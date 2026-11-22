

جنگ حماقت‌بار ترامپ علیه ایران؛ به اعتراف اکثر قریب به اتفاق رسانه‌ها، کارشناسان، اندیشکده‌ها و حتی مقامات آمریکایی نه‌تنها به شکست و فروپاشی جمهوری اسلامی ایران منجر نشد بلکه ایران را قوی‌تر کرد و ایرانِ پس از جنگ در قامت ابرقدرت چهارم جهان ظهور کرده است. همین دیروز رسانه‌ها از قول «حکیم جفریز»، رهبر دموکرات‌‌های مجلس نمایندگان نوشتند: «ایران اکنون در موقعیتی قوی‌تر از پیش از آغاز این جنگ پرهزینه قرار دارد». به گفته کارشناسان عدم تحقق اهداف نظامی دشمن آمریکایی- صهیونی از سرنگونی نظام تا نابودی توان نظامی ایران و در نقطه مقابل نابودی زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و به‌دنبال آن افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور و بسیاری از کشورهای جهان، نابودی هژمونی آمریکا و... تحلیلگران و کارشناسان را به این نتیجه رسانده است که آمریکا با تمام قدرت امپراتوری خود مقابل ایران شکست خورده است.

آمریکا طی 9 ماه گذشته تمام توان خود را به کار گرفت تا شاید بتواند توان هسته‌ای و قدرت موشکی و پهپادی ایران را نابود کند اما خود رسانه‌های غربی طی روزها و هفته‌های گذشته به صراحت اذعان کرده‌اند که توان موشکی و پهپادی ایران نه‌تنها حفظ شده بلکه موشک‌ها و پهپادهای ایران حتی قوی‌تر و دقیق‌تر از گذشته به اهداف خود اصابت می‌کنند. تغییر دکترین نظامی ایران و کنار رفتن محدودیت‌های برد موشک‌ها از سوی فرماندهی معظم کل قوا نیز خواب از دشمن آمریکایی ربوده است. پس از دستور رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی مبنی بر برداشتن محدودیت‌های موشکی بود که رفته‌رفته خبر پنهان‌شدن مقامات ارشد آمریکایی در پایگاه‌های نظامی و تخلیه‌شدن برخی پایگاه‌های نظامی اروپا از هواپیماهای آمریکایی، منتشر شد.

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

پایگاه خبری المانیتور نیز در گزارشی خواندنی نوشته است جنگ نه‌تنها برنامه موشکی ایران را نابود نکرد بلکه به افزایش برد موشک‌های ایران نیز منجر شد. این رسانه آمریکایی می‌نویسد: جنگ اخیر، به‌جای مهار برنامه موشکی ایران، به عاملی برای بازنگری در راهبرد بازدارندگی تهران تبدیل شده است؛ تغییری که با کنار گذاشتن محدودیت خودخواسته ۲ هزار کیلومتری و طرح بردهای ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلومتری، نشانه‌هایی از گسترش افق موشکی ایران را آشکار می‌کند. به گزارش فارس، المانیتور به تغییر موضع علنی ایران درباره محدودیت برد موشک‌های بالستیک اشاره می‌کند؛ موضوعی که پس از اعلام سپاه پاسداران درباره کنار گذاشتن سقف خودخواسته ۲ هزار کیلومتری، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. این محدودیت پیش‌تر از سوی مقام‌های ایرانی به‌عنوان یک انتخاب راهبردی مطرح می‌شد، نه محدودیتی فنی. المانیتور به تصویری منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر انقلاب اشاره کرده که در آن، عقربه‌ای به شکل موشک به محدوده برد ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلومتر اشاره دارد. این تصویر در کنار تأکید بر پاسخ «فوری، مؤثر و بدون محدودیت جغرافیایی» به هرگونه تهدید، از نگاه این رسانه نشانه‌ای از تغییر رویکرد اعلامی تهران است. بر اساس این گزارش بردهای مطرح‌شده می‌توانند دامنه جغرافیایی بازدارندگی ایران را فراتر از خاورمیانه گسترش دهند و محاسبات امنیتی بازیگران اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار دهند. در ادامه گزارش به اظهارات سردار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، اشاره شده که گفته است نیروی هوافضای سپاه به دستاوردهای جدیدی دست یافته و توان آن نسبت به جنگ نخست به‌مراتب افزایش یافته است. المانیتور معتقد است جنگ، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های نظامی ایران را آشکار کرد، اما هم‌زمان این باور را در ساختار تصمیم‌گیری کشور تقویت کرد که بازدارندگی آینده باید بر قدرت تخریب بیشتر، تنوع تسلیحاتی و دامنه جغرافیایی گسترده‌تر استوار باشد. بر این اساس، آنچه با هدف مهار توان موشکی ایران دنبال می‌شد، از نگاه این رسانه می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و به بازنگری در راهبرد موشکی و گسترش افق بازدارندگی تهران منجر شود.

