شهید رضا اشرفی کریم‌آباد، در روز یکم دی سال ۱۳۴۳ در شهرستان سلماس و در خانواده‌ای مؤمن دیده به جهان گشود. دوران کودکی را در دامان خانواده سپری کرد و پس از طی دوران طفولیت، تحصیلات خود را ادامه داد و موفق به اخذ مدرک دیپلم شد. پس از پایان تحصیلات، به ارومیه مهاجرت کرد و به استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران درآمد. مدتی بعد در سال ۱۳۶۲ تشکیل خانواده داد و زندگی مشترک خود را آغاز کرد. شهید اشرفی کریم‌آباد از نظر اخلاقی فردی مؤمن، متعهد و پایبند به ارزش‌های اسلامی بود و همواره در فعالیت‌های مذهبی و برنامه‌های پایگاه‌های مساجد حضور و مشارکت داشت. در زمان بازگشت امام خمینی(ره) به خاک ایران فعالیت‌هایش در مسجد بیشتر شد. با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تجاوز دشمن به مرزهای کشور، شهید رضا اشرفی کریم‌آباد حاضر نشد در پشت جبهه بماند بلکه در جبهه‌های نبرد حضور یافت و در مناطق عملیاتی حاج‌عمران، اَران و آلواتان به دفاع از میهن اسلامی پرداخت. سرانجام این رزمنده دلاور در تاریخ ۲۴ تیر سال ۱۳۶۴، در منطقه رودخانه کلاس سردشت به فیض عظیم شهادت نائل آمد. پیکر پاک شهید رضا اشرفی کریم‌آباد پس از شهادت به ارومیه منتقل شد و پس از تشییع در قطعه ۳، ردیف ۷، شماره ۲۳ گلزار شهدای باغ رضوان ارومیه آرام گرفت.