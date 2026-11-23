کتاب «خامنه‌ای عزیز» نوشته محمدعلی جابری، شامل بیش از ۲۰۰ خاطره و روایت مستند از زندگی و سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی، از سوی انتشارات حماسه یاران منتشر شد.

این کتاب حاصل سال‌ها پژوهش و گردآوری خاطرات است. نویسنده از میان بیش از هزار و ۵۰۰ خاطره جمع‌آوری‌شده، بیش از ۲۰۰ روایت را انتخاب و پس از بازنویسی در قالب این اثر ارائه کرده است.

روایت‌های کتاب، بخش‌های مختلفی از زندگی رهبر شهید انقلاب، از دوران کودکی و شرایط خانوادگی تا تحصیل در حوزه‌های علمیه و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را دربر می‌گیرد. همچنین ویژگی‌های اخلاقی، معنوی و ارتباط ایشان با مردم از دیگر محورهای این مجموعه است.

در بخشی از کتاب، خاطره‌ای درباره انتخاب محل ساخت بیت رهبری نقل شده است؛ زمانی که با وجود پیشنهاد تپه‌های عباس‌آباد به دلایل امنیتی، ایشان تأکید می‌کنند: «از خیابان انقلاب به پایین؛ می‌خوام بین مردم باشم.»

کتاب «خامنه‌ای عزیز» به قلم محمدعلی جابری و توسط انتشارات حماسه یاران روانه بازار نشر شده است.