* هفته بسیج مستضعفین این درخت تنومند غرس شده توسط امام راحل که موازنه‌های کهنه و کلاسیک جهان مادی را برهم زد و فرمول جدیدی از قدرت ملی متکی بر ایمان، اخلاص و به صحنه آوردن توده‌های مؤمن را بر پا کرد به دلاور‌مردان بسیج تبریک عرض می‌کنیم.

نادری

* به نیروهای مسلح و مقتدرمان عرض می‌کنیم که حمله و اقدام علیه محاصره دریایی شیطان بزرگ، امری واجب و لازم برای آینده کشور است. باید به این ابزار دشمن حمله کرد. نباید اجازه داد که محاصره نیز همانند تحریم، تبدیل به یک واقعیت زیست ایرانی شود و دشمن هر زمان که خواست از آن استفاده کند.

سلمانی

* غیورمردان سپاه تا به امروز 78 پهپاد پیشرفته شناسایی- رزمی دشمن آمریکایی را سرنگون کرده و خسارت جبران‌ناپذیری بر شیطان بزرگ وارد کرده است. خداوند بر عزت و اقتدار این عزیزان بیفزاید.

جمالی

* آمریکا در سال ۱۹۸۷ برای نابود کردن استقلال و خودکفایی بورکینافاسو، «توماس سانکارا» معروف به چه‌گوارای آفریقا را ناجوانمردانه ترور کرد! واقعیت آزادی و حقوق بشر آمریکایی این است!

شیخی

*در رابطه با شکستن محاصره از سوی ایران باید گفت مسلماً این وضعیت باید پایان پیدا کند و کشور به شرایط عادی بازگردد. در ضمن ظرفیت‌های نظامی، مردمی و منطقه‌ای ایران پس از جنگ ۴۰ روزه، موقعیت کشور را برای امتیازگیری حداکثری و تحقق شروط ایران از موضع قدرت فراهم کرده است.

بحرالعلومی

*شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و پیامدهای جنگ با ایران، معادلات جانشینی ترامپ را برهم زده و معاون او یعنی ونس که اصلی‌ترین گزینه جانشینی محسوب می‌شد با مشکل بزرگ مواجه شده تا حدی که یکی از استراتژیست‌های جمهوری‌خواه در این‌باره اظهار داشته بزرگ‌ترین بازنده انتخابات اخیرآمریکا با نگاه به سال ۲۰۲۸، جی‌دی ونس است.

چنگیزی

* قطر که تا پیش از جنگ علیه ایران دومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در جهان بود، اکنون در مسیر تبدیل شدن به بزرگ‌ترین خریدار ال‌ان‌جی آمریکا قرار گرفته است. گفته می‌شود این چرخش، پیامد مستقیم بسته شدن تنگه هرمز است. بحرانی که مسیر اصلی صادرات گاز قطر را قطع کرده و این کشور را ناچار به تغییر راهبرد انرژی خود کرده است.

سیار

* فاکس‌نیوز اسامی پنج مقام ارشد دولت آمریکا را منتشر کرده که به همراه خانواده‌هایشان در یک پایگاه نظامی زندگی می‌کنند. این سطح از نگرانی شدید مقام‌های آمریکایی از قدرت و توان پاسخگویی ایران، تصویر آمریکا به‌عنوان قدرتی شکست‌ناپذیر را به چالش کشیده است. به نظر می‌رسد مقام‌های آمریکایی اکنون به این درک رسیده‌اند که نمی‌توانند بدون پرداخت هزینه‌های سنگین از جنگ علیه ایران خلاص شوند.

فشارکی

* به گفته فرانسیس فوکویاما، نظریه‌پرداز سیاسی و استاد دانشگاه استنفورد، شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌ دوره‌ای کنگره، دونالد ترامپ را به رئیس‌جمهوری «اردک لنگ» تبدیل کرده است. این لقب، کنایه از ناتوانی رؤسای جمهور آمریکا برای انجام اقدامات کلیدی و تاثیرگذار در سال پایانی ریاست جمهوری آنهاست.

مصطفایی‌پور

* جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی، در یکی از سخنرانی‌های خود با اشاره به استفاده آمریکا از حربه تحریم، گفته این کشور از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۲ باعث کشته ‌شدن ۳۸ میلیون نفر شده است. ‏این دیگر آمار ما نیست. آماری است که خودشان اعلام کرده‌اند.

برگچی

* بازسازی ۱۱ خط ریلی آسیب‌دیده در کمتر از دو ماه و ترمیم هشت پل از ۱۱ پل و تونل آسیب‌دیده طی ۵۵ روز، نشان داد که با بسیج امکانات و تعیین اولویت‌های اجرائی، می‌توان سرعت اجرای پروژه‌های زیرساختی را افزایش داد.

سبزپوشان

*دو جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی صهیونیستی علیه ایران یک حقیقتی را برای سران کشورهای منطقه آشکار کرد و آن این بود که نه ‌تنها خرید تسلیحات آمریکایی به ارزش تریلیون‌ها دلار، در لحظه حساس به حمایت و حفاظت آمریکا منجر نشده، بلکه ارتش‌های آنها آمادگی کافی برای نوع جدیدی از جنگ هوائی را نیز ندارند.

