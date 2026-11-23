محمدامین توکلی‌زاده*

جنگ برای برخی چهل روز بود؛ برای برخی هنوز ادامه دارد. نبردی که با آتش‌بس پایان نیافت.

جنگ برای برخی چهل روز بود؛ اما برای عده‌ای هنوز ادامه دارد. آنان که در خط‌مقدم دریا ایستاده‌اند، نه آتش‌بس را به معنای پایان مأموریت می‌دانند و نه آرامش ظاهری شهرها را نشانه توقف نبرد.

دریادلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در کنار دلاورمردان نیروی هوافضا، چنان میدان نبرد را مدیریت کردند که مردم، با وجود گستردگی و پیچیدگی درگیری‌ها، کمتر سنگینی آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند. این همان هنر فرماندهی در انقلاب اسلامی است؛ تحمل سختی‌ها در خط‌مقدم برای حفظ آرامش در پشت جبهه.

شاید امروز بهتر بتوانیم عمق آینده‌نگری‌های امام مجاهد شهید را در تقویت بنیه دفاعی کشور و به‌ویژه نگاه راهبردی ایشان به نیروی دریایی درک کنیم؛ تدبیری که اهمیت و دوراندیشی آن را تحولات امروز منطقه بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است.

از داغ میناب تا احیای حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز

از روزی که آمریکای جنایتکار، جنایت نهم اسفند را مرتکب شد و خون نفس زکیه دوران و یگانه زمانه را، همراه با خانواده مظلومش، در ماه مبارک رمضان بر زمین ریخت.

از روزی که رژیم جعلی اسرائیل و آمریکای جنایتکار به مدرسه شجره میناب و درمانگاه این شهر حمله کردند و داغ سنگین ۱۶۸ فرشته بی‌گناه و معلمان‌شان را بر دل ما گذاشتند، دلاورمردی از دیار جنوب، از تبار دلیران تنگستان، تصمیم گرفت حق قانونی ایران برای کنترل تنگه هرمز را احیا کند.

شهید تنگسیری و یاران دلاورش، کلیدداران تنگه هرمز بودند و انتظار همین بود که در چنین بزنگاهی وارد میدان شوند. اقدام بهنگام این شهید، برگ زرینی در تاریخ ایران شد و نام او را با حراست از یکی از راهبردی‌ترین آبراه‌های جهان پیوند زد.

هرچند دریابان ایران به شهادت رسید، اما تفنگ پدری هرگز به زمین نیفتاد. یاران وفادار او، با همان قدرت، اراده و روحیه ایثارگری، راهش را ادامه دادند؛ تا دشمن بداند با شهادت یک فرمانده، راه و آرمان او متوقف نخواهد شد.

نبرد شبانه‌روزی در خلیج‌فارس؛ از سطح و زیرسطح دریا تا عملیات اطلاعاتی و اقتصادی

در این ماه‌ها، شبانه‌روز در پهنه خلیج‌فارس، دریای عرب و به‌ویژه تنگه هرمز، نبردی پیچیده و مستمر جریان داشته است؛ نبردی که ابعاد آن فراتر از رویارویی با شناورهای دشمن در سطح و زیر سطح دریاست و از کنترل هوشمند مسیرهای دریایی تا مقابله با عملیات پیچیده اطلاعاتی و اقتصادی، به‌ویژه قاچاق را دربر می‌گیرد.

هفته‌ای نیست که یکی از مادران خلیج‌فارس، جان فرزند خود را تقدیم ایران اسلامی نکرده باشد و آب‌های نیلگون خلیج‌فارس، بار دیگر به خون فرزندان این سرزمین رنگین نشده باشد. اینجا دریا تنها میدان نبرد نیست؛ محراب ایثار مردانی است که امنیت ایران را با جان خود پاس می‌دارند.

کنترل هوشمند تنگه هرمز، با ایثار و فداکاری فرزندان عزیز ایران، به‌ویژه رزمندگان غیور استان هرمزگان، فراهم شده است؛ مردانی که در راه دفاع از اقتدار و حاکمیت ایران بر این آبراه راهبردی، جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند.

تثبیت حاکمیت ایران؛ حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن نیفتاد

تا امروز، به جرأت می‌توان گفت حتی یک سانتی‌متر از خاک ایران، حتی دورترین و کوچک‌ترین جزایر آن، به دست دشمن نیفتاده و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تثبیت شده است.

پیام روشن مدافعان ایران این بوده است که هیچ تعرضی به سرزمین و حاکمیت ملی کشور بی‌پاسخ نخواهد ماند. در این میدان، نادر است شناوری که بدون رعایت قوانین حاکم بر تنگه هرمز توانسته باشد بی‌حادثه از آن عبور کند.

از سوی دیگر، خلیج‌فارس از وجود منحوس نظامیان اجنبی پاک شده و هیچ شناور نظامی آمریکایی فعالی در خلیج‌فارس وجود ندارد.

