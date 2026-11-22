

پنج‌شنبه گذشته بود که اعلام شد دیوان بین‌المللی دادگستری پس از شکایت «گامبیا»، به پرونده کثیف میانمار در موضوع نسل‌کشی ورود کرده و این کشور را که رهبرش برنده جایزه صلح نوبل است! به نسل‌کشی و جنایت علیه مسلمانان میانمار محکوم کرد. دیوان بین‌المللی یافته‌های خود درباره جنایات نیروهای امنیتی میانمار علیه مسلمانان میانماری را نیز منتشر کرد؛ جنایاتی که شامل قتل هزاران غیرنظامی، خشونت جنسی و آتش‌زدن خانه‌های مسلمان مظلوم در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ بوده است. بر اساس شواهد مطرح‌شده در جریان رسیدگی قضائی، نیروهای نظامی میانمار چیزی بالغ بر ۱۰ هزار نفر را کشته و نزدیک به ۴۰ درصد از روستاهای مسلمان‌نشین منطقه آراکان را نیز ویران کرده‌اند. یوجی ایوازاوا، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، در کاخ صلح لاهه، یافته‌های مربوط به این خشونت‌ها را رسماً اعلام کرد. حملات ارتش میانمار در مرداد ۱۳۹۶، موجی از وحشت و آوارگی به راه انداخت و صدها هزار مسلمان روهینگیا را ناچار کرد برای نجات جان خود از مرز عبور کرده و به بنگلادش پناه ببرند.

حالا روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» می‌گوید نگران است دیوان بین‌المللی دادگستری مجدداً سراغ رژیم صهیونیستی بیاید؛ چرا که این رژیم هزاران نفر را در غزه و لبنان قتل‌عام کرده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این رسانه عبری نوشته است، در پی رأی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره ارتکاب میانمار به جنایت نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینگیا، نگرانی درباره احتمال تکرار رأی مشابه درباره این رژیم تشدید شده است. بر اساس این گزارش، صهیونیست‌ها نگرانند این تصمیم به یک سابقه حقوقی مهم تبدیل شود و روی پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه تل‌آویو تأثیر بگذارد. در دادگاه میانمار تصاویر ماهواره‌ای از تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌ها و همچنین آوارگی جمعیت به عنوان شواهدی از ارتکاب نسل‌کشی در نظر گرفته شده است.

در گزارش این رسانه عبری همچنین آمده است که، احکام قبلی تأکید بیشتری بر شناسایی الگوی خاصی از رفتار داشتند که از آن می‌توان نیت نسل‌کشی را استنباط کرد. اما حکم جدید، بررسی گسترده‌تری از شواهد کلی را مبنا قرار می‌دهد و این سبب نگرانی صهیونیست‌ها برای ایجاد رویه‌ای قضائی علیه آنها شده است. گفتنی است نتانیاهو و بسیاری از سران نظامی و امنیتی این رژیم آپارتاید، از سوی دادگاه‌های بین‌المللی تحت تعقیب قرار دارند.