امیرخانلو

* وقتی ایران حاضر نشده در مقابل آمریکا یک قدم از مواضع خود عقب‌نشینی کند و حتی خود را برای جنگی دیگر آماده می‌کند، یعنی این که اعتماد به‌ نفس بسیار بالایی دارد و در جنگ نیز پیروز شده است.

برنا

* به طور کلی سیاست خارجی ترامپ برای جمهوری‌خواهان بسیار هزینه‌ساز شده است. در رأی‌گیری ماه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا درباره توقف رویارویی، تنها هفت جمهوری‌خواه از طرح حمایت کردند و ۲۰۳ نماینده جمهوری‌خواه با آن مخالفت کردند. این موضع به خوبی نشان داد اکثریت حزب حاضر نشدند در برابر تصمیمات پرهزینه ترامپ دیوانه نقش نظارتی مستقل خود را ایفا کنند. آنان عملاً در کنار ترامپ ایستادند و مسئولیت سیاسی پیامدهای این جنگ و تجاوز را پذیرفتند.

آرمین

* طرح «دروازه آهنین» آمریکا برای مسدود سازی شریان‌های تجاری ایران، بیش از آنکه یک محاصره تجاری فراگیر باشد، یک محدودیت هدفمند امنیتی است. چرا که به دلیل فقدان اهرم اجرائی مستقیم در مرزها، گستردگی پنج هزار و ۸۹۴ کیلومتری مرزهای زمینی با هفت کشور همسایه و تعارض منافع بازیگران منطقه‌ای با خواسته‌های واشنگتن، این پروژه با محدودیت‌های ساختاری جدی روبه‌روست.

نامداری

*آقای رئیس‌جمهور در جمع استانداران، اظهار داشته‌اند اخیراً کتابی از رئیس‌جمهور چین با موضوع چگونگی بیرون آمدن از فقر را خوانده است. البته کشور ما ثروتمند است، اما دچار نسخه‌های تجویزی ویرانگر لیبرال‌ها شده است. باید به دنبال پیدا کردن مسیر رهایی از لیبرالیسم و غربزدگی بود.

مودودی

* وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای اعلام کرده است «درآمد مالیاتی فقط در آبان‌ماه

۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۰ درصد بیشتر از سال گذشته است». در صورتی که چندی قبل ادعا شده بود که به دلیل اوضاع بداقتصادی، دولت حتی مالیات هم نمی‌تواند بگیرد. در حالی که بنابر گفته وزیر اقتصاد درآمد مالیاتی نه تنها کم نشده، بلکه رکورد هم زده است.

چهرآزاد

*می‌خواستم اطلاع بدهم اوکراین حدود ۸ تا ۱۲ ساعت از شبانه‌روز برق ندارد، ولی نشده یک ‌بار رئیس‌جمهو دلقک این کشور در تاریکی عکس بگیرد، که نکند یک وقتی پالس ضعف باشد و روسیه از این قضیه سوءاستفاده بکند.

ظهیرالدین

*حدود هفتاد سال پیش، رزم‌آرا نخست‌وزیر پهلوی ملعون با تحقیر ایرانیان، آنان را ناتوان از ساخت لولهنگ (آفتابه گلی) می‌دانست. امروز نیز در همان چارچوب فکری و با همان رویکرد، شاهدیم برخی در بدنه دولت، ایران و ایرانی را یک‌لاقبا توصیف می‌کنند. اساساً این نوع نگاه در میان غربگرایان ریشه دارد. آن هم به‌گونه‌ای که عادت به خود‌تحقیری دارند.

رشادی

*وقتی فضای کشور جنگی است و فشارهای معیشتی بر مردم وارد می‌شود و از سوی دیگر تمرکز دشمن بر جنگ شناختی است، انتظار داریم دولت برای هر اقدام تأثیرگذار بر فضای روانی جامعه، پیوست دقیق رسانه‌ای داشته باشد و در مورد شایعات‌، به سرعت واکنش نشان دهد.

آذرنوش

* برخی از کسانی که سنگ آمریکا را به سینه می‌زنند، عملکردشان گواهی می‌دهد که دغدغه مردم را ندارند بلکه دغدغه خود و فرزندانشان را دارند!

طورانی جانباز

*بانک مرکزی نرخ تورم سالانه مهرماه را ۷۱,۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۳,۵ درصد اعلام کرده است؛ اما در ضوابط اولیه بودجه ۱۴۰۶، متوسط رشد حقوق کارکنان دولت فقط ۳۵ درصد پیش‌بینی شده است. معنای این فاصله کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها است.

شهدادی

* ماکارونی که با ۱۰۰ هزار تومان نایاب بود، با ۲۰۰ هزار تومان ناگهان پیدا شد، لاستیک را هم «آزاد» اعلام کردند، پس کمبودی در کار نیست. مشکل این است که دولت برای جلوگیری از گرانی، کار مؤثری انجام نمی‌دهد. بعد هم خیلی راحت این گرانی‌ها را با عبارت آزادسازی قیمت‌ها توجیه می‌کنند.

اینانلو