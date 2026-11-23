معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پرهیز از حاشیه‌ها، حفظ انسجام کابینه و تمرکز بر وظایف اصلی دولت، گفت: مجموعه دولت باید تمام توان خود را صرف پیشبرد اهداف، حفظ آرامش جامعه و خدمت‌رسانی به مردم کند.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت، با تشکر از مواضع و دیدگاه‌های مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و حمایت وی از معاون اول رئیس‌جمهور، بر تداوم تلاش برای پیشبرد اهداف دولت و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

عارف با قدردانی از حمایت رئیس‌جمهور اظهار کرد: قدرشناس این نگاه هستیم و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف دولت و خدمت‌رسانی به مردم به کار می‌بریم.

معاون اول رئیس‌جمهور در همین زمینه، با اشاره به برخی شایعات رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد حاشیه در مجموعه دولت، گفت: عده‌ای می‌خواهند ما را سرگرم مسائل حاشیه‌ای کنند تا نتوانیم به اهداف و وظایف اصلی خود دست یابیم.

تکذیب شایعه تذکر رئیس‌جمهور

به معاون اول در یک جلسه

عارف در واکنش به مطالب منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره تذکر رئیس‌جمهور به وی تصریح کرد: در جلسه‌ای که برخی رسانه‌ها درباره آن شایعه ساخته‌اند، اصلاً رئیس‌جمهور حضور نداشت که به بنده تذکر بدهند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ورود دولت به حاشیه‌ها، خواستار تمرکز اعضای کابینه بر مسئولیت‌های اصلی و پیگیری امور کشور شد.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد که حاشیه‌سازی‌ها نباید موجب انحراف دولت از برنامه‌ها و مأموریت‌های اصلی خود شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به دشواری‌های اداره کشور در شرایط جنگی و تلاش دولت برای حفظ آرامش جامعه اظهار کرد: اداره کردن دو جنگ و برقراری آرامش در جامعه هزینه دارد و این هزینه را کسانی ایجاد می‌کنند که از اهداف دور مانده و به منافع خود نرسیده‌اند و همچنان دنبال سهم هستند و برای رسیدن به این هدف هر اقدامی را انجام می‌دهند.

عارف با انتقاد از این رویکرد تأکید کرد که مجموعه دولت باید از گرفتار شدن در مسائل حاشیه‌ای پرهیز کند و توان خود را صرف تحقق برنامه‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم کند.

وی همچنین با قدردانی دوباره از نگاه حمایتی رئیس‌جمهور، بر عزم خود برای همکاری و هماهنگی در مسیر پیشبرد اهداف دولت تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه هیئت دولت، با اشاره به ضرورت رعایت محرمانگی مذاکرات و مباحث داخلی کابینه گفت: تمام مذاکرات در جلسات هیئت دولت سری است و انتشار آن‌ها تنها با اجازه رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور امکان‌پذیر است.

وی با تفکیک مذاکرات داخلی از مصوبات دولت افزود: مصوبات هیئت دولت که به‌ندرت دارای طبقه‌بندی محرمانگی هستند، منتشر می‌شوند و به اطلاع عموم مردم می‌رسند.

عارف با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط مربوط به انتشار اطلاعات جلسات دولت، از اعضای کابینه خواست از بازگو کردن مباحث و بررسی‌های کارشناسی مطرح‌شده در جلسات، حتی برای نزدیکان و اعضای خانواده خود، خودداری کنند.

اختلاف‌نظر کارشناسی طبیعی است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به روند تصمیم‌گیری درباره مسائل مختلف کشور اظهار کرد: در جریان بررسی موضوعات، ممکن است میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دولت اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود داشته

باشد.

وی تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، تصمیم نهائی و جمع‌بندی رئیس‌جمهور و یا معاون اول رئیس‌جمهور است و نباید مباحث کارشناسی مطرح‌شده در مراحل بررسی، به‌عنوان تصمیم قطعی دولت منعکس شود.

عارف از اعضای هیئت دولت خواست در اظهارنظرهای عمومی، میان دیدگاه‌های کارشناسی و تصمیمات نهائی تفاوت قائل شوند و از انتشار مباحث داخلی کابینه خودداری کنند.

هشدار درباره تلاش برای تضعیف انسجام دولت

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط کشور و آنچه تلاش دشمن برای بهره‌برداری از مسائل داخلی خواند، گفت: همه دغدغه دشمن متوجه دولت است؛ چون از سایر بخش‌های کشورمان ناامید شده و قصد دارد انسجام دولت را از بین ببرد.

عارف با تأکید بر ضرورت هوشیاری اعضای کابینه در برابر حاشیه‌سازی‌ها، از آنان خواست مراقب اظهارنظرهای خود باشند.

وی با اشاره به شرایط کشور بر اهمیت حفظ هماهنگی و انسجام دولت به ویژه در این مقطع تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از تهیه دستورالعمل‌هایی در زمینه نحوه اظهارنظر و رعایت ملاحظات مربوط به مباحث داخلی دولت خبر داد و تصریح کرد که تمامی اعضای دولت باید این دستورالعمل‌ها را رعایت کنند.

به گزارش ایرنا، عارف در پایان بر ضرورت پرهیز از حاشیه‌ها، حفظ انسجام کابینه و تمرکز بر وظایف اصلی دولت تأکید کرد و گفت: مجموعه دولت باید تمام توان خود را صرف پیشبرد اهداف، حفظ آرامش جامعه و خدمت‌رسانی به مردم کند.