تطهیر قاتلان میناب در روایت وارونه روزنامه زنجیره‌ای!

روزنامه زنجیره‌ای «شرق» در شماره اخیر خود، گزارشی از یک میزگرد را با تیتر «زخم جنگ بر روان و کارنامه کودکان» منتشر کرده که در ظاهر به بررسی پیامدهای روحی و آموزشی جنگ اخیر می‌پردازد، اما در باطن، نمونه‌ای روشن از وارونه‌نمایی رسانه‌ای و حذف عامدانه متهم اصلی است. در این گزارش مفصل، گردانندگان و مهمانان میزگرد طوری سخن می‌گویند و برآورد ارائه می‌دهند که گویی نمایندگان «یونیسف» در تهران مستقر شده‌اند و با آمار و ارقام گزینشی، تنها به دنبال مقصر جلوه دادن ساختار آموزشی و نهادهای داخلی هستند؛ بی‌آنکه کوچک‌ترین اشاره‌ای به باعث و بانی این جنگ و جنایات عریان علیه کودکان ایرانی شود.

در متن این گزارش، مدام بر کلیدواژه‌هایی چون «آسیب‌های روانی، اضطراب، اختلال خواب و افت تحصیلی» تأکید شده اما پرسش اساسی از گردانندگان این صفحه در روزنامه «شرق» این است که این اضطراب، ناامنی و صدای انفجار از کجا آمد؟! آیا غیر از این است که آمریکا در ۹ اسفند، با ترور رهبر عزیز و به شهادت رساندن نوه مظلوم ایشان، آتش این جنگ را برافروخت و با موشک‌باران اماکن غیر نظامی، از جمله فاجعه مدرسه میناب، چهره واقعی و کودک‌کش خود را بیش از پیش عیان کرد؟ چگونه می‌توان از «خشونت علیه کودکان» و آسیب‌های روحی دانش‌آموزان نوشت، اما عامل اصلی جنایت و تجاوز را از متن حذف کرد و به جای آن، به تطهیر متجاوز و سیاه‌نمایی علیه نهادهای کشور پرداخت؟

بخش دیگری از این گفت‌وگو نیز با هدف تخریب کامل تلاش‌های آموزشی در دوران بحران تنظیم شده است؛ آنجا که بدون توجه به شرایط پیچیده جنگی و تلاش هزاران معلم و مدیر دلسوز برای تداوم آموزش، نقل شده است: «مدارس، بچه‌ها را به حال خود رها کردند» و «مدیریت آموزش‌وپرورش در این دوره یکی از فاجعه‌بارترین دوره‌های مدیریتی پس از انقلاب بوده است».

حتی پا را فراتر گذاشته و با عبارت «مقابله با آموزش‌های مغایر با حقوق کودک در مدارس»، تلاش‌های فرهنگی و تربیتی برای تقویت روحیه ایستادگی نسل نوجوان را زیر سؤال می‌برند. بدیهی است که در شرایط جنگی، کاستی‌هایی در زیرساخت‌های آموزش مجازی یا حمایت از مناطق محروم وجود داشته و نقد کارشناسی برای جبران ضروری است؛ اما خط کشیدن روی تمام خدمات و تقلیل همه‌چیز به «ناتوانی در مدیریت سیستم آموزشی»، نه دلسوزی برای کودکان است و نه تحلیل حرفه‌ای، بلکه تداوم همان خط خبری القای یأس و ناامیدی است.

کودکان این سرزمین بیش از آنکه نیازمند قلم‌فرسایی‌های تکراری و سیاه‌نمایی‌های نشریات زنجیره‌ای باشند، به تبیین درست حقیقت و شناخت دشمن متجاوز نیاز دارند.



تفاوت تحمل‌ کنید و مقاومت؛ مشکلات معیشتی با نسخه «تحمل کنید» حل نمی‌شود!

مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمن تکلیفی واجب و تحمل ناکارآمدی مسئولین، انتظار بی‌جاست؛ خلط مفهوم مقاومت و تحمل نیز پوششی است که متولیان ناتوان اقتصاد برای فرار از پاسخگویی و تداوم حضور در جایگاه مدیریتی به کار گرفته‌اند.

دوگانه تاب‌آوری یا جنگ با گذشت زمان دچار تغییر معنا و دگردیسی در تفسیر شد؛ به شکلی که در تفسیر تازه، مفهوم مقاومت در برابر دشمن با تحمل ناکارآمدی خلط و دوگانه‌ای باطل خلق شد؛ دوگانه‌ای دو سر باخت که یک وجه آن تاب‌آوری در برابر مسئول ناتوان و سوی دیگرش جنگ است.

اظهارات مسعود پزشکیان به‌خوبی این تغییر معنا و تحول را نمایان می‌کند؛ رئیس‌جمهور در جریان بازدید از مدارس و در پاسخ به گلایه معلمی که پرسید «با ۲۰ میلیون تومان حقوق چگونه زندگی کنم؟»، گفت: «نمی‌شه! حق با شماست، این دغدغه من است. ما میان حرف و عمل تناقض داریم؛ یا باید دعوا نکنیم یا تحمل کنیم».

حسین صمصامی، نماینده مردم تهران با یادآوری این نوع نگاه و در واکنش به اظهارات پیشین رئیس‌جمهور در کانال شخصی خود نوشت: «ملت متمدن ایران، هیچ‌گاه دعوا را دوست نداشته و آغازگر دعوا نبودند، گرچه همواره پوزه تجاوزگران را به خاک مالیده‌اند».

صمصامی ادامه داد: «بی‌تدبیری در ادارۀ امور اقتصادی جامعه را با فرافکنی و ایجاد دوگانۀ تاب‌آوری یا جنگ، توجیه نکنید. برای حل مشکلات اقتصادی (حتی در میانۀ تحریم) راهکار وجود دارد که قبلا خدمت دولت محترم ارائه شده است».

پیامد خطرناک این دوگانه‌سازی، فراهم کردن پوششی برای فرار مسئولان از پاسخگویی است؛ با این ترفند مسئولان ناتوان به بهانه جنگ، ناکارآمدی و ضعف عملکرد را توجیه می‌کنند و اصلاح امور در چرخه‌ای باطل از توجیه، تعویق و تداوم ناکارآمدی گرفتار می‌شود.

وقتی مشکلات معیشتی در چارچوب دوگانه جنگ یا تحمل صورت‌بندی می‌شوند، عملاً اعتراض و انتقاد از عملکرد قوه مجریه ناموجه و بدون مجوز است؛ ارزیابی کارنامه دولت نیز با توجیه جنگ به حاشیه می‌رود.