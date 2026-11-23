



مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمن تکلیفی واجب و تحمل ناکارآمدی مسئولین، انتظار بی‌جاست؛ خلط مفهوم مقاومت و تحمل نیز پوششی است که متولیان ناتوان اقتصاد برای فرار از پاسخگویی و تداوم حضور در جایگاه مدیریتی به کار گرفته‌اند.

دوگانه تاب‌آوری یا جنگ با گذشت زمان دچار تغییر معنا و دگردیسی در تفسیر شد؛ به شکلی که در تفسیر تازه، مفهوم مقاومت در برابر دشمن با تحمل ناکارآمدی خلط و دوگانه‌ای باطل خلق شد؛ دوگانه‌ای دو سر باخت که یک وجه آن تاب‌آوری در برابر مسئول ناتوان و سوی دیگرش جنگ است.

اظهارات مسعود پزشکیان به‌خوبی این تغییر معنا و تحول را نمایان می‌کند؛ رئیس‌جمهور در جریان بازدید از مدارس و در پاسخ به گلایه معلمی که پرسید «با ۲۰ میلیون تومان حقوق چگونه زندگی کنم؟»، گفت: «نمی‌شه! حق با شماست، این دغدغه من است. ما میان حرف و عمل تناقض داریم؛ یا باید دعوا نکنیم یا تحمل کنیم».

حسین صمصامی، نماینده مردم تهران با یادآوری این نوع نگاه و در واکنش به اظهارات پیشین رئیس‌جمهور در کانال شخصی خود نوشت: «ملت متمدن ایران، هیچ‌گاه دعوا را دوست نداشته و آغازگر دعوا نبودند، گرچه همواره پوزه تجاوزگران را به خاک مالیده‌اند».

صمصامی ادامه داد: «بی‌تدبیری در ادارۀ امور اقتصادی جامعه را با فرافکنی و ایجاد دوگانۀ تاب‌آوری یا جنگ، توجیه نکنید. برای حل مشکلات اقتصادی (حتی در میانۀ تحریم) راهکار وجود دارد که قبلا خدمت دولت محترم ارائه شده است».

پیامد خطرناک این دوگانه‌سازی، فراهم کردن پوششی برای فرار مسئولان از پاسخگویی است؛ با این ترفند مسئولان ناتوان به بهانه جنگ، ناکارآمدی و ضعف عملکرد را توجیه می‌کنند و اصلاح امور در چرخه‌ای باطل از توجیه، تعویق و تداوم ناکارآمدی گرفتار می‌شود.

وقتی مشکلات معیشتی در چارچوب دوگانه جنگ یا تحمل صورت‌بندی می‌شوند، عملاً اعتراض و انتقاد از عملکرد قوه مجریه ناموجه و بدون مجوز است؛ ارزیابی کارنامه دولت نیز با توجیه جنگ به حاشیه می‌رود.