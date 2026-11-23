

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، پیمان عالمی در نشست خبری با انتقاد از برگزار نشدن جلسات شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اظهار داشت: تاکنون سه جلسه به‌دلیل عدم حضور مسئولان دولتی لغو شده و در جلسات برگزارشده نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به‌عنوان اعضای اصلی شورا، حضور نداشته‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم افزود: هنوز نتوانسته‌ایم جلسه‌ای با حضور اعضای اصلی شورا برای بررسی این موضوع مهم برگزار کنیم. در آخرین جلسه نیز دو نماینده مجلس نسبت به این وضعیت اعتراض کردند و ما هم تأکید کردیم که عدم حضور این مسئولان، بی‌احترامی به اعضای شورای قیمت‌گذاری و بی‌اعتنایی به امنیت غذایی کشور است.

اختلاف 20 هزار تومانی

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اعضای اصلی شورا هستند و حق‌ رأی‌ دارند اما در بسیاری از جلسات به‌جای آنها معاونان یا حتی کارشناسان دستگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که اهمیت تعیین قیمت گندم و امنیت غذایی کشور در سطحی پایین‌تر از جایگاه واقعی آن مورد توجه قرار گرفته است.

عالمی در پاسخ به سؤالی درباره اختلاف دیدگاه‌های بالا درباره نرخ خرید تضمینی گندم گفت: در جلسات شورا ارقام مختلفی مطرح شده اما اختلاف قابل توجهی میان دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد وجود دارد؛ به‌طوری که فاصله پیشنهادها بیش از 20 هزار تومان است و همین اختلاف مانع رسیدن شورا به اجماع و تعیین نرخ نهائی شده است.

گفتنی است؛ با گذشت سه ماه از زمان تعیین شده قانون و دو ماه از شروع سال زراعی جدید هنوز نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است.

پرداخت مشروط یارانه کود

از موضوع گندم که بگذریم، افزایش نجومی قیمت کود نیز امنیت غذایی کشور را به‌خطر انداخته است. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت: با تصمیم دولت، به کشاورزانی که هفت محصول گندم، جو، برنج، دانه روغنی، چغندرقند، حبوبات و ذرت بکارند برای هر کیسه کود اوره مصرفی یک میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شود.

گفتنی است؛ قیمت کود شیمیایی اوره در اردیبهشت ۱۰۰ درصد و در آغاز سال زراعی با تصمیم دولت ۱۵۰ درصد افزایش یافت. قیمت کودهای فسفاته و پایه هم در یک‌سال گذشته ۱۰ برابر شده است اما فقط یک میلیون تومان، به‌صورت مشروط به کشاورزان، یارانه پرداخت می‌شود. این در حالی است که ایران در تولید کود اوره خودکفاست‌. طبق یک پژوهش به ازای هر یک واحد کود که به محصول نمی‌رسد ۹ واحد تولید محصول کاهش می‌یابد.

افزایش ناگهانی قیمت کود

مجید آنجفی؛ معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی هشدار داد: افزایش چندبرابری قیمت کود و سایر نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه در فصل کشت پاییزه، می‌تواند قدرت خرید کشاورزان و میزان مصرف کود را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که در ‌نهایت بر عملکرد مزارع و میزان تولید محصولات کشاورزی اثرگذار خواهد بود.

او درباره قیمت کود اوره گفت: بر‌اساس مصوبات قبلی، قرار بود قیمت این محصول به‌تدریج افزایش یابد و در سال پایانی برنامه به قیمت‌های بورس نزدیک شود. بر همین اساس، امسال قیمت یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان اعلام شد اما در ادامه مصوبه جدیدی برای عرضه اوره با نرخ بورس ابلاغ شد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: با احتساب هزینه‌های جانبی، قیمت تمام‌شده هر کیسه یا محموله اوره حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است. بر‌اساس تصمیم دولت، یارانه این محصول باید به‌جای پرداخت به پتروشیمی‌ها، به کشاورزان اختصاص پیدا کند.

عقب‌ماندگی در تأمین کود مزارع

آنجفی با تأکید بر نقش تغذیه گیاه در افزایش تولید گفت: سال‌هاست تأمین کود متناسب با نیاز واقعی خاک و محصولات کشاورزی با عقب‌ماندگی مواجه است. سال گذشته حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن کود در کشور تأمین شد، در حالی که نیاز سالانه کشور بر اساس برآوردهای جدید بیش از سه میلیون تن است.

به گفته وی، در سال پیش از آن نیز میزان تأمین کود حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود؛ به این معنا که در برخی سال‌ها تنها حدود نیمی از نیاز واقعی خاک و گیاهان زراعی تأمین

شده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از مبنا قرار دادن عملکرد متوسط برای محاسبه نیاز کودی کشور تصریح کرد: هدف نباید حفظ وضعیت فعلی تولید باشد، بلکه باید با تأمین تغذیه مناسب گیاه، ظرفیت واقعی مزارع برای افزایش عملکرد فعال شود. مصرف کود در مزارع ایران همچنان با استانداردهای جهانی و کشورهای توسعه‌یافته فاصله دارد.