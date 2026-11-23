

به گزارش خبرنگار ما، تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار عرضه و تقاضا، در اقتصاد و بازار ایران، یک دروغ محض است؛ چرا‌ که انواع کالا و خدمات بی‌خریدار، در کشور ما، روز‌به‌روز گران‌تر می‌شود. اکنون مشخص شده است؛ ارائه راهکار حذف قیمت‌گذاری دستوری و سپردن کالاها و خدمات به سیستم عرضه و تقاضا، فریبی بیش نبوده است.

به‌گزارش خبرگزاری فارس؛ براساس پایش داده‌های بازار مسکن، میانگین قیمت هر مترمربع خانه در تهران در آبان سال جاری به ۳۱۰ میلیون تومان رسید که بیشترین رشد سالانه قیمت مسکن است. این در حالی است که آبان ۱۴۰۴ میانگین قیمت هر مترمربع خانه در تهران حدود یک‌سوم آبان ۱۴۰۵ و برابر با ۱۰۰ میلیون تومان بود. این افزایش قیمت عمدتاً در مناطق یک تا ۳ تهران رخ داده و همزمان با تشدید رکود معاملاتی و عدم تقاضا بوده است؛ به‌طوری‌که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تعداد معاملات ثبت‌شده مسکن تهران از میانگین ماهانه هشت‌هزار فقره در سال‌های گذشته به کمتر از ۴۰۰ معامله در برخی ماه‌ها رسیده است.

قیمت‌سازی پلتفرم‌ها و ترک فعل مسئولان

این افزایش قیمت‌ها ساخته آگهی‌های ملکی در پلتفرم‌هاست. علی فرنام؛ پژوهشگر مسکن و شهرسازی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ضرورت تکمیل نظارت بر بازار نهاده‌های ساختمانی از طریق نظارت بر قیمت‌ها در پلتفرم‌ها و مشاوران املاک اظهار کرد: عملاً دولت در ساماندهی بازار مسکن چندان ورودی ندارد؛ در‌حالی که مرور تجربه‌های جهانی حتی در کشورهای قائل به اقتصاد باز و سازوکار بازار نشان می‌دهد تنظیم‌گری جدی در این حوزه وجود دارد.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی وظیفه ساماندهی بازار مسکن را بر عهده‌دارد و وزارت صمت نیز متولی نظارت بر مشاوران املاک و سکوهاست اما به‌نظر می‌رسد این دو وزارتخانه چندان به مداخله یا مدیریت این موضوع تمایل ندارند.

پژوهشگر مسکن و شهرسازی با اشاره به فاصله محسوس میان قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌های معاملاتی ادامه داد: این موضوع به‌طور جدی شائبه قیمت‌‌پراکنی را تقویت می‌کند. این پدیده‌ای است که در جهان به‌عنوان یک تهدید شناخته شده و بسیاری از کشورها برای مقابله با آن تنظیم‌گری مؤثری دارند.

فرنام یادآور شد: در این کشورها اطلاعات آگهی‌دهنده، ویژگی‌ها و موقعیت ملک، عرف قیمتی، کیفیت آگهی، اصالت تصاویر، تکرار آگهی و انطباق آن با چارچوب‌ها و قوانین مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد.