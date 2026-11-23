# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

دست ما را هم بگیر

کاربری با انتشار این تصویر نوشت: « 9سال پیش، در همین روزها، برای بازدید از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه رفته بودند که آخرهای سخنرانی، صدایی از میان جمعیت بلند شد: «آقا، دستمو بگیر» و این قاب ماندگار ثبت شد. دست ما رو هم بگیر، آقای شهید...»

سوزناک

عبـدالمـجید خرقـانی با انتشار این تصاویر نوشت: «سلطنت‌طلبای مقیم پاریس این شب‌ها چه سوزشی رو تحمل کردن. یادبود کودکان شهید جنگ ۴۰ روزه مقابل برج ایفل در روز جهانی کودک.»

معادله ساده علی‌الاصول

مالک شریعتی: «اینکه دریافت غرامت از دشمن، خط قرمز اصلی رهبر انقلاب بود، نیازی به افشا یا معنا کردن علی‌الاصول نداشت. شرط گذار که حکیم است؛ اگر شرطش محال نبود که باید در تفاهم‌نامه می‌آمد. اگر هم شرطش محال بود، به همان نسبت رسیدن به تفاهم هم محال است. مبادا با شروط ۷گانه اخیر چنین برخوردی شود!»

معجزه

یاس با انتشار تصاویری از حجم گسترده غنایم در اختیار نیروهای یمنی نوشت: «اینها انبارهای پر از اسلحه سعودی‌هاس که افتاده دست یمنی‌ها. فکر کن پول نفت عربستان سلاح آمریکایی میشه بعد بیفته مفت مفت دست برو‌بچه‌های یمن! این اگه معجزه نیست پس چیه؟!»

آخرین تصویر

حساب کاربری سخنگوی سپاه: با انتشار این تصویر نوشت: «آخرین تصویری که اپراتور پهپاد MQ۹ پیش از انهدام پرنده خود روی نمایشگر می‌بیند.»