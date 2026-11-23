

سرلشکر سید مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جام رسانه امید که در برج میلاد برگزار شد، طی سخنانی مؤلفه‌های قدرت ایران را تبیین کرد.

وی با بیان اینکه نخستین محوری که به‌عنوان یکی از محورهای قدرت ایران اسلامی مطرح می‌کنم، رسالت الهی انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش‌هاست و تفسیری معنوی و روحانی از جهان ارائه می‌دهد. این انقلاب به‌دنبال آزادی روحانی و معنوی انسان میان این همه تنعّم مادی است و اصول اساسی تکامل بشر را در خود دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: انقلاب اسلامی تصویری از آینده‌ای روشن به بشریت ارائه می‌کند، آینده‌ای امیدبخش، سازنده و حرکت‌آفرین که بر فطرت انسان‌ها استوار است و زمینه‌های تعالی و پیشرفت آنان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به دومین محور قدرت جمهوری اسلامی ایران، یعنی مردم و قدرت مردمی، بیان داشت: دومین محوری که انقلاب اسلامی را از سایر حرکت‌ها متمایز کرده و موجب شگفتی جهانیان شده، مردم و قدرت مردمی آن است. پیامبران سراغ جامعه می‌رفتند و مردم را به مسیر پیشرفت و تعالی هدایت می‌کردند، امام امت و امام شهید ما نیز انقلاب اسلامی را با تکیه بر مردم هدایت کردند.

به گزارش تسنیم، جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه قدرت ایران در مردم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بر مردم متکی است، ادامه داد: انقلاب اسلامی علاوه بر قدرت نرم، از پشتوانه مردمی برخوردار است. امروز نیز به‌برکت خون امام شهیدمان، بعثتی میان مردم شکل گرفته است. ثبت‌نام بیش از ۳۰ میلیون نفر برای حضور و مشارکت در این عرصه و سازماندهی آنان در حوزه‌های مختلف، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً یک اتفاق روزمره دانست بلکه نشان‌دهنده پشتوانه قدرتمند مردمی این انقلاب و نظام است.

وی گفت: این عقبه مردمی در دنیا بی‌نظیر است و یکی از عوامل تاب‌آوری و قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود.

جانشین فرمانده کل سپاه با ابراز اینکه امروز کشور ما هم در محاصره و تحریم قرار دارد، هم در شرایط جنگی است و هم دشمن تلاش می‌کند جنگ نرم و شناختی و رسانه‌ای را گسترش دهد، تأکید کرد: این ترفندها که بیش از ۴۷ سال دنبال شده، با اراده ملی مردم نقش بر آب شده است، این قدرت مردم است که باید از آن پاسداری و صیانت کنیم.

سرلشکر ایزدی با اظهار اینکه سومین محور قدرت جمهوری اسلامی ایران حکمرانی است، ادامه داد: امروز همان‌طور که امام شهید ما فرمودند، مارکسیسم را باید در موزه تاریخ بررسی کرد و حتی صاحب‌نظران لیبرالیسم نیز زمانی از پایان تاریخ سخن گفتند، اما بعدها از این دیدگاه عقب‌نشینی کردند و پذیرفتند که این الگو پاسخگوی نیازهای بشر نیست.

به‌گفته وی؛ جمهوری اسلامی از نظام و الگوی حکمرانی برخوردار است که در عین اتکا به مردم، مسیر فرهیختگی را طی می‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ما در این مسیر، هم در حوزه جنگ سخت و هم در جنگ نرم، دشمن را با شکست مواجه کردیم. مردم بصیر نیز با حضور در صحنه، بعثتی دوباره ایجاد کردند و پیوندی میان میدان نبرد و صحنه خیابان شکل گرفت، این حضور، هدفی راهبردی یعنی شکست دشمن و تداوم حرکت انقلاب اسلامی را دنبال می‌کرد.

سرلشکر ایزدی بیان داشت: در همین راستا، نیروهای مسلح یکی از عوامل اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند، ظرفیت و آمادگی کشور در تولید موشک و صنایع دفاعی بیش از گذشته افزایش یافته است. در حوزه صنایع پهپادی و انواع پهپادها، تجهیزات دریایی، زیرسطحی و هوایی، افزایش برد، قدرت عملیاتی و توان شناسایی، پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم.

وی گفت: در حوزه پدافند هوایی نیز شاهد هستیم که تجهیزات و هواگردهای دشمن به‌طور مستمر هدف قرار می‌گیرند. این توانمندی‌ها حاصل ارتباط و تعامل هم‌افزای نیروهای مسلح با مردم، دانش‌پژوهان و مراکز دانش‌بنیان است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به پنجمین محور قدرت جمهوری اسلامی ایران، یعنی جنگ نرم و شناختی، اظهار داشت: پنجمین محور قدرت جمهوری اسلامی ایران، حوزه جنگ نرم و شناختی است، حوزه‌ای که اصحاب رسانه می‌توانند نقش بسیار مهمی در آن ایفا کنند.

