافت کرده‌ایم و بخشی از این آرا نیز به مرحله اجرا رسیده است. پرونده‌هایی مانند بیماران پروانه‌ای از جمله نمونه‌های این اقدامات هستند.

عبدلیان‌پور با اشاره به فشار آمریکا درباره تنگه هرمز گفت: بخشی از این فشارها به موضوع عوارض و بخش مهمی از آن به آرای حقوقی صادرشده علیه آمریکا بازمی‌گردد. این آرا قابل پیگیری و اجرا هستند و توقیف برخی کشتی‌ها نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. ما پیگیری‌ها را تا اجرای نهائی احکام و دریافت خسارات وارده به کشور ادامه خواهیم داد. بیش از 290 میلیارد دلار رأی علیه آمریکا و توقیف برخی کشتی‌ها نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.