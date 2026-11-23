سرویس ورزشی-



دوره چهار ساله ریاست سجاد انوشیروانی در فدراسیون وزنه‌برداری 15 اسفند ماه سال جاری به پایان می‌رسد. بر همین اساس ثبت‌نام از نامزدها برای ریاست این فدراسیون از چند روز قبل آغاز شده و تا فردا 4 آذرماه ادامه خواهد داشت.

در این شرایط سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در تازه‌ترین صحبت‌های خود به تشریح عملکردش در این فدراسیون پرداخت و گفت: برای المپیک پاریس تمام تلاشمان را انجام دادیم. از ابتدای فعالیت فدراسیون دو برنامه اصلی را دنبال می‌کردیم؛ نخست جوان‌تر کردن تیم و ساختن پشتوانه برای تیم ملی بزرگسالان و دوم، استفاده از داشته‌های موجود برای حضور در المپیک. در سال ۲۰۲۳ و مسابقات جهانی، با مصطفی جوادی به مدال طلای جهان رسیدیم و در دسته فوق‌سنگین نیز صاحب مدال شدیم. با این حال، مسیری که برای حضور در المپیک طی کردیم، بسیار دشوار بود.

وی گفت: در نهایت توانستیم دو سهمیه مردان کسب کنیم، اما این دو سهمیه به مدال منجر نشد. پس از المپیک، روند پشتوانه‌سازی را با جدیت دنبال کردیم و توانستیم جایگاه تیم ملی ایران را در میان سه تیم برتر جهان حفظ کنیم. حتی یک بار نیز عنوان قهرمانی جهان را به دست آوردیم. برای مسابقات امسال هم با توجه به تمرکزمان بر بازی‌های آسیایی ناگویا، اوج تمرینات را با هدف حضور موفق در آن رقابت‌ها تنظیم کردیم. خوشبختانه در ناگویا به نتیجه قابل قبولی رسیدیم و پس از آن تلاش کردیم تیم را برای مسابقات جهانی آماده کنیم. علی عالی‌پور در این مقطع از ناحیه کمر دچار آسیب‌دیدگی شد و حدود ۱۰ روز نتوانست تمرینات مناسبی داشته باشد. با این حال، اگر روند رکوردی او را بررسی کنیم، می‌بینیم که در سال‌های اخیر مسیر صعودی بسیار خوبی داشته است. این روند ما را امیدوار می‌کند که در سال آینده و سال‌های بعد بتوانیم به نتایج موردنظرمان برسیم. تنها با یک رقیب، یعنی وزنه‌بردار بلغارستانی، مواجه شدیم و امیدوارم عالی‌پور با توجه به توانایی‌هایی که دارد، بتواند به‌زودی بر این رقیب نیز غلبه کند.

انوشیروانی تأکید کرد: در فوق‌سنگین شرایطی داشتیم که می‌توانست به نتیجه بهتری منجر شود. ما در یک‌ضرب طلا گرفتیم و در دوضرب نیز فرصت‌هایی برای رسیدن به نتیجه بهتر وجود داشت، اما متأسفانه وزنه‌های آقای داوودی به نتیجه نرسید. اگر بخواهیم شرایط امروز را با چهار سال قبل مقایسه کنیم، باید روند رکوردی وزنه‌برداران را هم در نظر بگیریم. در همین دسته فوق‌سنگین، رکوردهای ورزشکاران ما رشد قابل ‌توجهی داشته است. در مسابقات جهانی نیز رکورد دنیا شکسته شد و علی عالی‌پور توانست وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی را در دوضرب ثبت کند. البته وزنه‌بردار ما همچنان در یک‌ضرب نقطه‌ضعف‌هایی دارد، اما باید به روند پیشرفت او و رکوردهایی که در مدت اخیر ثبت کرده نیز توجه کنیم.

