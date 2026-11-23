«جک کین» ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا اخیراً در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز گفته است: «موساد و سیا در حال مسلح‌کردن معترضان ایرانی هستند.»

این ژنرال بازنشسته آمریکایی اولین کسی نیست که این پروژه کثیف را فاش می‌کند. پیش از این «مایک پمپئو» وزیر سابق امور خارجه و رئیس سابق سازمان سیا - ۱۳ دی ۱۴۰۴- هم‌زمان با اغتشاشات در ایران، در پستی در شبکه ایکس نوشت: «سال نوی میلادی مبارک؛ به همه ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند. همچنین به هر مأمور موسادی که در کنارشان قدم می‌زند.»

در همان ایام «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت:

«اگر ایران به روی معترضان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آن‌ها را به‌طور خشونت‌آمیز بکشد، آمریکا به کمک آن‌ها خواهد آمد. ما کاملاً برای اقدام آماده‌ایم.»

«جفری ساکس» استاد مشهور دانشگاه کلمبیا نیز

پیش از این گفته بود: «اعتراضات ایران کاملاً یک نوع جنگ خاص است که سازمان‌های سیا و موساد طی دهه‌های متمادی بارها از آن استفاده کرده‌اند. بنابراین، راهکار آمریکا و اسرائیل کاملاً شناخته‌شده است.»

همچنین روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در مطلبی نوشته بود: «مأموران موساد در اعتراضات ایران حضور دارند.»

«الستر کروک» دیپلمات سابق انگلیسی نیز پس از اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ تأکید کرده بود: «یک گروه کوچک و بسیار خشن از آشوبگران در ایران توسط سازمان‌های اطلاعاتی غربی آموزش دیده بودند. این سازمان‌ها هرج‌ومرج در ایران را مهندسی کردند تا زمینه را برای مداخله آمریکا و اسرائیل فراهم کنند.»

در حالی که ژنرال‌های آمریکایی و دیپلمات‌های انگلیسی به تسلیح و آموزش آشوبگران توسط سیا و موساد اعتراف کرده‌اند، در این سو، طیف مدعی اصلاحات همچنان مشغول تطهیر و بزک «سربازان اسرائیل» در ایران است.

چندی پیش جبهه مدعیان اصلاحات در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: «با توجه به صدور و اجرای برخی احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با رخدادهای دی‌ماه (بخوانید شبه‌کودتای دی‌ماه)، جبهه اصلاحات ایران نگرانی خود را نسبت به پیامدهای این روند، بیان و همچنین به مسئولیت حاکمیت در قبال رخدادهایی که به از دست رفتن جان شهروندان و آسیب به امنیت عمومی منجر می‌شود، اشاره کرده است.»

این طیف که ید طولایی در غرب‌زدگی دارد، با انتشار این نامه، عملاً به کمک دشمن آمریکایی - صهیونی آمده و با تطهیر و بزک اغتشاشگران و اوباش، زمینه را برای تکرار وقایع تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴ فراهم می‌کند.

در هر عملیات تخریبی خارجی، دو بازوی اجرایی وجود دارد که عبارت است از «بازوی سخت» (عامل خارجی) و

«بازوی نرم» (عامل داخلی).

بر همین اساس نامه سرگشاده اخیر مدعیان اصلاحات به رئیس دستگاه قضا را دقیقاً باید در کنار اعترافات ژنرال بازنشسته آمریکایی در یک پازل دید. این یک تصادف نیست؛ بلکه یک «هم‌افزایی عملیاتی» است.

وقتی یک فرد با دستور مستقیم سیا و موساد دست به قتل مردم و تخریب اموال عمومی می‌زند، او دیگر یک شهروند معترض نیست، بلکه یک جنایتکار است. اما جریان غرب‌گرا با استفاده از مفاهیمی چون «حقوق شهروندی»، سعی می‌کند لایه امنیتی این افراد را حذف کرده و آن‌ها را در پوششی از مشروعیت قرار دهد.

و اما این «هم‌افزایی عملیاتی» میان افراطیون مدعی اصلاحات و دشمن آمریکایی - صهیونی، صرفاً به تطهیر اغتشاشگران و اوباش خلاصه نمی‌شود.

