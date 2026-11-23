

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری روز دوشنبه (2آذرماه)، با اشاره به تحولات منطقه و مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات آمریکا، بر پایبندی تهران به حقوق و تعهدات خود تأکید

کرد.

بقائی در ابتدای نشست با یادآوری کودکان شهید ایران در جریان تجاوز آمریکا و اسرائیل گفت: تصویر این کودکان که جان خود را فدای ایران کردند، باید همواره مقابل چشمان ما باشد تا بدانیم هر نفسی که می‌کشیم، مدیون چه پاکان و فرشتگانی هستیم.

وی همچنین درگذشت رضا امیرخانی، نویسنده ایرانی، را تسلیت گفت و با اشاره به آثاری همچون «داستان سیستان» و «ارمیا» تأکید کرد که نوشته‌های او نقش مؤثری در ارتقای ادبیات فارسی داشته است.

جمهوری اسلامی بر شروط خود ثابت‌قدم است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آمادگی ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات طرف مقابل گفت: جمهوری اسلامی ایران در ایفای تعهدات خود ثابت‌قدم است و اگر طرف مقابل شروط مربوطه را رعایت کند، تهران قادر خواهد بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعهداتش را اجرا کند.

بقائی افزود: در صورت اجرای تعهدات آمریکا، امکان بازگشت امنیت به تنگه هرمز و منطقه وجود دارد. این موضوع به معنای نادیده گرفتن پیچیدگی‌های موجود نیست، بلکه نشان می‌دهد ایران حقوق خود را به‌خوبی می‌شناسد و در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.

وی رفع تحریم‌های غیرقانونی، توقف محاصره دریایی و اجرای تعهدات پذیرفته‌شده آمریکا در تفاهم اسلام‌آباد در ۲۸ خرداد را از جمله حقوق ایران دانست و تأکید کرد این موارد خواسته‌های جدید یا خارج از چارچوب حقوق ملت ایران نیستند.

به احترام قدرت ایران ایستاده‌اند

بقائی در واکنش به انتشار تصاویر نشست سران آمریکا، روسیه و چین در سال ۲۰۲۶ در شنژن و مقایسه آن با نشست سال ۱۹۴۵ در تهران گفت: اگر بخواهیم با ادبیات مقامات آمریکایی صحبت کنیم، از نشستن آن‌ شکلی در تهران تا ایستادن به این شکل در چین، به این معناست که به احترام قدرت ایران ایستاده‌اند.

وی درباره غیبت اروپا در تصویر منتشرشده نیز با کنایه اظهار کرد: اروپا شاید از تصویر محو نشده باشد؛ شاید عکاسِ داستان بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در واکنش به گزارش‌ها درباره بررسی سناریوهای احتمالی حمله آمریکا و ارزیابی واکنش ایران گفت: بهترین سناریو این است که زحمت را و شرشان را از این‌جا کم کنند.

دروغی که ۳۰ سال تکرار می‌کنند!

بقائی در واکنش به اظهارات معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره احتمال استفاده ایران از سلاح هسته‌ای به‌عنوان اهرم فشار، این ادعاها را نوعی سفسطه و تناقض‌گویی توصیف کرد.

وی گفت: ایران در شرایط کنونی در حال دفاع از خود است و پیش از حمله ۹ اسفند هیچ اقدامی علیه هیچ کشوری در منطقه انجام نداده بود. طرح این ادعاها تلاشی برای فرار از پاسخگویی درباره چرایی آغاز جنگی غیرقانونی و ظالمانه علیه ایران است.

بقائی با اشاره به تکرار ادعاها درباره برنامه هسته‌ای ایران طی سه دهه گذشته افزود: داستان خطر تسلیحات هسته‌ای ایران دروغی است که سال‌ها تکرار شده است. اکنون نیز با طرح ادعاهایی درباره بمب کثیف ایران و سدهای کشور، تلاش می‌کنند اقدامات تجاوزکارانه خود را توجیه کنند.