هدف‌گذاری فدراسیون برای المپیک 2028

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری دیروز همچنین در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری ایسنا درباره هدف‌گذاری فدراسیونش در المپیک 2028 عنوان داشت: فرآیند کسب سهمیه المپیک در رشته وزنه‌برداری بسیار دشوار و پیچیده است و شرایط به‌ گونه‌ای است که باید با برنامه‌ریزی دقیق پیش برویم و با توجه به ظرفیت‌هایی که اوزان مختلف داریم امیدواریم بتوانیم ۳ سهمیه المپیک را در بخش مردان کسب کنیم و در بخش زنان نیز هدف اصلی ما کسب ۳ سهمیه است و در این مسیر گام بر می‌داریم. هدف فدراسیون صرفا کسب سهمیه نیست و برنامه‌ریزی ما این است که در بخش مردان با حداکثر ظرفیت ممکن در مسیر مدال‌آوری حرکت و در کنار کسب ۳ سهمیه، برای دستیابی به بهترین نتیجه در المپیک تلاش کنیم.

انوشیروانی درباره احداث کمپ تیم‌های ملی وزنه‌برداری در مجموعه ورزشی آزادی هم گفت: در همین راستا پروژه احداث کمپ جدید وزنه‌برداری در زمینی به مساحت بیش از ۷۰۰۰ مترمربع در دستور کار قرار گرفته است و شهرداری تهران، اعضای شورای شهر و مجموعه‌های مرتبط در این مسیر همکاری و محبت زیادی به فدراسیون داشته‌اند و از همه عزیزانی که در این پروژه همراهی کردند، تشکر می‌کنم. مطالعات و آزمایش‌های خاک به پایان رسیده و پیمانکار برای آغاز عملیات گودبرداری در حال تحویل گرفتن زمین است. برای اجرای این پروژه بازه زمانی ۲۴ ماهه در نظر گرفته شده و امیدواریم در این مدت بتوانیم یکی از نیازهای مهم و زیرساختی وزنه‌برداری ایران را برطرف کنیم. این مجموعه باید به فضائی کاملا حرفه‌ای تبدیل شود تا علاوه‌بر افزایش ظرفیت اردوهای تیم ملی، امکان تمرین مشترک با تیم‌های خارجی، میزبانی از اردوهای بین‌المللی و حتی درآمدزایی برای فدراسیون فراهم شود. حضور تیم‌های خارجی در کنار ورزشکاران ما می‌تواند به افزایش انگیزه و ارتقای سطح فنی آنها نیز کمک کند.

واکنش به احتمال رقابت دبیر و خسروی‌وفا

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره انتخابات کمیته ملی المپیک گفت: ۲ سال پیش‌رو تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و المپیک حساسی را پیش‌رو داریم. به همین دلیل انتخابات کمیته ملی المپیک باید با نگاه تعاملی و هماهنگ میان وزارت ورزش و کمیته برگزار شود تا در نهایت بهترین انتخاب‌ها برای آینده ورزش ایران، رقم بخورد.

وی درباره رقابت احتمالی محمود خسروی‌وفا و علیرضا دبیر در این انتخابات هم یادآور شد: هر دو نفر از مدیران توانمند و کارکشته ورزش کشور هستند اما باید شرایط روز انتخابات و وضعیت نهائی رقابت‌ها را نیز در نظر گرفت. در هر صورت، آنچه اهمیت دارد، انتخاب مدیری است که بتواند ظرفیت‌های کمیته ملی المپیک را به شکل مطلوب‌تری فعال کند. کمیته ملی المپیک باید فراتر از وظایف معمول خود به ورزش کشور نگاه کند چرا که این مجموعه می‌تواند در زمینه رایزنی‌های بین‌المللی، ارتقای جایگاه ایران در مجامع ورزشی و ایجاد ارتباطات بین‌قاره‌ای و بین‌المللی نقش بسیار قوی‌تری داشته باشد. کشور ما از ظرفیت بالایی در ورزش برخوردار است و کمیته ملی المپیک با رهبری و سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند به تحولات مثبت و نتایج بهتر در رشته‌های مختلف کمک کند.