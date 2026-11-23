

تیم ملی هندبال زنان ایران دیروز در نخستین دیدار خود از بیست‌ویکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف هنگ‌کنگ رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۳۳ بر ۱۶ شکست دهد.در پایان این مسابقه فاطمه خلیلی به عنوان برترین بازیکن زمین انتخاب شد.ملی‌پوشان ایران که در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های ژاپن، چین، هنگ‌کنگ و تایلند هم‌گروه هستند، بعد از این برد در دومین دیدار خود امروز سه‌شنبه ۳ آذر از ساعت ۱۵:۳۰ برابر چین به میدان خواهند رفت. فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، زهرا افشاری، بهار ایزدگشب، حدیثه نوروزی، آسمان بدوی، آرزو کیانی‌آرا، فاطمه مریخ، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، مبینا حسن‌نژاد، نگار زنده‌بودی، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، ثمین کریمی، لیلا حسینی، الهه نیکان، الناز قاسمی و مائده عشاقی ترکیب تیم ملی ایران در این مسابقات است.