سرلشکر ایزدی خاطرنشان کرد: دشمن اگرچه از فناوری و امکانات فراوانی برخوردار است، اما صرف برخورداری از تجهیزات و ابزارهای پیشرفته، لزوماً پیروزی را رقم نمی‌زند، همان‌طور که سلاح‌هایی که در ابتدای انقلاب در اختیار نیروهای مسلح قرار داشتند، به‌تنهایی عامل پیروزی نبودند. قدرت نرم ما در فضای رسانه، فضای مجازی و عرصه جنگ شناختی، به‌دلیل برخورداری از محتوایی ارزشمند برای بشریت، ظرفیت اثرگذاری گسترده‌ای دارد. وی تأکید کرد: ما در حوزه‌های مختلف زندگی، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، امنیت و سبک زندگی، حرف‌های ارزشمندی برای ارائه به انسان‌ها داریم، می‌توانیم تصویری از جامعه و تمدنی به بشریت ارائه کنیم که برای انسان‌های حقیقت‌جو و برخوردار از فطرت حقیقت‌طلب، جذاب و اثرگذار باشد، این ظرفیت می‌تواند هم در حوزه دفاعی و امنیتی و هم در سایر عرصه‌ها بسیار کارساز و مؤثر باشد.

جانشین فرمانده کل سپاه این صحنه‌ها را اتفاقی کم‌نظیر دانست و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در اداره جامعه و ارائه الگویی برای دیگر ملت‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: امروز نیز رهبر معظم انقلاب با رعایت ملاحظات و تدابیر لازم، مسئولیت فرماندهی این جبهه را به‌عهده دارند و مسیر پیروزمندانه جبهه اسلام ادامه دارد، در حالی که دشمن در مواجهه با این شرایط مستأصل شده است.

سرلشکر ایزدی با اشاره به چهارمین محور قدرت جمهوری اسلامی ایران، یعنی قدرت دفاعی و امنیتی، گفت: دشمن در میدان نبرد، در برابر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی و نیروهای مردمی، به میدان آمد و اعلام کرد که قصد نابودی ایران را دارد و برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی کرده است؛ اما هیچ‌یک از برنامه‌های دشمن در برابر نیروهای مسلحی که از رهبری ولایت فقیه برخوردارند و مردم پشتیبان آن‌ها هستند، به نتیجه نرسید.

وی تصریح کرد: در جریان این جنگ، نه تسلیم بی‌قیدوشرط ایران محقق شد، نه سرزمینی تصرف شد، نه خدشه‌ای به نظام جمهوری اسلامی وارد آمد، نه دشمن توانست بر نفت ایران مسلط شود و نه توانست جبهه مقاومت ایران و منطقه را تضعیف کند یا در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کشور مانع ایجاد کند.

جانشین فرمانده کل سپاه همچنین تأکید کرد: تمام دستورکار دشمن با شکست مواجه شد. خود اندیشمندان نیز معتقدند ممکن است یک عملیات نظامی در سطح تاکتیکی به موفقیتی دست پیدا کند، اما باید دید در سطح راهبردی چه نتیجه‌ای حاصل شده است.

سرلشکر ایزدی گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که می‌توانیم دامنه جنگ منطقه‌ای را به جنگی فرامنطقه‌ای گسترش دهیم. ما اهل تجاوز و جنگ نیستیم، اما اگر کسی به کیان جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی جسارت یا تجاوز کند، با تمام قوا در برابر او می‌ایستیم، این موضوع در جبهه‌های مختلف به اثبات رسیده و نشان داده شده است که ایران می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: امروز به اذعان برخی صاحب‌نظران راهبردی، سیاسی و جغرافیایی، حضور توفنده نیروهای مسلح، به‌ویژه در جنگ رمضان، زلزله‌ای سیاسی و ژئوپولیتیکی در منطقه ایجاد کرده است. در یمن شاهد تحولات مهمی هستیم و تنگه باب‌المندب نه‌تنها در اختیار رزمندگان جبهه مقاومت یمن و انصارالله قرار دارد، بلکه منطقه عملیاتی آن‌ها تا

۷۰ کیلومتر نیز گسترش یافته است.

وی تصریح کرد: افسانه کارآمدی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه با چالش مواجه شده است و حتی خود آمریکایی‌ها درباره نحوه حفظ و استفاده از این پایگاه‌ها دچار تردید شدند. امروز شیوه جنگی آمریکا که بر تجهیزات بزرگ متکی است، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است و پایگاه‌های آن نیز دیگر کارآمدی گذشته را ندارند.

سرلشکر ایزدی بیان داشت: در هر حال، ما در مسیر پیشرفت قرار داریم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که بر پشتوانه مردمی تکیه دارند، روزبه‌روز آمادگی بیشتری پیدا می‌کنند. در برابر هر سطح و هر نوع تهدیدی، پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی خواهیم داد.

وی گفت: به‌گفته برخی صاحب‌نظران، اکنون ۸۰ درصد جوانان آمریکا با جنگ مخالف هستند و این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا باید وارد جنگی بیهوده شوند، این موضوع نشان می‌دهد قدرت الهی و توان نیروهای مسلح ایران توانسته است بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان را با چالشی جدی مواجه کند.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اهمیت قدرت رسانه‌ای کشور و نقش اصحاب رسانه در جبهه انقلاب اسلامی بیان داشت: کنار این چهار محور، قدرت رسانه‌ای کشور و نقش اصحاب رسانه در جبهه انقلاب اسلامی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

سرلشکر ایزدی گفت: امروز با جنگ ترکیبی دشمن مواجه هستیم و با توجه به ظرفیت‌های ارزشمندی که در اختیار داریم، می‌توانیم علاوه بر پیروزی در جبهه‌های سخت، در جبهه نرم نیز با همت اصحاب رسانه مسیر موفقیت را توسعه دهیم. باید راه حقیقت، عدالت، اخلاق و انسانیت را در برابر جاهلیت مدرن به بشریت نشان دهیم.