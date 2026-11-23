رضا امیرخانی، نویسنده نام‌آشنای ادبیات معاصر ایران و خالق آثاری چون «داستان سیستان»، «من او» و «قیدار»، در ۵۳ سالگی درگذشت‌.

وی حدود یک سال قبل هنگام پرواز با پاراگلایدر دچار سانحه شد و طی این مدت در کما بود.

در پی درگذشت این نویسنده، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، معاون اول رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و... پیام‌های تسلیتی صادر

کردند.

پیکر رضا امیرخانی، صبح دیروز با حضور جمعی از اعضای خانواده و دوستان، در حیاط منزل شخصی‌اش تشییع شد. به درخواست خانواده، دقایقی کوتاه روضه امام حسین(ع) بر پیکر این نویسنده خوانده شد و حاضران با یادآوری ارادت قلبی او به حضرت سیدالشهدا(ع)، با وی وداع کردند. پس از پایان مراسم، پیکر رضا امیرخانی برای انجام مراحل بعدی به سردخانه بهشت زهرا(س) منتقل شد.

گفتنی است، مرحوم امیرخانی در کتاب «داستان سیستان» راوی سفر رهبر شهید انقلاب به استان سیستان‌وبلوچستان بود. امیرخانی همچنین در دوران جوانی و نوجوانی با نشریه کیهان بچه‌ها همکاری می‌کرد.

روزنامه کیهان درگذشت رضا امیرخانی را به خانواده آن مرحوم و جامعه ادبی و علاقه‌مندان به آثار وی تسلیت عرض می‌کند.