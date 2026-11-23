گفت: جان کین، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفته است «‌موساد و سازمان سیا در حال مسلح‌ کردن معترضان ایرانی هستند»!

گفتم: از قدیم و ندیم در میان بر و بچه‌های تهران رسم بود که وقتی کسی قُمپز در می‌کرد! در جواب می‌گفتند؛ «‌حرف پیشکی، مایه شیشکی‌»!

گفت: اتفاقاً چند تن از کارشناسان غربی گفته‌اند اظهارات این ژنرال بازنشسته نشانه آن است که این برنامه با شکست سخت رو‌به‌رو شده است، وگرنه چرا باید یک طرح به کلی سرّی را فاش کنند؟!

گفتم: گزارش نیروهای نظامی و اطلاعاتی هم از انهدام گروه‌های ضد‌انقلاب وارداتی از برخی کشورهای همسایه و به غنیمت گرفتن اسلحه و مهمات و به درک فرستادن آنها حکایت می‌کند.

گفت: ترامپ هم قُمپز در کرده و گفته است ما در پنهان‌کاری

ورزیده‌ایم!

گفتم: یارو برای اینکه شناسایی نشود درون پوست گوسفند پنهان شده بود. شیر به گله حمله کرد و یارو را خورد. شیر دیگری از او پرسید چی بود خوردی؟ شیر گفت؛ گوسفند بود ولی نمی‌دانم چرا مزّه سگ می‌داد!