با همت نیروهای مسلح ایران و عملیات‌های مشترک ارتش و سپاه، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه یا نابود شده‌اند، یا چنان آسیب دیده‌اند که دیگر قابلیت استفاده ندارند، و یا از ترس حملات مجدد، حضور نیروهای آمریکایی در آنها به حداقل رسیده است.

این یعنی نزدیک‌شدن به هدفی بزرگ؛ اخراج آمریکا از منطقه.

از فاصله دو کیلومتری تا بیش از ۵۰۰ کیلومتر؛ تغییر معادله قدرت در خلیج‌فارس

پیش از دفاع‌مقدس سوم، قاعده چنین بود که هنگام عبور و حضور ناوگروه‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی خلیج‌فارس، حتی در شرایط صلح، شناورهای معمولی باید فاصله دو کیلومتری را رعایت می‌کردند تا به ناوهای آمریکایی نزدیک نشوند؛ وگرنه با شلیک مواجه می‌شدند.

اما امروز معادله تغییر کرده است؛ این نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که با اثبات توانایی خود در انهدام شناورهای متخاصم، نزدیک‌ترین فاصله برای حضور شناورهای آمریکایی را بیش از ۵۰۰ کیلومتر اعمال کرده است؛ آن هم نه در خلیج‌فارس، بلکه در دریای عرب!

سلام مردم بر دریادلان ایران؛

سلام بر آنان که جان خود را سپر آرامش مردم ایران کردند؛

و درود خداوند متعال بر شهدایی که امنیت و اقتدار امروز این سرزمین، وامدار خون پاک آنان است. چه فاصله شگرفی میان دیروز و امروز است؛ روزگاری که آمریکایی‌ها برای شناورهای دیگران محدوده تعیین می‌کردند و امروز که خود باید فاصله‌ای صدها کیلومتری را رعایت کنند.

ناکامی آمریکا در خروج نفت؛ از خاموش‌کردن رادارها تا جنگ روانی

در قریب به ۹ ماه گذشته، بارها آمریکا و تمام متحدانش با طراحی‌های پیچیده و هزینه‌های گزاف، همراه با پشتیبانی‌های هوایی، تلاش کرده‌اند راهی برای خروج نمادین نفت از خلیج‌فارس پیدا کنند. خاموش‌کردن تمام رادارها و سامانه‌های هدایتگر نفتکش‌ها، تغییر پرچم‌ها و جعل عناوین، تنها بخشی از روش‌هایی بوده که برای عبور گله‌ای یا قاچاق دانه‌ای نفت به کار گرفته‌اند.

هدف روشن است: به‌صورت نمادین، حتی اندکی نفت از خلیج‌فارس خارج کنند تا شاید بتوانند به روایت حاکمیت و کنترل تثبیت‌شده ایران بر تنگه هرمز خدشه وارد کنند و از طریق جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای، قیمت نفت را تحت تأثیر قرار دهند. اما هر بار با خسارت مواجه شده‌اند و بی‌آبروتر از گذشته، ناکام مانده‌اند.

حاج قاسم دریا؛ پنجه بر گلوی ترامپ

در این میان، حاج قاسم دریا پنجه بر گلوی ترامپ گذاشته و فشار می‌دهد؛ اما هنوز تصمیم نگرفته است که کار را یکسره کند. او ترجیح می‌دهد ترامپ را با مرگ تدریجی زجرکش کند؛ شاید از این رهگذر، ذره‌ای از داغ مادران میناب تسلای خاطر یابد.

این همان منطق فرماندهی در دریاست؛ فرمانده‌ای که سختی را برای خود و آرامش را برای مردم می‌خواهد.

حاج قاسم دریا، این‌گونه مأموریت را تقسیم کرده است: سختی‌های دریا سهم او و رزمندگان همراهش و آرامش سهم ملت ایران.

او و هم‌رزمانش در دل امواج و مخاطرات دریا ایستاده‌اند تا مردم در ساحل، آرامش داشته باشند. سهم آنان، شب‌های مخاطره‌آمیز دریا، مسئولیت سنگین فرماندهی و مواجهه بی‌وقفه با دشمن است؛ و سهم ما مردم تاب‌آوری در خیابان‌ها و ادامه حضور در میادین و امید به فردایی آرام‌تر، ایرانی سربلندتر و کشوری قدرتمندتر.

برای این فرمانده دلاور هرمزگانی و نیز سردار سید مجید موسوی، که پرچم انتقام و خونخواهی شهدای مردم ایران و آقای شهید ایران را بر دوش می‌کشند، از درگاه خداوند متعال صحت و سلامت، توأم با پیروزی و فتح، مسئلت داریم.

سلام مردم بر دریادلان ایران؛

سلام بر آنان که جان خود را سپر آرامش مردم ایران کردند؛

و درود خداوند متعال بر شهدایی که امنیت و اقتدار امروز این سرزمین، وامدار خون پاک آنان است.

_________________________

*معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران