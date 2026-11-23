

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس ‌دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه امام شهید فرزندانی تربیت کرد که هر کدامشان از کسانی هستند که «یُذَکِّرُکُمُ اللَّهُ فِی رُؤْیَتِهِمْ»؛ آدم می‌بیندشان به یاد خدا می‌افتد، گفت: کدام آقازاده‌ای را سراغ دارید که این‌گونه با سادگی زندگی کند؟ دختر بزرگ ایشان عروس من بود و ما نوه مشترک داشتیم و دختربچه‌ای که الان عکسش را در مشهد گذاشته‌اند، واقعاً وقتی آدم آن را می‌بیند، آتش می‌گیرد.

وی بیان داشت: رهبر انقلاب خانواده‌دوست بود و بچه‌هایش همیشه احساس حضور پدر را می‌کردند. از نعمت‌های بزرگی که خدا بعد از شهادت ایشان به ما داد، این است که شخصیتی مانند آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر است؛ الان بیانیه‌هایی که ایشان می‌دهد گویا پدر دارد حرف می‌زند؛ این سخنان پخته، سنجیده و فهمیده است. جمله‌ اخیری که فرمودند که اگر دشمن زبون اشتباه کند به این کشور حمله کند، بلافاصله با فوریت و بدون محدودیت جغرافیایی پاسخ می‌دهیم، حرف ساده‌ای نیست که همه را ترساند؛ این همان شجاعت و درایت پدر را دارد و شکر خدا نعمتی بود که خبرگان به این نتیجه رسیدند و ایشان را انتخاب کردند. دیگر بچه‌های رهبر شهید هم همین‌طورند؛ چه آقامصطفی، چه آقا میثم و چه آقا مسعود، همه‌شان درس‌خوانده و درعین‌حال متواضع‌اند؛ این‌ها فرزندان شخص اول کشور بودند اما مثل بقیه مردم زندگی می‌کردند و می‌کنند.

رئیس ‌دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: باور می‌کنید که مسلمان‌های غیرشیعه و اهل‌تسنن و دیگران اصلاً نمی‌دانستند شیعه چیست؟ رهبر شهید شیعه را در دنیا بزرگ کرد و شناساند.

حدود هزاران نفر به کشور برگشتند و می‌گویند چه ‌کار کنیم که آقا

از ما راضی باشد؟

وی اظهار داشت: پس از جنگ و شهادت رهبر انقلاب بسیاری از افرادی که در خارج بودند و ضدانقلاب بودند و فراری بودند، برگشتند و این دارای پیام است؛ مدتی پیش فرمانده نیروی انتظامی به من گفت الان حدود هزاران نفر برگشتند و می‌گویند چه‌ کار کنیم که آقا از ما راضی باشد؟ ما اشتباه کردیم و هر خدمتی لازم باشد انجام دهیم؛ این خیلی مهم است و این‌ها زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدی گلپایگانی بیان داشت: به آقایان مسئولین محترم عرض می‌کنم هرچه به این مردم خدمت کنید کم است، الان از هفت ماه بیشتر است که هر شب در این خیابان‌ها زن و بچه‌ها همراه با شوهرانشان حاضر می‌شوند و پای انقلاب ایستاده‌اند و مشکلات را تحمل می‌کنند. شاید این‌ها کسانی باشند که نیازمندی‌های جدی در زندگی دارند، اما درعین‌حال پای انقلاب ایستاده‌اند، دیروز کسی برای من نقل می‌کرد که کسانی هستند برای گرفتن پرچم نذر می‌کنند و حاجت می‌گیرند و کدام ملتی در جهان چنین است که بیش از هفت ماه هر شب در سرما و گرما و باد و باران تحمل کند و پای انقلاب ایستادگی کند؟

تا آن هفت شرطی که رهبری

برای مذاکره گذاشته‌اند عملی نشود هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود

رئیس ‌دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی در بخش دیگری از گفت‌وگو تصریح کرد: تا آن هفت شرطی که رهبری برای مذاکره گذاشته‌اند عملی نشود، هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود و الان هم مذاکره نیست و آن‌ها هم می‌دانند که اگر این هفت شرط را قبول کنند، دیگر چیزی برایشان باقی نمی‌ماند. این‌ها می‌خواهند ایران یک کاری کند، این رفت‌وآمدها به قطر و کشورهای دیگر برای این است که می‌گویند کمی کوتاه بیایید و گذشت داشته باشید، اگر این هفت شرط که جامع است عمل نشود و یکی‌اش لنگ بماند، هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود و نظر آقا مجتبی هم همین است. من فکر نمی‌کنم دشمنان به جایی برسند، فکر می‌کنم دوران آخرشان است و چیزی برایشان باقی نمانده؛ در انتخاباتشان افتضاح شد و شکست خوردند، سنا و کنگره را از دست دادند و الان صحبت سر استیضاح و محاکمه ترامپ است.

ما تا خلیج خوک‌ها هم

خواهیم رفت!

وی افزود: خدای متعال نیروهای مسلح ما را تأیید کند، واقعاً نیروی دریایی سپاه چه کرد؟ چیزی برای دشمن باقی نگذاشت، آقای رضایی حرفی زد که خیلی معنا داشت؛ گفت ما اول فکر می‌کردیم در دریای عمان جلوی شما می‌ایستیم، شما از ترس فرار کردید و رفتید در عمق اقیانوس هند، گفتیم تا آنجا می‌آییم، باز از آنجا می‌خواهید فرار کنید؟ ما تا خلیج خوک‌ها هم خواهیم آمد، می‌دانید خلیج خوک‌ها کجاست؟ چسبیده به آمریکا!

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدی گلپایگانی درباره مرحوم آیت‌الله العظمی وحید خراسانی بیان داشت: درست است، بنده از متقدمین شاگردان آیت‌الله العظمی وحید خراسانی هستم و قبل از انقلاب حدود دوازده سال در درس ایشان شرکت می‌کردم؛ ایشان صبح‌ها درس اصول و فقه می‌گفتند و ما در مدرسه آیت‌الله بروجردی معروف به مدرسه خان، نزدیک در ورودی مدرسه، حدود سی تا چهل شاگرد بودیم که از درس ایشان بهره‌مند می‌شدیم. از جمله شاگردان ایشان می‌توانم مرحوم آیت‌الله تسخیری و مرحوم آقای عبادی را نام ببرم، بعد از آن که جمعیت درس زیاد شد، درس به مسجد سلماسی و سپس به مسجد اعظم منتقل شد و جمعیت بسیار زیادی برای استفاده از درس ایشان حاضر می‌شدند.

رئیس ‌دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: جایگاه علمای بزرگ ما از زمان شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، علامه حلی، فخرالمحققین و بقیه تا شهید اول و شهید دوم و تا شیخ حر عاملی که کتاب وسائل‌الشیعه را نوشته بسیار بالا است و باید حق این جایگاه را ادا کرد. اگر این‌ها نبودند، ما از کجا می‌فهمیدیم وظایف ما نسبت به خدا چیست؟ آن‌ها سینه‌به‌سینه، چه با کتابت و چه با درس و تألیف، فرمایشات ائمه(ع) را از اصحاب امام صادق(ع) مانند زراره و محمد بن مسلم گرفتند و نسل به نسل منتقل کردند. در همین بین بسیاری از احادیث جعلی هم از طرف بنی‌عباس منتشر می‌شد و این‌ها زحمت می‌کشیدند و با علم رجال بررسی می‌کردند که این حدیث را چه کسی نقل کرده و ناقل چه آدمی بوده است.

ابن بابویه بیش از ۲۰۰ جلد تألیف دارد؛ شوخی نیست که کسی بیش از ۲۰۰ جلد کتاب در رشته‌های مختلف بنویسد، تکیه‌کلام من این است که قدر این آقایان را بشناسیم و حقشان را بدانیم و احترامشان را حفظ

کنیم.

وی گفت: باید توجه داشت که حضرت امام سرمایه عظیم حوزه‌های علمیه را از قوه به فعل آورد، این سرمایه وجود داشت اما امام آن را زنده کرد و در معرض قرار داد و انقلاب را به وجود آورد؛ انقلاب ما که امروز پرمحتواترین انقلاب جهان است، از برکت همین احادیث و تفاسیر و معارف است.