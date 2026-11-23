سرویس اقتصادی-



به‌گزارش کیهان، «محمدحسین شیخی»، دیروز در همایش ملی بومی‌سازی تجهیزات فاوا با اشاره به اهمیت راهبردی این حوزه اظهار داشت: بومی‌سازی و توسعه تجهیزات بومی در حوزه فاوا نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت ملی کشور دارد و حوادث و جنگ‌های اخیر، ضرورت و اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به چالش‌های همیشگی تولیدات داخلی در رقابت با نمونه‌های خارجی افزود: در بسیاری از بخش‌ها وقتی از تولید داخل صحبت می‌کنیم نخستین پرسش پیرامون قیمت و نحوه رقابت محصول داخلی با نمونه خارجی مطرح می‌شود؛ اما در حوزه فاوا باید تا حدودی این نگاه را کنار بگذاریم و بپذیریم که محصول بومی، هرچند با قیمت گران‌تر در داخل تولید شود، باید مورد استفاده قرار گیرد چرا‌که با مقوله حیاتی امنیت گره خورده است.

رئیس پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پشتوانه‌های قانونی حمایت از تولید بومی تأکید کرد و ادامه داد: این پرسش همواره مطرح است که محصول تولیدی تا چه حد به واقع بومی است و وام‌ها یا حمایت‌های وزارت ارتباطات چگونه باید تخصیص یابد؛ از این رو پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعریف معیارهای علمی، ابهام‌زدایی از عمق بومی را در دستور کار قرار داده است؛ چرا‌که صرف تهیه درصدی از قطعات از داخل کافی نیست، بلکه باید نقش هر جزء در عملکرد و امنیت سامانه سنجیده شود تا نقاط ضعف امنیتی باقی نماند.

شیخی، حمایت از بخش خصوصی و فناوران صنعت را رسالتی خطیر خواند و ادامه داد: توجه به اینکه تولید داخل در سال‌های گذشته موجی سینوسی داشته، اما جنگ اخیر فرصتی مغتنم برای تقویت و تثبیت این نگاه فراهم کرد که باید از آن به‌عنوان یک فرصت راهبردی بهره برد.

بومی‌سازی دولتی در آزادترین اقتصادها

همچنین محمدرضا پاکروان؛ استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در این همایش با تأکید بر اینکه بومی‌سازی تجهیزات ارتباطی یک انتخاب لوکس یا به صرفه اقتصادی نیست بلکه ضامن بقای دیجیتال کشور است، افزود: غفلت از ابعاد امنیتی و تکیه صرف به قیمت تمام‌شده ارزان‌تر تجهیزات خارجی، هزینه‌های نجومی و آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به دنبال دارد.

او با تأکید بر ضرورت بازنگری بنیادین در راهبرد خرید و توسعه شبکه‌های ارتباطی کشور اظهار داشت: شبکه‌های مخابراتی شریان حیاتی تمامی زیرساخت‌های کشور در حوزه‌های بانکی، حمل‌ونقل، کسب‌وکارهای دیجیتال، سلامت و حکمرانی ملی به‌شمار می‌روند؛ با این حال سال‌هاست این تفکر در‌میان برخی تصمیم‌گیران و مدیران حاکم بوده که ما مزیت رقابتی در تولید محصولات‌ های‌تک نداریم و فقط باید خریدار و مصرف‌کننده خوبی از بازارهای خارجی باشیم.

استاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: وابستگی صرف به تأمین‌کنندگان خارجی نه فقط ریسک‌های جدی تحریم، لغو پشتیبانی، عدم تمدید لایسنس‌ها و مسدود شدن ابزارهای عیب‌یابی را در پی دارد بلکه نقصان‌های امنیتی خطرناکی همچون جمع‌آوری اطلاعات و از کار افتادن تجهیزات در بزنگاه‌ها را ایجاد می‌کند.

پاکروان تصریح کرد: نمونه آشکار ترجیح تصمیم اقتصادی و چند دلار صرفه‌جویی بر ملاحظات امنیتی، فاجعه پیجرها در لبنان بود که عواقب بسیار سنگینی بر جای گذاشت.

او با رد این دیدگاه که توسعه بومی با معیارهای صرف قیمت توجیه‌پذیر نیست، به نمونه‌های جهانی اشاره کرد و گفت: حتی در لیبرال‌ترین اقتصادهای جهان، امنیت بر قیمت ارجحیت دارد؛ آمریکا بر‌اساس قانون شبکه‌های ارتباطی امن و قابل اعتماد، پنج میلیارد دلار بودجه بلاعوض در اختیار اپراتورها قرار داد تا تمام تجهیزات چینی را از شبکه‌ها جمع‌آوری و امحا کنند.

استاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: در اروپا نیز با تصویب قوانین مشابه، برآوردها نشان می‌دهد اپراتورها بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد یورو برای جایگزینی تجهیزات و تأمین تاب‌آوری شبکه هزینه می‌کنند.

پاکروان تعریف بومی‌سازی را فراتر از سرهم‌کردن قطعات دانست و خاطر‌نشان کرد: مونتاژ صرف قطعات بدون تسلط بر دانش فنی، رسیدن به اهداف بومی‌سازی را ناممکن می‌سازد. او به تلاش‌های هند، ترکیه و ویتنام برای خوداتکایی دیجیتال با حمایت کامل دولت‌ها اشاره کرد و افزود: تجربه مشترک این سه کشور؛ حمایت دولت و رگلاتورها، حضور بخش خصوصی و استمرار فرآیند بوده است.

کالای اساسی و امنیتی

در ادامه، علی مسعودی؛ رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنت، امروز به‌عنوان کالایی اساسی و امنیتی برای کشور مطرح است، خواستار پایبندی دولت به تعهدات خود در حمایت از تولیدکنندگان بومی و رفع موانع ارزی و مناقصاتی شد.

وی با اعلام آمادگی کامل بخش خصوصی برای همراهی با دولت در توسعه زیرساخت‌های فناورانه تصریح کرد: این‌گونه نباشد که محصولی در داخل تولید شود و سپس با تخصیص ارز یا واردات اقلام مشابه خارجی توسط برخی ارگان‌ها، تلاش تولیدکنندگان داخلی تحت‌الشعاع قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دشواری‌های تولید تجهیزات الکترونیک و فاوا افزود: بومی‌سازی در این حوزه بسیار طاقت‌فرساست و فعالان این صنعت با وجود هزینه‌های سنگین، برای ارتقای عمق بومی تلاش می‌کنند؛ اما برای رقابت‌پذیری محصولات داخلی، نیازمند تیراژ تولید مناسب، تضمین خرید از سوی دستگاه‌های دولتی و برنامه‌ریزی حداقل دو ساله هستیم.