ناوگانی که از نفس افتاد

گاردین هم در گزارشی به فرسودگی نیروی دریایی آمریکا در جنگ با ایران اشاره کرده و نوشته است ایران ناوگان دریایی آمریکا را از نفس انداخت. گاردین در گزارش خود با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت ناوگان دریایی آمریکا و فشار عملیاتی ناشی از جنگ علیه ایران، نوشته است: نیروی دریایی این کشور با کمبود ظرفیت عملیاتی، مأموریت‌های طولانی و عقب‌ماندگی در رقابت کشتی‌سازی با چین روبه‌رو شده است. بر اساس گزارشی که دفتر بودجه کنگره آمریکا منتشر کرده، تصمیم نیروی دریایی برای ساخت ۱۵ ناو جنگی بزرگ و سنگین با عنوان «کلاس ترامپ» هزینه برنامه توسعه ناوگان این کشور را میلیاردها دلار افزایش داده است.

به نوشته گاردین «هانگ کائو»، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا هم چهارشنبه گذشته در جلسه بررسی صلاحیت خود در سنا اذعان کرد که جنگ علیه ایران ظرفیت عملیاتی نیروی دریایی را تحت فشار قرار داده است. او گفت: «این جنگ، همان‌طور که می‌دانم، فشار زیادی بر نیروی دریایی ما وارد کرده است.» این اظهارات در حالی مطرح شد که سناتورهای دموکرات از عملکرد او انتقاد کردند. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، گفت: «جهان در نتیجه جنگ علیه ایران ناامن‌تر شده است. شاهد افزایش هزینه‌ها، از دست رفتن جان انسان‌ها و تلفات بوده‌ایم و روابط ما با متحدان‌مان نیز در نتیجه این جنگ رو به وخامت گذاشته است.» الیسـا اسلاتکین، سناتور ایالت میشیگان، نیز در این جلسه هزینه جنگ علیه ایران را ۲۶۰ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: «با وجود این، دیگر آزادی کشتیرانی‌ای را که یک سال پیش داشتیم، در اختیار نداریم.»

گاردین با اشاره به ناکامی نیروی دریایی آمریکا در بازگرداندن تردد دریایی به سطح پیش از جنگ نوشت، با وجود صرف منابع گسترده برای باز نگه‌داشتن تنگه هرمز، حجم عبور کشتی‌ها از این آبراه همچنان بسیار کمتر از قبل از آغاز جنگ است. براساس تازه‌ترین گزارش هفتگی مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز حدود ۶۵ درصد کمتر از سطح پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه(9 اسفند) است. بر اساس این گزارش هزینه بیمه عبور یک کشتی تجاری از تنگه هرمز که یک سال پیش ۵۴ هزار دلار بود، اکنون به

۶۴ میلیون دلار رسیده است. هزینه‌های اضافی عبور از این آبراه در نهایت به مصرف‌کنندگان در سراسر جهان منتقل می‌شود و خود را در افزایش قیمت سوخت، کودهای شیمیایی و مواد غذایی نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، از آغاز جنگ علیه ایران، مدت مأموریت ناوهای آمریکایی به ۱۰ تا ۱۱ ماه افزایش یافته است؛ در حالی که مدت معمول مأموریت آنها هفت ماه است. به ملوانان نیز گفته شده که مأموریت‌های طولانی‌تر ممکن است برای چند سال به رویه‌ای معمول تبدیل شود. چندین ناو آمریکایی از زمان آغاز جنگ بیش از ۳۰۰ روز در مأموریت بوده‌اند. ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» نیز ۲۶۵ روز را بدون ورود به بندر در دریا سپری کرده که طولانی‌ترین مدت ثبت‌شده برای یک ناو نیروی دریایی آمریکا بدون توقف در بندر است.

فایننشال‌تایمز نیز طی روزهای اخیر نوشته بود: فرماندهی مرکزی آمریکا درباره پیامدهای ادامه استقرار گسترده نظامی نیروها در غرب آسیا پس از دسامبر(اول دی) به دولت هشدار داده است. فایننشال‌تایمز به نقل از سه فرد مطلع از گفت‌وگوها، از جمله مقام‌های آمریکایی، گزارش داد سنتکام به دولت این کشور اطلاع داده است که ادامه استقرار گسترده نیروهای نظامی در خاورمیانه پس از پایان دسامبر(اول دی) می‌تواند آمادگی رزمی ارتش آمریکا را تضعیف کند. یکی از منابع در توصیف هشدار سنتکام گفته است: «زمان در حال از دست رفتن است و منابع مالی و آمادگی رزمی در حال مصرف‌شدن هستند.» به گفته این منبع، تمرکز طولانی‌مدت نیروهای آمریکایی بر پرونده ایران می‌تواند توان واشنگتن برای واکنش به تهدیدهای دیگر در نقاط مختلف جهان را نیز کاهش دهد.