معارفه غفوری در تمرین شمس آذر

بازیکن و مربی پیشین استقلال، هدایت تیم فوتبال شمس آذر قزوین را به ‌عهده گرفت.

باشگاه شمس آذر قزوین با انتشار پوستری از وریا غفوری، او را به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال شمس آذر قزوین معرفی کرد، غفوری جایگزین وحید رضایی شده است. مراسم معارفه وریا غفوری در تمرین عصر دیروز تیم شمس آذر قزوین پس از انتخاب به‌عنوان سرمربی این تیم برگزار شد. غفوری قرار است دو دستیار به همراه خودش به کادر فنی شمس آذر اضافه کند و علیرضا ربانی، مربی پیشین سپاهان به‌عنوان بدنساز تیم قزوینی برگزیده شده است. همچنین صندلی مدیرعاملی باشگاه شمس آذر که پس از جدایی عباس علایی مقدم خالی شده بود به مهرزاد نجفیان مالک باشگاه رسید. نجفیان تصمیم گرفته خودش کارهای مدیرعاملی باشگاه را انجام بدهد و در این سمت مشغول به فعالیت شده است. تیم فوتبال شمس آذر با کسب 7 امتیاز با هدایت وحید رضایی، در جایگاه هفدهم جدول لیگ برتر فوتبال قرار گرفته است.

تقابل ساحلی بازان ایران با عربستان

در یک‌چهارم نهایی جام ملت‌ها

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا با عربستان دیدار می‌کند.

مرحله گروهی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی 2026 تایلند دیروز با انجام چهار دیدار به پایان رسید و چهره 8 تیم صعودکننده به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شد. در دیدارهای امروز تیم‌های ایران و لبنان که پیش از این صعودشان را قطعی کرده بودند، مقابل هم قرار گرفتند و ساحلی‌بازان کشورمان با نتیجه 7 بر 2 به پیروزی رسیدند تا با صدرنشینی صعود کنند و لبنان دوم شود. دیدار تشریفاتی افغانستان و ویتنام هم با نتیجه 5 بر 2 به سود افغان‌ها خاتمه یافت. در دو دیدار برگزار شده از گروه C هم عمان 6 بر یک امارات را شکست داد و با 9 امتیاز صعود کرد و در دیدار دوم این گروه هم عربستان با نتیجه 7 بر 3 ازبکستان را شکست داد تا به عنوان تیم دوم صعودش را قطعی کند. در بین تیم‌های سوم 3 گروه هم تایلند در گروه A و امارات در گروه C جواز حضور در جمع 8 تیم برتر را به دست آوردند تا 8 تیم ژاپن، بحرین، ایران، لبنان، عمان، عربستان، تایلند و امارات در این مرحله حریفان خود را بشناسند. برهمین اساس برنامه مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه 4 آذرماه 1405

* ایران ................................................................................ عربستان ( ساعت 10:30)

* عمان ........................................................................................... تایلند ( ساعت 12)

* بحرین .................................................................................. لبنان ( ساعت 13:30)

* ژاپن ............................................................................................ امارات ( ساعت 15)

اقدام الزورا در دفاع از منصوریان

باشگاه الزورای عراق در آستانه دیدار حساس مقابل الرفاع بحرین در لیگ قهرمانان کشورهای عربی، به عدم صدور روادید برای علیرضا منصوریان و دستیاران ایرانی‌اش اعتراض کرد و خواستار انتقال این مسابقه به کشوری ثالث شد. رسانه‌های عراقی گزارش داده‌اند که منصوریان و اعضای کادر فنی به دلیل مسائل سیاسی موفق به دریافت ویزای بحرین نشده‌اند و همچنان در بغداد حضور دارند. در همین راستا، اعضای تیم الزورا در اعتراض به این اتفاق از حضور در نشست هماهنگی پیش از مسابقه خودداری کردند. مدیر اداری این باشگاه نیز تأکید کرد که تیم با اتکا به تضمین‌های قبلی مبنی بر صدور روادید برای تمامی اعضای هیئت اعزامی راهی بحرین شده، اما با رد درخواست ویزای کادر فنی مواجه شده است. باشگاه الزورا اعلام کرده تا زمان دریافت پاسخ رسمی درباره انتقال محل برگزاری مسابقه، در مراحل بعدی برگزاری آن شرکت نخواهد کرد.

منصوریان پس از هدایت الزورا تاکنون تنها در دیدار مقابل الطلبه روی نیمکت این تیم نشسته و موفق شده بود با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی برسد.

کریمی و عبدی گزینه های سرمربیگری افغانستان

سرمربی سابق تیم امید ایران به عنوان گزینه فدراسیون فوتبال افغانستان برای هدایت تیم ملی این کشور مطرح شده است.

در حالی که در روزهای گذشته فدراسیون فوتبال افغانستان مذاکراتی با فیروز کریمی برای هدایت سرمربیگری تیم ملی این کشور داشته، در جدیدترین اتفاق حسین عبدی نیز به‌عنوان گزینه جدی افغانستان مطرح شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان در دو روز گذشته با حسین عبدی تماس گرفته و پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی افغانستان را به این مربی ارائه کرده است. طرفین بر سر مسائل کلی قرارداد نیز به توافق رسیده‌اند اما تکلیف نهایی پس از مذاکرات یکی، دو روز آینده مشخص خواهد شد.

باید دید از بین فیروز کریمی و حسین عبدی که هر دو گزینه با فدراسیون افغانستان در حال مذاکره هستند، در نهایت کدام یک به‌عنوان سرمربی افغانستان معرفی خواهد شد.