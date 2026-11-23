

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا آغاز پروژه «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» (TRIPP) که از خاک ارمنستان عبور می‌کند، در پیام‌های ویدئویی جداگانه، اعلام کردند.

نخست‌وزیر ارمنستان در پیام ویدئویی خود مدعی شد سندی که در اوت ۲۰۲۵ در واشنگتن امضا شد، منطقه قفقاز جنوبی را متحول و پایه‌های صلحی پایدار را بنا کرد.

پاشینیان همچنین گفت که این پروژه نقش مهمی در توسعه اقتصادی ارمنستان و دسترسی این کشور به بازارهای خارجی ایفا خواهد کرد.

دونالد ترامپ هم از پاشینیان و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، به دلیل اجرای این پروژه قدردانی کرد.

پاشینیان پیش‌تر در روز شنبه گفته بود که اجرای این پروژه

۲۲ نوامبر (یکشنبه، اول آذر) به‌طور رسمی آغاز خواهد شد.

«کریدور ترامپ» نامی است که تابستان پارسال پس از توافق پاشینیان و رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان الهام علی‌اف با میانجی‌گری دونالد ترامپ، بر روی «کریدور زنگزور» گذاشته شد. این مسیر قرار است با عبور از خاک ارمنستان، جمهوری آذربایجان را به منطقه «نخجوان» متصل کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اسماعیل بقائی در نشست خبری دیروز در پاسخ به سؤالی درخصوص آغاز رسمی اجرای این پروژه، گفت «موضع اصولی ما در این خصوص تغییر نکرده است؛ از گسترش ارتباطات اقتصادی و رفع انسداد مسیرهای مواصلاتی در قفقاز جنوبی حمایت می‌کنیم».

بقائی تاکید کرد ولی هم منافع و ملاحظات کشورهای همسایه و منطقه باید رعایت شود و هم تغییری در ژئوپلیتیک منطقه ‌ایجاد نشود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه گفت: تأکید شده که حضور هیچ نیروی نظامی یا امنیتی در جوار مرزهای ایران قابل قبول نیست. طرف‌های ارمنستانی اطمینان لازم را به ما دادند. به طرف‌های ثالث اعتماد نداریم و تحولات را از نزدیک رصد خواهیم کرد و با مقامات ارمنستان در ارتباط نزدیک خواهیم بود.

آغاز اجرای پروژه موسوم به «کریدور ترامپ» در قفقاز جنوبی، تنها یک طرح اقتصادی- ترانزیتی نیست و می‌تواند معادلات سیاسی و امنیتی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. هرچند این پروژه با شعار صلح و توسعه اقتصادی معرفی می‌شود، اما نقش‌آفرینی مستقیم آمریکا در آن، نگرانی‌هایی درباره اهداف واشنگتن در همسایگی ایران ایجاد کرده است. موضع تهران نیز روشن است: حمایت از گسترش ارتباطات منطقه‌ای، بدون تغییر ژئوپلیتیک قفقاز و بدون حضور نیروهای نظامی و امنیتی بیگانه در نزدیکی مرزهای ایران.

به نظر می‌رسد کریدور ترامپ با عنوان فریبنده «مسیری برای صلح»، ابزاری برای گسترش نفوذ آمریکا

است.