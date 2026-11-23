

کمیته ملی پارالمپیک روز یکشنبه اسامی افراد حاضر در مجمع انتخاباتی این کمیته را منتشر کرد. در شرایطی که به نظر می‌رسید فدراسیون تازه‌تأسیس پارادوومیدانی نیز در این مجمع حضور داشته باشد، اما اثری از نماینده این فدراسیون نبود و همین مسئله انتقاد مهران تیشه‌گران سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی را به دنبال داشت.

تیشه‌گران در این باره گفت: طبق اساسنامه، سه فدراسیون اصلی در این حوزه یعنی جانبازان و توان‌یابان، پارادوومیدانی و همچنین نابینایان و کم‌بینایان، باید رئیس یا یک نماینده توسط هیئت‌رئیسه معرفی کنند. در همین اساسنامه پیرامون اینکه سرپرست فدراسیون می‌تواند حضور داشته باشد یا نه، سکوت شده است. وقتی سکوت شده، یعنی سرپرست می‌تواند شرکت کند. در انتخابات چهار سال قبل این کمیته، یکی از فدراسیون‌ها به نام سوارکاری با سرپرست اداره می‌شد، اما همان زمان قبول کردند که در مجمع شرکت کند و رأی بدهد. الان دوستان نظر دیگری دارند و بهانه می‌آورند تا کسی از پارادوومیدانی حضور نداشته باشد.

تیشه‌گران عنوان کرد: 50 درصد مدال‌های کاروان ایران توسط پارادوومیدانی کسب شده، آن وقت به همین راحتی حذف کرده‌اند. مگر چنین چیزی ممکن است؟ امیدوارم این مشکل حل شود تا نماینده‌ای از فدراسیون به مجمع برود و شرکت کند. وی اظهار داشت: هر کسی را که خواستند وارد انتخابات کردند، اما فدراسیونی که نقش مهمی در این حوزه دارد و باید در مجمع باشد را حذف کرده‌اند. این برای فدراسیونی که این‌قدر مدال در پاراآسیایی و پارالمپیک و... می‌گیرد، بد است و امیدوارم تجدیدنظر در این باره شود.