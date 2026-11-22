

ترامپ که طی دو سال گذشته از ریاست‌جمهوری خود هیچ دستاوردی نداشته و با شکست در مقابل ایران نیز حسابی تحقیر شده است، تلاش دارد با برگزاری دیدارهای دیپلماتیک با سران کشورها اندکی از بار این تحقیر را کم کند؛ دیدار سه‌جانبه وی با پوتین و شی جین پینگ رؤسای‌جمهور روسیه و چین را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد. وی طی ماه‌های گذشته علاقه زایدالوصفی نیز از خود برای دیدار با رهبر کره‌شمالی نشان داده است. دونالد ترامپ سال گذشته تلاش کرد از طریق خطوط ارتباطی رسمی با «کیم جونگ اون» تماس بگیرد، اما رهبر کره‌شمالی پاسخی نداد. رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه تصمیم گرفت نامه‌ای برای کیم ارسال کند؛ اما رساندن این نامه به دست رهبر کره‌شمالی نیز به مأموریتی دشوار تبدیل شد.

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال با افشای این مأموریت نوشته است‌، مقام‌های کاخ‌سفید طرحی ترتیب دادند تا گروهی مقابل دفتر نمایندگی دائم کره‌شمالی در سازمان ملل در نیویورک منتظر بمانند و هنگام عبور یکی از دیپلمات‌های این کشور، نامه را به دست او برسانند. این گروه سرانجام موفق شد نامه را تحویل دهد، اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد؛ دیپلمات کره‌شمالی در یکی از نشست‌های سازمان ملل، نامه را بدون آنکه باز کند، مقابل نماینده آمریکا روی میز انداخت!

به گزارش فارس به نقل از وال‌استریت‌ژورنال، این اتفاق در شرایطی رخ داد که ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود رابطه‌ای نزدیک با کیم برقرار کرده و حتی از «رابطه ویژه» میان خود و رهبر کره‌شمالی سخن گفته بود. دوطرف در آن دوره سه‌بار با یکدیگر دیدار کردند و خلع سلاح هسته‌ای کره‌شمالی محور اصلی مذاکرات‌شان بود. تلاش تازه ترامپ برای دیدار با کیم در جریان سفر اخیرش به آسیا نیز به نتیجه نرسید. دوطرف احتمال برگزاری مذاکرات حضوری را بررسی کردند، اما کیم شروطی مطرح کرد که آمریکا حاضر به پذیرش آنها نبود.

بر اساس این گزارش از زمان آخرین دیدار ترامپ و کیم در سال ۲۰۱۹، توان هسته‌ای پیونگ‌یانگ افزایش چشمگیری داشته است. برآوردها نشان می‌دهد شمار کلاهک‌های هسته‌ای این کشور از حدود ۲۰ تا ۳۰ کلاهک به نزدیک ۶۰ کلاهک رسیده است. کره‌شمالی همچنین موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای سوخت جامد در اختیار دارد که قادرند خاک آمریکا را هدف قرار دهند. این موشک‌ها برخلاف نمونه‌های قدیمی‌تر، می‌توانند از پیش سوخت‌گیری شده و از روی خودروهای متحرک پرتاب شوند؛ قابلیتی که شناسایی و انهدام آنها را دشوارتر می‌کند. کیم جونگ اون اکنون خواهان آن است که آمریکا، کره‌شمالی را به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت بشناسد. او در سخنرانی ماه فوریه(اسفند 1404) اعلام کرد واشنگتن می‌تواند با پذیرش برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ به همزیستی مسالمت‌آمیز برسد یا با «رویارویی ابدی» مواجه شود.

پشتوانه تازه کیم در برابر آمریکا

این گزارش در ادامه می‌افزاید نزدیکی کره‌شمالی به روسیه یکی از عوامل مهم تقویت موقعیت این کشور در برابر فشارهای غرب بوده است. پیونگ‌یانگ پس از آغاز جنگ اوکراین به یکی از حامیان مسکو تبدیل شد و ارسال موشک و گلوله‌های توپخانه‌ای کره‌شمالی به روسیه گزارش شده است. پوتین و کیم در سال ۲۰۲۳ دیدار کردند و روسیه وعده کمک به توسعه برنامه ماهواره‌ای کره‌شمالی را داد. یک سال بعد نیز دو کشور پیمان دفاعی متقابلی امضا کردند که بر اساس آن، در صورت حمله به یکی از طرفین، طرف دیگر متعهد به ارائه کمک خواهد بود. این توافق زمینه اعزام نیروهای کره‌شمالی به روسیه را نیز فراهم کرد. حمایت روسیه و تغییر رویکرد چین در قبال برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ، فشارهای بین‌المللی بر این کشور را کاهش داده است. اقتصاد کره‌شمالی نیز سال گذشته ۳.۵ درصد رشد کرد؛ سومین سال متوالی که رشد اقتصادی این کشور از سه درصد فراتر رفت.گزارش وال‌استریت‌ژورنال همچنین به سرقت‌های گسترده رمزارزی به‌عنوان یکی دیگر از منابع تقویت اقتصادی کره‌شمالی اشاره می‌کند. به ادعای این گزارش، پیونگ‌یانگ در یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های تاریخ رمزارزها، بیش از ۶ میلیارد دلار از صرافی بایننس سرقت کرده است.