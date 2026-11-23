فاطمه منوچهری ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران درگذشت.

فاطمه منوچهری، از ملی‌پوشان پارادوومیدانی ایران پس از تحمل یک دوره بیماری و رفتن به کما، جان به جان آفرین تسلیم کرد.منوچهری چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و پس از آن مدتی در کما به سر برد اما در نهایت جان خود را از دست داد.

این ورزشکار در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲‌ هانگژو حضور داشت و در ماده پرتاب وزنه به مقام ششم دست یافت. کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه نیز از دیگر افتخارات او در دوران ورزشی‌اش بود.

سرویس ورزشی کیهان درگذشت این قهرمان ارزنده کشورمان را به خانواده محترم او و جامعه ورزش تسلیت می‌گوید.