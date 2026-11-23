

به گزارش ایسنا، همزمان با واریز یارانه نقدی آبان‌‌ماه، بخشی از یارانه خانوارهای دهک‌های هشتم و نهم برای نخستین‌بار به‌جای واریز مستقیم به حساب بانکی، به کیف پول الکترونیکی ایران منتقل شد. به‌ طوری که به ازای هر یک از اعضای این خانوارها ۱۰۰ هزار تومان از یارانه نقدی کسر و به اعتبار کیف پول سرپرست خانوار اضافه شده است.

برای مثال، در یک خانوار چهار نفره مشمول این طرح ۴۰۰ هزار تومان از مجموع یارانه نقدی به کیف پول منتقل می‌شود و باقی‌مانده یارانه به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز خواهد شد.

بنابراین اعتبار شارژ شده در کیف پول، یارانه یا کمک‌ هزینه جدیدی در کنار یارانه قبلی نیست، بلکه بخشی از همان یارانه نقدی است که شیوه دسترسی به آن تغییر کرده و به‌جای پرداخت مستقیم به حساب بانکی در قالب اعتبار الکترونیکی در اختیار خانوار قرار گرفته است.

در همین رابطه، «محمدرضا مانی ‌یکتا» مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نحوه استفاده از مبالغ واریز شده به کیف پول ایران را تشریح کرد و گفت: کیف پول ایران خدمتی است که با هدف تنوع‌بخشی به ابزارهای پرداخت و تکمیل زنجیره خدمات پرداخت در اختیار مردم قرار گرفته است. برخلاف ابزارهای رایج بانکی مانند کارت‌های بانکی که به حساب بانکی افراد متصل هستند، کیف پول ایران خدمتی مستقل از ابزارهای متداول بانکی است و برای استفاده از آن نیازی به افتتاح حساب بانکی، دریافت کارت بانکی یا حتی داشتن کارت فیزیکی وجود ندارد.

به گفته وی، این خدمت به‌صورت پیش‌‌فرض برای تعداد قابل‌توجهی از هم‌وطنان فعال شده و در گام جدید نیز با هدف آشنایی بیشتر مردم با این ابزار پرداخت، بخشی از یارانه تعدادی از سرپرستان خانوار یارانه‌‌بگیر به کیف پول ایران واریز شده است.

قابل توجه یارانه‌بگیرانی که بخشی از یارانه‌شان در کیف پول واریز شده، باید گفت که یکی از مسیرهای دسترسی به موجودی کیف پول ایران، کد دستوری ستاره ۹۸ مربع (*۹۸#) است که از طریق آن امکان مشاهده موجودی، خرید و انتقال وجه فراهم شده است.

افرادی که تاکنون از این خدمت استفاده نکرده‌اند، هنگام شماره‌گیری کد دستوری باید از شماره تلفن همراهی استفاده کنند که به نام خودشان باشد. این افراد در نخستین مرحله باید گزینه فعال‌سازی یا تکمیل ثبت‌نام را انتخاب کنند تا پس از دریافت کد ملی و تطبیق آن با شماره تلفن همراه، ثبت‌نام آن‌ها تکمیل شود.

یکی از نکات مهم در توضیحات بانک مرکزی، امکان انتقال موجودی کیف پول ایران به حساب بانکی افراد است؛ موضوعی که به این معناست که اعتبار اختصاص‌ یافته صرفاً محدود به خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد نخواهد بود.

بدین معنا که امکان برداشت اعتبار و انتقال آن به حساب بانکی افراد وجود دارد و افرادی که ترجیح می‌دهند موجودی کیف پول ایران خود را به یکی از حساب‌های بانکی‌شان منتقل کنند می‌توانند از این امکان استفاده کنند.

از طریق یکی از گزینه‌های موجود در منوی کد دستوری ستاره ۹۸ مربع، امکان برداشت موجودی کیف پول وجود دارد و در این بخش فهرستی از شماره‌حساب‌های بانکی متعلق به فرد نمایش داده می‌شود تا بتواند حساب مورد نظر خود را انتخاب کند.

پس از انتخاب حساب بانکی، انتقال وجه حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت انجام خواهد شد. همچنین اطلاعات تکمیلی درباره نحوه استفاده از این خدمت و برنامه‌های پرداخت طرف قرارداد در پایگاه اطلاع‌رسانی ایران‌ والت به نشانی iranwallet.ir قابل دسترسی است.

نکته مهم در اجرای طرح این است که با وجود امکان انتقال موجودی کیف پول به حساب بانکی، سیاست‌گذار در‌حال ایجاد مسیری جایگزین برای پرداخت مستقیم بخشی از یارانه‌هاست.

میزان استقبال خانوارها از این ابزار، گستردگی شبکه پذیرندگان و سهولت استفاده از آن در خریدهای روزمره، از جمله عواملی است که می‌تواند در موفقیت یا ناکامی این سیاست اثرگذار باشد.