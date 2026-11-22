وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی فاش کرد که وزیر بازرگانی ترامپ پس از برملا شدن ارتباطش با جزیره فحشای اپستین با پرداخت میلیون‌ها دلار رشوه به ترامپ از خطر برکناری فرار کرده است.

پرونده جزیره فحشای اپستین همچنان موضوع اخبار و گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی قرار دارد. قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای، دموکرات‌ها با افشای گوشه جدیدی از حضور ترامپ در این پرونده تلاش کردند تا مانع پیروزی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات شوند. دموکرات‌های کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی را منتشر کردند که نشان می‌داد ترامپ در حضور جفری اپستین و در جزیره فحشای وی، دست‌کم به 5 زن تجاوز کرده است. گزارش منتشر‌شده کمیته قضائی مجلس نمایندگان نشان می‌داد که علاوه‌بر زنانی که ترامپ را به تعرض و تجاوز محکوم کرده‌اند، 5 زن دیگر نیز اعلام کرده‌اند که جفری اپستین به‌دنبال قاچاق جنسی این زنان برای ترامپ بوده است. پیش‌تر نیویورک‌تایمز نیز نوشته بود که در بیش از 5 هزار و 300 پرونده مربوط به «اپستین»، بیش از 38 هزار ارجاع به دونالد ترامپ، همسرش و باشگاه «مارالاگو» در فلوریدا داده شده است. به‌دنبال این گزارش‌ها نیویورک‌تایمز هفته گذشته از قول یک کارشناس پزشکی قانونی فاش کرد که جفری اپستین سال 2019 در زندان خودکشی نکرده بلکه کشته شده است.

افشاگری جدید

وال‌استریت‌ژورنال هم در یک افشاگری جدید گزارش داد دونالد ترامپ پس از آنکه «هاوارد لوتنیک» وزیر بازرگانی دولت وی به سفرش به جزیره جفری اپستین اذعان کرد، به فکر برکناری وی افتاد؛ اما پس از رشوه ۲۵ میلیون دلاری او به کتابخانه ریاست‌جمهوری، از برکناری‌ وی صرف‌نظر کرد. به گزارش فارس، وال‌استریت‌ژورنال در گزارش خود نوشته است: دونالد ترامپ در اوایل سال جاری میلادی، پس از اعتراف هاوارد لوتنیک به سفر به جزیره شخصی جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی، تا آستانه برکناری وزیر بازرگانی دولت خود پیش رفت. بر اساس این گزارش، لوتنیک پس از اقرار به این سفر، مبلغ ۲۵ میلیون دلار به کتابخانه ریاست‌جمهوری ترامپ رشوه داد و پس از آن، رئیس‌جمهور آمریکا دیگر بحث جایگزینی او را مطرح نکرد. وال‌استریت‌ژورنال این روایت را به نقل از افراد مطلع از موضوع منتشر کرده و نوشته است که این کمک مالی پیش‌تر در کتاب «تغییر رژیم» نیز گزارش شده بود. بر اساس این گزارش، لوتنیک در فوریه ۲۰۲۶ (دی 1404) و در جریان جلسه استماع سنا تأیید کرد که در سال ۲۰۱۲ به همراه همسر و فرزندانش برای صرف ناهار به جزیره اپستین رفته است؛ موضوعی که با اظهارات قبلی او درباره قطع ارتباط با این مجرم جنسی در سال ۲۰۰۵ در تضاد قرار داشت.