به نظر شما اینکه برخی اخبار به‌صورت مشترک توسط بی‌بی‌سی فارسی و اینترنشنال و صدای آمریکا و رادیوفردا و برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات در داخل ایران سانسور می‌شود، اتفاقی و سهوی است!؟ همچنین به نظر شما آیا هم‌صدایی رسانه‌های زنجیره‌ای در داخل با رسانه‌های بیگانه در ضریب دادن به اخبار سیاه و مأیوس‌کننده و القای بن‌بست در پیشبرد امور کشور، اتفاقی و تصادفی است!؟

در سال‌های گذشته اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد برخی از خبرنگاران فعال در رسانه‌های زنجیره‌ای با نام مستعار در رسانه‌های معاند فعال بوده و به‌نوعی به‌صورت نیابتی به تهیه خوراک رسانه‌ای برای آن‌ها اقدام می‌کرده‌اند. یکی از خبرنگارانی که پیش از آن در رسانه‌های مدعی اصلاحات در داخل کشور فعال بوده و مدتی بود که به رسانه‌های معاند پیوسته بود، در یادداشتی در سایت ضدانقلاب «روزآنلاین» نوشته بود: «من در داخل ایران هم حقوق ریالی داشتم و هم حقوق دلاری، حقوق ریالی را از رسانه اصلاح‌طلب می‌گرفتم و حقوق دلاری را از فعالین جریان برانداز در خارج از کشور.»

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، در خصوص بازی در پازل دشمن از تعبیر بسیار زیبایی استفاده کرده بود. این شهید بزرگوار گفته بود: «کوچه دادن به دشمن بدترین نوع خیانت است. ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه و حساسیت جامعه را از بین بردن و جامعه را سرد کردن و در درون آن تفرقه ایجاد کردن خیانت است. این بعد مهمی است و ابعاد گوناگونی دارد که باید به آن توجه کرد.»

بیراه نبود که مقامات رژیم صهیونیستی در اوج فتنه ۸۸ از افراطیون مدعی اصلاحات با عنوان «سرمایه‌های اسرائیل در ایران» نام می‌بردند.

هر وقت از پادوها و دنباله‌های دشمن در داخل کشور صحبت می‌شود، رسانه‌ها و فعالین مدعی اصلاحات به خط شده و به این واقعیت، برچسب «توهم توطئه» می‌زنند. این فرافکنی و فرار به جلو در حالی است که در کارنامه طیف تندرو مدعی اصلاحات، مستندات متعددی در این خصوص وجود دارد.

از «علی‌اصغر رمضانپور» معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت اصلاحات - و سردبیر فعلی شبکه تروریستی و ضدایرانی «اینترنشنال» - تا «حسین باستانی» از نزدیکان خاتمی و خبرنگار فراری منتسب به طیف مدعی اصلاحات و ده‌ها نفر دیگر.

این‌ها کسانی هستند که با قلم‌فروشی و وطن‌فروشی در خدمت سرویس‌های جاسوسی غربی بودند و پس از آن نقاب از چهره برداشته و از کشور متواری شده و در دامان اربابان خود مشغول پادویی و مزدوری شدند.

مرور کارنامه طیف تندرو مدعی اصلاحات، چه در عرصه سیاست داخلی و چه در حوزه اقتصاد و روابط خارجی، گویای ناکارآمدی، فرصت‌سوزی و خیانت به منافع ملی است. از سردرگمی‌های اقتصادی و ضعف مدیریت و رها کردن معیشت مردم تا ساده‌لوحی در سیاست خارجی و اعتماد بی‌حاصل

به غرب.

افراطیون مدعی اصلاحات همواره در بزنگاه‌هایی مانند فتنه ۸۸ و شبه‌کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ با رفتارهای ساختارشکنانه و هماهنگ با پروژه‌های دشمن، از امتحان وفاداری به ملت و نظام مردود بیرون آمدند.

اعتراف اخیر «جک کین» ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در کنار نامه اخیر مدعیان اصلاحات، یک زنگ خطر برای دستگاه قضا و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است. ما اکنون در میانه یک جنگ تمام‌عیار با دشمن هستیم. نباید به دنباله‌های داخلی دشمن امان داد. این جریان بدسابقه در حال شراکت با دشمن برای بلعیدن ایران است؛ به دنباله‌های داخلی دشمن امان ندهید.

مسعود اکبری