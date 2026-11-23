

بر اساس تصمیم هیئت اجرائی فدراسیون و در راستای انتخاب و آماده‌سازی تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2027، نخستین مرحله اردوی تیم ملی بزرگسالان از عصر روز یکشنبه، اول آذرماه، در کمپ تیم‌های ملی دوومیدانی آغاز شد.

محمدرضا طیبی، علی امیریان، زهرا زارعی، صادق صمیمی، حسن عجمی، حسین نوری، یاسین گل‌محمدی، حسین روزگار، حامد نفر و سارینا ساعدی، 10 ورزشکار حاضر در گروه نخست این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کرده‌اند. سجاد مرادی، بهنام زارع و میلاد سیار به‌عنوان مربی و ‌هادی سپهرزاد نیز به‌عنوان ناظر فنی در این اردو حضور دارند.

گروه دوم ورزشکاران دعوت‌شده از 11 آذرماه به اردوی تیم ملی ملحق خواهند شد و اسامی این نفرات نیز به‌زودی بر اساس تصمیم هیئت اجرائی فدراسیون اعلام می‌شود.