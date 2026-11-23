سرویس اقتصادی-



به‌گزارش کیهان، رضا اکبری در نشست خبری، ارتقای وضعیت کریدورهای شریانی را یکی از محورهای اصلی فعالیت این سازمان در سال جاری اعلام کرد و افزود: ۱۰ کریدور با مجموع طول ۱۸ هزار کیلومتر برای اجرای عملیات بهسازی انتخاب شده‌اند.

او ادامه داد: در اولویت‌بندی این مسیرها، راه‌های ارتباطی بنادر با مراکز استان‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند زیرا ارتقای کیفیت و ایمنی این محورها در استمرار جریان حمل‌ونقل کالا و ارتباط شبکه‌های تجاری کشور تأثیرگذار است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌‌و‌نقل جاده‌ای، حجم قراردادهای منعقد شده برای اجرای عملیات بهسازی در این مسیرها را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: فعالیت اجرائی پروژه‌ها از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز شده و برای پیشبرد همزمان طرح‌ها، در مقاطعی بیش از ۳۰۰ اکیپ اجرائی آسفالت در کریدورهای هدف فعالیت داشته‌اند.

نتیجه خصوصی‌سازی آزادراه‌ها

اکبری با اشاره به واگذاری نگهداری آزادراه

زنجان ـ تبریز به سازمان راهداری اظهار داشت: این آزادراه تا سال گذشته در اختیار بخش خصوصی قرار داشت اما به‌دلیل شرایط نامناسب نگهداری، حدود ۶۰ درصد مسیر با خرابی‌های شدید مواجه شده بود.

وی افزود: پس از واگذاری این مسیر به سازمان راهداری بر اساس مصوبه دولت، عملیات بازسازی و بهسازی آن از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز شد و برای اجرای پروژه نیز قراردادی به ارزش حدود

2700 میلیارد تومان منعقد کردیم.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به بسیج ظرفیت‌های اجرائی برای تسریع در تکمیل این پروژه، توضیح داد: در مقاطعی تا ۱۵ گروه عملیاتی به‌صورت روزانه در مسیر فعالیت داشتند و در مجموع نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر از بخش‌های نیازمند بهسازی و روکش آسفالت تحت عملیات اجرائی قرار گرفته است.

بهسازی یک مسیر پرحادثه

اکبری در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره وضعیت مسیر اتوبانی پرحادثه قم تا دوراهی یزد و بالعکس و مسیر اردستان گفت: بهسازی در اتوبان قم – کاشان صورت گرفته و بهبود مسیر اردستان هم در دست انجام است. او با اشاره به گستره جغرافیایی طرح‌های بهسازی راه‌ها، گفت: علاوه ‌بر آزادراه زنجان ـ تبریز، محور

قم ـ کاشان، مسیرهای ارتباطی تهران تا بندرعباس و راه‌های منتهی به چابهار از سمت کرمان نیز در برنامه اجرائی سازمان قرار دارند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، این اقدامات را بخشی از تلاش برای ارتقای کیفیت شبکه راه‌های کشور عنوان کرد و افزود: اجرای پروژه‌های بهسازی در محورهای پرتردد و کریدورهای اصلی، آثار مثبتی درمیان مردم و رانندگان داشته است.

افزایش حمل کالا در دوران جنگ

اکبری با اشاره به افزایش حدود ۳۰ درصدی حمل کالا از بنادر در دوران جنگ تحمیلی سوم گفت: با وجود شرایط جنگی، محدودیت‌های حمل‌و‌نقل و تعطیلی برخی بخش‌های اقتصادی، شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور توانست عملکرد قابل قبول و رکوردهای تاریخی در جابه‌جایی کالا ثبت کند.

او با اشاره به آسیب‌‌های وارد شده به زیرساخت‌‌های جاده‌‌ای در جریان جنگ، اعلام کرد: در مجموع بیش از ۷۰ تا ۸۰ نقطه در حوزه حمل‌ونقل جاده‌‌ای آسیب دید که شامل ساختمان‌‌ها، راه‌‌ها، تأسیسات، ماشین‌آلات و همچنین زیرساخت‌‌های بخش خصوصی مانند مجتمع‌‌های خدماتی و رفاهی بود.

پایش هوشمند ۷۱ هزار اتوبوس و کامیون

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از گسترش سامانه‌های هوشمند نظارت بر ناوگان باری و مسافری خبر داد و گفت: تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس و بیش از ۶۰ هزار دستگاه کامیون به سامانه پایش هوشمند مجهز شده‌اند که در قالب آن مدیریت مصرف سوخت، افزایش شفافیت عملکرد ناوگان و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل دنبال

می‌شود.

اکبری با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت سکوهای اینترنتی و بازارگاه‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: با اخذ مصوبه از شورای عالی فضای مجازی، سامانه مدیریت و نظارت بر حمل‌ونقل راه‌اندازی شده است تا فعالیت سکوهای اینترنتی حمل‌ونقل بار و همچنین سالن‌های اعلام بار در کشور تحت نظارت قرار گیرد.

به گفته وی، این بستر امکان بررسی فرآیند نوبت‌دهی، نحوه فعالیت سالن‌های اعلام بار و چگونگی تخصیص بار به رانندگان را فراهم می‌کند و از این طریق می‌توان شفافیت بیشتری در سازوکار توزیع بار ایجاد کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یکی دیگر از اقدامات سازمان در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی را راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی پایانه‌های مرزی عنوان کرد و گفت: این سامانه در چارچوب زیرساخت حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان طراحی شده و اجرای آن در تعدادی از مرزهای کشور آغاز شده است.

اکبری در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار ما، درباره کاهش کیفیت مهارت رانندگان اتوبوس و نقش آن در واژگونی‌های اخیر، گفت: کمبود راننده خوب داریم. به‌دلیل کمبود منابع مالی شرکت‌ها ناشی از افزایش هزینه‌ها و بحث دستمزدها، برخی از رانندگان خوب از این حرفه رفته‌اند.