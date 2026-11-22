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اعتراض‌ها به وضع معیشتی در کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد. اعتراضاتی که به گفته کارشناسان پیش از این هم بود اما جنگ حماقت‌بار آمریکا علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز آن را تشدید کرده است. به نوشته رویترز، جمعه گذشته نیز اروپا شاهد موج گسترده‌ای از اعتراضات دانشجویی و کارگری با الهام از اعتراضات دانشجویی فرانسه بود. درخواست معترضان از بهبود اوضاع آموزشی و وضعیت معیشتی تا موضوعات مربوط به تغییرات آب و هوائی و لغو خدمت اجباری را شامل می‌شد. بر اساس این گزارش، صدها هزار تن در ۲۵ کشور اروپایی از جمله ایتالیا، سوئیس، پرتغال، آلمان، انگلیس، اسپانیا، اتریش و کرواسی، رومانی و فرانسه در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش بودجه خدمات عمومی، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی به خیابان‌ها

آمدند.

نمی‌خواهیم فقط زنده بمانیم!

اعتراضات در فرانسه روز شنبه نیز ادامه یافت و بر اساس گزارش‌ها ده‌ها هزار نفر از مردم فرانسه برای ششمین هفته متوالی در اعتراض به گرانی، نابرابری و ضعف خدمات عمومی به خیابان‌ها آمدند و با سردادن شعارهایی از وخامت شرایط معیشتی و بی‌توجهی دولت به مطالبات‌شان انتقاد کردند. بر اساس گزارش‌ها این جنبش اعتراضی که از اواسط سپتامبر(شهریور) و با اعتراض دانش‌آموزان دبیرستانی به شرایط نامناسب آموزشی آغاز شد، به‌ تدریج به کارزاری سراسری علیه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، ناکارآمدی خدمات عمومی و خشونت پلیس تبدیل شد و دامنه آن به دیگر کشورهای اروپایی نیز گسترش یافت.

به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های فرانسوی، بر اساس اعلام برگزارکنندگان، روز شنبه حدود ۱۵۰ هزار نفر در سراسر فرانسه در این اعتراضات شرکت کردند؛ این رقم در هفته گذشته ۲۰۰ هزار نفر و در نخستین تجمع بزرگ این جنبش در ۱۷ اکتبر(25 مهر) به ۸۰۰ هزار نفر رسیده بود. با این حال، وزارت کشور فرانسه شمار معترضان را ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد. در پاریس، هزاران نفر در میدان جمهوری تجمع کردند و سپس در فضائی همراه با موسیقی، کامیون‌های فروش غذا و پلاکاردهای اعتراضی به سمت شرق شهر راهپیمایی کردند. در این تجمع، پرچم اتحادیه‌های کارگری، احزاب چپ‌گرا، تشکل‌های دانشجویی و جنبش جلیقه‌زردها در کنار یکدیگر دیده می‌شد؛ جنبشی که هم‌زمان با هشتمین سالگرد آغاز اعتراضات خود، بار دیگر در تجمعات فرانسه حضور یافته است.برخی معترضان نیز با برپایی سنگ‌قبرهای نمادین، از مرگ خدمات عمومی فرانسه از جمله تأمین اجتماعی و نظام آموزشی سخن گفتند. در یکی از پلاکاردهای معترضان در پاریس نوشته شده بود: «می‌خواهم زندگی کنم، نه اینکه فقط زنده بمانم.» پلاکارد دیگری نیز با عبارت «نه به مجوز کشتن» به قانون مصوب روز جمعه پارلمان فرانسه اشاره داشت که حمایت‌های قانونی از مأموران اجرای قانون هنگام استفاده از سلاح را افزایش می‌دهد؛ قانونی که با انتقاد شدید جریان‌های چپ‌گرای فرانسه رو‌به‌رو شده است.

تجمعات روز شنبه علاوه‌بر پاریس، در شهرهای مختلفی از جمله لیل در شمال، مارسی در جنوب و لیون در جنوب‌شرق فرانسه برگزار شد. این تجمعات نیز مثل هفته‌های قبل با دریگری متقابل بین پلیس و معترضان همراه بود. برخی از معترضان خودروها و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرد. روزنامه «لو پروگرس» گزارش داد که مقامات لیون تظاهرات در مرکز شهر را ممنوع کرده‌اند، اما گروهی از معترضان تلاش کردند در خیابان گاریبالدی و کورس گامبتا راهپیمایی کنند. واحدهای سیار پلیس به سرعت تجمعات را پراکنده کردند و چندین‌بار گاز اشک‌آور به سمت معترضان شلیک کردند. همچنین تدابیر امنیتی در اطراف میدان بلکورکه یک بازار کریسمس در آن افتتاح شده است، تشدید شد. وزارت کشور فرانسه اعلام کرد تا ساعت ۱۸ روز شنبه، ۱۴۴ نفر بازداشت شده‌اند. اتحادیه‌های کارگری و فعالان اجتماعی از برگزاری تجمعات اعتراضی بیشتر در هفته‌های آینده خبر داده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از میانه شهریور تاکنون دست‌کم 15 هزار معترض در سرتاسر فرانسه بازداشت شده‌اند.

اعتصاب جدید در آلمان

در آلمان نیز در ادامه اعتراضات داخلی این کشور علیه اوضاع اقتصادی، اتحادیه کارگری این کشور از برنامه‌ریزی برای اعتصاب ۲۴ساعته خبر داد. به گزارش مهر به نقل از المیادین، اتحادیه «آی‌جی‌متال» آلمان اعلام کرد که قصد دارد یک اعتصاب دیگر به مدت ۲۴ ساعت طی دوشنبه(امروز) به راه بیندازد و از ۲۳ هزار کارگر در ۱۹ شرکت واقع در شمال این کشور دعوت می‌کند برای افزایش دستمزدها به این فراخوان بپیوندند. بر اساس این گزارش، دنیل فردریش یکی از مسئولان برجسته اتحادیه مذکور تصریح کرد که تلاش‌ها در این زمینه افزایش پیدا کرده و اعضای این اتحادیه به دنبال مبارزه برای تحقق خواسته‌هایشان و دستیابی به امنیت شغلی هستند.

اتحادیه متال اعلام کرد که ۱۲ هزار و ۳۰۰ کارمند در ۱۷ ساختمان و تأسیسات روز جمعه دست از کار کشیدند و به اعتصاب برنامه‌ریزی شده پیوستند.بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری آلمان خواهان افزایش ۵ درصدی دستمزدها شده است. این در حالی است که کارفرمایان پیشنهاد کرده‌اند که در ۲۰ ماه نخست هیچ‌گونه افزایش دائمی دستمزدی اعمال نشود و از ژوئیه ۲۰۲۸ (تیر 1407)دستمزدها ۱.۳ درصد افزایش یابد.