ایران برای مقابله با محاصره آمریکا

از همه ابزارها استفاده خواهد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تداوم محاصره اقتصادی و دریایی آمریکا تأکید کرد که ایران این اقدامات را تحمل نخواهد کرد و برای مقابله با تعرضات واشنگتن از همه ابزارها استفاده می‌کند.

وی تحریم‌های جدید آمریکا و محاصره دریایی را مصداق تجاوز نظامی دانست و گفت: این اقدامات نقض بند چهار ماده دو منشور ملل متحد و بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصداق تجاوز است.

بقائی با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح کرد که ایران حق دفاع از خود را دارد و در همین راستا، ترکیبی از تدابیر سیاسی، دیپلماتیک و دفاعی برای مقابله با تحریم‌ها و محاصره آمریکا در نظر گرفته شده است. به گفته وی، اقدامات اجرائی متناسب با شرایط و تصمیم مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی درباره احتمال استفاده ایران از بمب کثیف و نظامی جلوه دادن سدهای کشور، این ادعاها را بی‌اساس خواند.

وی انتشار چنین گزارش‌هایی را اقدامی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی در راستای جنگ روانی آمریکا و توجیه نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست و گفت: کشورهای اروپایی و دولت سوئیس به‌عنوان متولی معاهدات ژنو ۱۹۴۹ نباید در این زمینه سکوت کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: حتی نویسندگان گزارش و نشریه منتشرکننده آن نیز متوجه خطای بزرگی شدند که مرتکب شده‌اند. سایر ادعاها علیه ایران نیز تکرار دروغ‌هایی است که طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته برای زمینه‌سازی اقدامات تجاوزکارانه مطرح شده‌اند.

تحرکات آمریکا و رژیم صهیونیستی

برای مسلح کردن گروه‌های تروریستی نشانه استیصال است

بقائی در واکنش به گزارش‌ها درباره تلاش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مسلح کردن گروه‌های تروریستی در داخل ایران گفت این اقدامات ادامه تحرکات شکست‌خورده‌ای است که طی چند دهه گذشته دنبال شده‌اند.

وی با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی درباره مسلح کردن تروریست‌ها در خاک ایران افزود: این اقدامات در سال گذشته به اتفاقات تلخی منجر شد و اکنون نیز گزارش‌هایی در همین زمینه منتشر می‌شود.

بقائی تأکید کرد این تحرکات نشانه استیصال طرف مقابل است و نه‌تنها موجب تضعیف ایران نمی‌شود، بلکه انسجام و عزم ملت را افزایش می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره گزارش‌های مربوط به بارگیری نفتکش‌های ایرانی و احتمال اقدام تهران برای مقابله با محاصره دریایی آمریکا گفت: ایران برای مقابله با اقدامات غیرقانونی آمریکا، از جمله تجاوز نظامی، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی، از ابزارهای مختلف استفاده می‌کند. وی با تأکید بر حق دفاعی ایران بر اساس منشور ملل متحد اظهار کرد: در سطوح عالی کشور درباره سازوکارهای مقابله تصمیم‌گیری شده و مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی، دیپلماتیک و دفاعی در دستور کار قرار گرفته است.

بقائی درباره گزارش‌های اخیر مربوط به بارگیری نفتکش‌های ایرانی نیز گفت آنچه در این زمینه مطرح شده، در حد گمانه‌زنی رسانه‌ها، کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های مجازی بوده است.

صداقت رئیس‌جمهور آمریکا را زیر سؤال نمی‌بریم!

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر رهگیری ۹۹ درصد موشک‌ها و پهپادهای ایرانی و گزارش‌های مربوط به خسارت پایگاه‌های آمریکا در منطقه، با لحنی کنایه‌آمیز گفت: صداقت رئیس‌جمهور آمریکا را زیر سؤال نمی‌بریم؛ شاید واقعاً رهگیری کرده باشند، اما بعد از اینکه موشک‌ها به هدف اصابت کرده‌اند!