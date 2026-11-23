ساترا در واکنش به حواشی توقف انتشار برخی محتواها در سکوهای نمایش خانگی اعلام کرد مسئولیت خسارت‌ها و پیامدهای ناشی از تأخیر در انتشار آثار به‌دلیل نقض مقررات و تعهدات، برعهده سکوهای متخلف

است.

نظر به حواشی اخیر و انتشار برخی مطالب نادرست درخصوص توقف پخش برخی از محتواها در سکوها، ساترا با صدور بیانیه‌ای به تشریح مواضع خود و پاسخ به مطالب مطرح‌شده پرداخت. در بخشی از متن این بیانیه آمده است: «در پی انتشار برخی اطلاعات نادرست و تلاش برای گمراه کردن افکار عمومی و کاربران محترم سکوهای صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی، ساترا لازم می‌داند برای روشن‌شدن موضوع و آگاهی مخاطبان گرامی، نکاتی را به اطلاع برساند.»

این بیانیه افزوده: «این حقوق مخاطبان در اقدامات تنظیم‌گرانه جایگاه ویژه‌ای دارد. از این‌رو، ساترا دسترسی کاربران به خدمات با بهای منصفانه، امن و به‌ویژه محتوای سالم و مناسب را از حقوق مسلم شهروندان و خانواده‌های ایرانی می‌داند و در حفظ و حراست از این حق اساسی هیچ تردیدی ندارد. آنچه معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد، غلبه نگاه سوداگرانه و تجاری بر حریم خانواده و جامعه ایرانی است؛ رویکردی که خواسته یا ناخواسته به ترویج و عادی‌سازی رفتارهای ضد اجتماعی منجر شده است. از جمله این رفتارها می‌توان به نقض حقوق کودکان، مصرف بی‌رویه دخانیات و مشروبات الکلی، خشونت، استفاده از الفاظ نامناسب و رکیک، شوخی‌های جنسی، نادیده گرفتن حقوق و جایگاه زنان و خانواده، نمایش روابط اجتماعی ناسالم و آسیب‌های مشابه اشاره کرد.»

در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: «مستندات و آمار مربوط به ناهنجاری‌های ترویج‌شده در پی انتشار برخی آثار نمایش خانگی و تأثیر آنها بر سلامت جامعه و خانواده ایرانی، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته و در صورت لزوم، در اختیار افکار عمومی نیز قرار خواهد گرفت. حفظ و توسعه اقتصاد فرهنگ قطعاً ارزشمند و قابل احترام است؛ اما غلبه منافع مادی و سودطلبی در برخی سکوها بر چارچوب‌های فرهنگی، موجب انحراف از اصول حاکم بر جامعه ایرانی و در نهایت، ناپایداری در صنعت ارزشمند صوت و تصویر فراگیر خواهد شد. بر همین اساس، ساترا به‌عنوان تنظیم‌گر، انطباق خدمات و تولیدات رسانه‌ای با مبانی جامعه و فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی را مأموریت و اولویت اصلی خود می‌داند.»

ساترا در این بیانیه آورده است: «تطبیق نداشتن برخی تولیدات با مجوزهای صادرشده، اقدامی غیرحرفه‌ای و برخلاف روح همکاری و تعامل است که می‌تواند روند انتشار آثار را مختل کرده و به حقوق سرمایه‌گذاران و کاربران آسیب بزند. از همین‌رو، پیام همیشگی ساترا به سکوها و تولیدکنندگان آثار، در جلسات متعدد و گفت‌وگو با دست‌اندرکاران در مراحل مختلف ارائه طرح و فیلمنامه، تولید و پس از تولید، رعایت حداکثر انطباق با مجوزهای صادرشده در مراحل پیشین بوده است. با این حال، اصرار و تداوم برخی سکوها بر عدول از توافقات و تکرار تخلف و عدم انطباق، روندهای تعاملی و مبتنی بر حسن همکاری و همدلی را تخریب خواهد کرد.»