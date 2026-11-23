محل اصابت موشک‌های خوشه‌ای آمریکا و شهادت جمعی از شهروندان بی‌دفاع شهرستان لامرد، به‌عنوان یادمان دفاع‌مقدس و مقصد کاروان‌های راهیان نور کشور به تصویب رسید.

در یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور، محل اصابت موشک‌های خوشه‌ای آمریکا و شهادت جمعی از شهروندان بی‌دفاع شهرستان لامرد، به‌عنوان یادمان دفاع‌مقدس و مقصد کاروان‌های راهیان نور کشور به تصویب رسید. در جریان حمله موشکی آمریکا به شهرک ایثار شهرستان لامرد در نهم اسفندماه ۱۴۰۴، چهار موشک به این منطقه اصابت کرد و در پی این حمله، ۲۱ نفر از شهروندان بی‌گناه، از جمله کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، به شهادت رسیدند و شماری دیگر نیز مجروح شدند.